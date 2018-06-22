西方不亮东方亮 美女经济在中国方兴未艾

图片版权 Donald Kravitz/Getty Images Image caption "世界小姐"的"美国小姐"赛区宣布，将取消比基尼泳装亮相，评委不再单纯考量参赛者的身材。

说到“世界小姐”选美比赛，人们会自然联想到来自各国的靓女们身着比基尼泳装或华丽晚装袅娜登场，向观众和评委展示她们姣好艳丽的姿容与苗条健美的身段。但美国传来的消息将或使这一切成为历史。

“世界小姐”的“美国小姐”赛区宣布，将撤销比基尼泳装亮相，也就是所谓的"沙滩美人"赛项，评委不再单纯考量参赛者的身材；同时晚礼服赛项也将取消，取而代之的是要求参赛者任意选择能最佳表现她们个人气质和特点的服装。

1989年当选的“美国小姐”格雷琴·卡尔森（ Gretchen Carlson ）即将就任美国小姐选美委员会主席。她说，评委们将更加注重参赛者的才智、个人激情和对担任世界小姐意义和义务的理解。

前生今世

自上世纪50年代以来，五花八门的选美比赛成为一种独有的女性表演和比赛在世界各地兴起，其中以“世界小姐”（Miss World）和“环球小姐”（Miss Universe）比赛最为知名也规模最大。

“世界小姐”比赛源自英国，是1951年新年庆典活动的一部分，当时叫做“节日比基尼竞赛”，后来被英国媒体冠名为“世界小姐”比赛，从此成为一年一度的国际选美比赛，参赛者也不止穿比基尼泳装亮相，同时还增加了晚装、才智和体育比赛，不过比基尼泳装比赛仍然是比赛中人们最为看重的项目。

Image caption 世界小姐选美比赛有若干比赛项目，包括晚装、比基尼泳装、体育和才艺等。

至今“世界小姐”选美大赛已经在世界20多个国家举办了60多届，并成为世界上颇有影响力的年度时尚盛典，并且选美比赛也越来越多地与世界和平、提升女性地位和权益，以及帮助饥饿儿童慈善活动结合起来。每年荣获“世界小姐”头衔的冠军，将在该年度担任选美亲善大使，在世界各国巡回进行文化和慈善宣传活动。

不过，这种选美活动一直受到女权主义人士的批评，特别在欧美国家，人们对这种选美活动的兴趣日益减少，不管这个活动怎样与文化与慈善活动挂钩，它的本质仍然是以展示女性身材和容貌美为宗旨。而主办世界选美大赛的地点也越来越多地转移到欧美以外的国家和地区。

“美女经济”

自上世纪90年代以来，南非的太阳城曾多次举办“世界小姐”大赛，不仅为举办城市带来巨大声誉，而且带来巨额经济效益，被称为“美女经济”。

Image caption 南非太阳城和中国海南三亚市都多次主办“世界小姐”大赛，提升城市知名度和经济效益成为主要驱动力。

进入21世纪，曾经因服装色彩单调而被西方人称为“蓝蚁国”的中国在经济改革和开放20年后，风姿飒爽地登上“世界小姐”选美大赛舞台，并于2007年产生了第一位来自中国大陆的“世界小姐”—— 张梓林，2012年又一位中国姑娘于文霞在第62届“世界小姐”决赛中夺冠。

然而，“世界小姐”选美大赛的比基尼泳装和晚装比赛绝对不会在中国引起争议，因为“美女经济”带来的经济效益可以使这类担心忽略不计。

自2003年以来，“世界小姐”大赛的中国赛区大赛和总决赛多次在中国海南省风景如画的三亚市举办，不仅提升了城市知名度，而且对三亚的旅游业、房地产业，以及化妆品、时装、珠宝、摄影器材等行业都产生巨大影响，这些所谓的美丽收入，为三亚经济发展起到推波助澜的作用。

甚至“世界小姐”大赛的国际主办机构也认为， 中国的经济发展已经使其成为世界关注的焦点，选择在中国举办大赛是因为中国是一个有待开发的大市场， 有充裕的美丽消费能力和足够实力的赞助商参与选美赛事，前景非常诱人。

图片版权 STR/AFP/Getty Images Image caption 选美大赛在中国方兴未艾，五花八门的选美比赛层出不穷。2004年中国举办了首届“整容术后美女大赛”。

“泛美时代”

有学者称，中国已经进入“泛美时代”。受经济利益的驱动，在中国各类选美活动大行其道，层出不穷：“中国小姐”、“中华小姐”、“全国校花大赛”、“中国旅游小姐大赛”、“时尚小姐”、“新丝路小姐”、“网络小姐”等，林林总总，五花八门。

虽然在西方，选美比赛已经被视为过时和陈旧，是昔日女性玩偶观念的残余，逐渐受到冷落，但在中国却仍然被视为促进经济的积极活动。人们更重视的是“美女经济”带来的收益。

这些年来，中国经济发展和人民收入增加之后，中国人在时尚、服装、化妆品和美容手术方面的消费日益增加，越来越多的中国人更加关注国际时尚潮流变化，而"世界小姐"这类的国际选美大赛对中国人消费观念所产生的影响显而易见。有经济学者认为，选美活动带动了周边产业发展，而培养参赛选手的气质与修养亦促进了文化产业。

“美丽”已经成为一种追逐利润的资源，取消比基尼和晚装？应当多多益善才好。