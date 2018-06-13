蔡英文指中国单方面改变现状 国台办称两岸非朝美关系
台湾总统蔡英文表示，中国单方面改变现状，压迫航空公司改变台湾名称，美方仗义执言，让台湾人感受到美国的友谊。
蔡英文在总统府内接见美国在台协会主席莫健，两人前一天共同出席美国在台协会新馆落成。
她表示，中国最近一阵子在外交上对台湾的打击，还有在台海频繁的军事动作，都显示“他们在单方面地改变和平稳定的现状，也让区域的紧张情势升高”。
她说，面对这样挑战，感谢美国等理念相近国家在国际场合对台湾支持，尤其当中国压迫航空公司更改台湾名称时，美方能仗义执言，让台湾人民感受到美国的友谊。
不是筹码
莫健表示，美国意识到台湾面临的状况非常特殊，也面临越来越多的压力，美国承诺会一起与台湾面对挑战，帮助台湾维护和平稳定。
莫健在接受《中央社》专访时表示，过去有听过台湾被用来当成筹码的说法，但美国不这么认为。美国在台湾、在西太平洋地区有重要利益；美国也不认为美中关系、美台关系是零和游戏。
他表示，美国不认为需要牺牲在台利益换取跟中国的合作，他相信美国政府这样的想法并未改变。
他说，美国在台有重要利益，也会持续保护这些利益。他没有看到美方会出卖台湾的迹象。
两岸关系非朝美关系
与此同时，在特朗普和金正恩峰会之后，外界关注焦点也转移到两岸关系上面。
中国国台办发言人马晓光对此回答媒体询问时表示，“台湾问题完全是中国内政，与朝（北韩）美关系性质截然不同。大陆和台湾同属一个中国，两岸关系不是国与国的关系。”
他还说，两岸关系严重倒退，能否拨云见日，“关键要看民进党当局对待两岸共同政治基础的态度，尽早承认“九二共识”，认同两岸同属一中，两岸关系就能回到和平发展的正确方向。”
有评论认为，朝鲜半岛局势一旦稳定趋缓，美国将更有余裕管理区域内包括台海风险等安全议题，但马晓光表示，“这是一厢情愿的“神逻辑”，是对国际形势的重大误判，也是对台湾民众的蓄意误导。”