蔡英文指中国单方面改变现状 国台办称两岸非朝美关系

图片版权 Reuters Image caption 蔡英文在与美国在台协会主席莫健会面时表示中国在单方面改变现状

台湾总统蔡英文表示，中国单方面改变现状，压迫航空公司改变台湾名称，美方仗义执言，让台湾人感受到美国的友谊。

蔡英文在总统府内接见美国在台协会主席莫健，两人前一天共同出席美国在台协会新馆落成。

她表示，中国最近一阵子在外交上对台湾的打击，还有在台海频繁的军事动作，都显示“他们在单方面地改变和平稳定的现状，也让区域的紧张情势升高”。

她说，面对这样挑战，感谢美国等理念相近国家在国际场合对台湾支持，尤其当中国压迫航空公司更改台湾名称时，美方能仗义执言，让台湾人民感受到美国的友谊。

不是筹码

莫健表示，美国意识到台湾面临的状况非常特殊，也面临越来越多的压力，美国承诺会一起与台湾面对挑战，帮助台湾维护和平稳定。

莫健在接受《中央社》专访时表示，过去有听过台湾被用来当成筹码的说法，但美国不这么认为。美国在台湾、在西太平洋地区有重要利益；美国也不认为美中关系、美台关系是零和游戏。

图片版权 Getty Images Image caption 美国在台协会新馆落成

他表示，美国不认为需要牺牲在台利益换取跟中国的合作，他相信美国政府这样的想法并未改变。

他说，美国在台有重要利益，也会持续保护这些利益。他没有看到美方会出卖台湾的迹象。

两岸关系非朝美关系

与此同时，在特朗普和金正恩峰会之后，外界关注焦点也转移到两岸关系上面。

中国国台办发言人马晓光对此回答媒体询问时表示，“台湾问题完全是中国内政，与朝（北韩）美关系性质截然不同。大陆和台湾同属一个中国，两岸关系不是国与国的关系。”

他还说，两岸关系严重倒退，能否拨云见日，“关键要看民进党当局对待两岸共同政治基础的态度，尽早承认“九二共识”，认同两岸同属一中，两岸关系就能回到和平发展的正确方向。”

有评论认为，朝鲜半岛局势一旦稳定趋缓，美国将更有余裕管理区域内包括台海风险等安全议题，但马晓光表示，“这是一厢情愿的“神逻辑”，是对国际形势的重大误判，也是对台湾民众的蓄意误导。”