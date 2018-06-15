台湾来鸿：五星旗飘扬和国家认同错乱

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在台湾，看到五星旗已经不是新鲜事，但公开悬挂五星旗，宣扬中华人民共和国的国家认同，却让本土社团看不下去，要求政府立法禁止。

与此同时，新党人士王炳忠等人涉嫌为中国发展组织，物色吸收包括现、退役军人和青年、学生等各阶层人士，因违反国安法被起诉。

这背后说明的是，台湾经过两蒋威权统治和政党轮替，台湾主体意识提升之后，台湾人面临到政治认同错乱的问题。

一方面是年轻一代的台湾人被形容为“天然独”，而那些不认同民进党和台独理念的统派人士则是大力反扑，甚至放弃中华民国“虚名”，改为效忠中华人民共和国。

认同错乱

在两蒋威权统治时期，台湾人接受到的国家观念是“汉贼不两立”，“反共复国”，台湾是“复兴基地”，学校教的是中国大陆的历史地理，台湾本土的历史和地理知识却是鲜少提及。

两蒋下台以后，从李登辉的“两国论”、陈水扁的“一边一国”，马英九的“不统、不独、不武”，和蔡英文的“维持现状”，台湾的主体意识已经有显著的提升。

眼看着台湾离统一越来越远，国民党为了选票也不敢大声喊统一，部分统派人士开始高高挂起五星旗，宣扬认同中华人民共和国，放弃了三民主统一中国的理念。

随着中国经济的崛起，发展机会增多，再加上“惠台31条”政策，更有少数台湾人“用脚投票”，移民中国当起了“脱台者”，成为中国公民。

公开效忠

但是在台湾公开悬挂五星旗，宣扬中华人民共和国，也让一些人感觉有点“做过了头”，一些本土社团甚至要求政府立法禁止。

台湾中部彰化县一间寺庙被建筑商人魏明仁改建为“中华人民共和国台湾省社会主义基地”，魏明仁接受台湾媒体采访时透露，希望与中国人民共和国里应外合，早日解放台湾，但他表示没有和中国政府有任何实际接触，纯粹是个人自发的言论与行为。

但是本土社团台湾社表示，“悬挂五星旗”与“鼓吹中国并吞台湾”都不应该属于言论自由的保障范围，并呼吁政府确立敌我意识，加强国安。

台湾社还要求民进党政府应该积极取缔在台湾插五星旗以及协助北京政府并吞台湾的政党团体与媒体。

图片版权 CNA Image caption 王炳忠召开记者会驳斥涉及共谍案

共谍案

说巧不巧，就在本土社团呼吁取缔亲北京团体的同一天，台北地检署就以涉嫌违反国安法而起诉了统派团体新党的王炳忠、林明正、侯汉廷等三人。

台北地检署调查指出，王炳忠等三人为中国籍男子周泓旭在台湾发展组织，物色吸收包括现、退役军人和青年、学生等各阶层人士。

王炳忠是新党培养的青年军，他2014年因为在太阳花学运中，反对占领立法院学生，在场外声嘶力竭大唱“中华民国颂”一炮而红。

而周泓旭是中国留台毕业学生，2017年因违反国安法“为大陆地区党务或其他公务机构发展组织未遂”罪被判处1年2月。

台北地检署表示，王炳忠等人受中国国台办政党局及上海市对外联络办公室指示，在台发展组织，而周泓旭负责向中国汇报工作，并协助提供王炳忠所需资金。

但王炳忠等人召开记者会，指责地检署“罗织罪名”，“黑箱办案”，并扬言“有种就公开审判”，“一切就等法庭见”。

从五星红旗在台湾飘扬，到新党人士涉及共谍案疑云，都不断地考验着台湾人的认同意识，而两岸之间的永恒话题，也再次搬上台面，引起关注。