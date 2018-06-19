台湾政府表态反击中国施压 朝野民间嘘声一片

图片版权 AFP Image caption 日本航空更改售票网站上台湾的名称

中国政府要求国际航空公司在网站上将台湾地名加注为中国台湾，台湾政府现在首次表态透露反击措施，但却引来朝野民间嘘声一片。

台湾国安会秘书长李大维在台北接受英国《金融时报》采访时表示，“我们会告诉民众，那些航空公司向中国屈服，你们可以选择（要不要搭乘那些航空公司）。”

李大维还说，对北京“过分的”挑衅行为，台湾政府的反制措施还可以包括对那些将台湾标示为中国台湾的航空公司采取法律行动。

但他表示，法律行动会是一个非常复杂的程序，而且“可能会耗时二至三年”才能取得法庭裁决。

“但这是我们开始反击的一个信号，我们不会坐着不动。”

图片版权 Getty Images Image caption 台湾国安会秘书长李大维的谈话引起轩然大波（资料照片）

一片嘘声

李大维此番言论被解读为鼓励台湾民众抵制那些将台湾改名为中国台湾的航空公司。消息一出，在台湾引起巨大反应，嘘声一片。

民进党立委罗致政认为，如果把航空公司当作抵制对象，不但找错对象，还会让北京当局在旁笑看台湾跟这些企业对抗跟紧张，搞得两败俱伤，渔翁得利。

国民党团立委江启臣则表示，拉高双方对抗态势，也会伤害两岸交往的可能性，两岸当局都该有所节制，避免事情走向双方都不乐见的反方向。

台湾知名入口网站Yahoo奇摩则发起网络民调，询问网友是否会响应政府“拒搭矮化台湾的航空公司”。

截至当地时间19日下午三点，已经有超过5900人投票，其中73.9%的网友表示“不会响应”。

图片版权 CNA Image caption 台湾外交部发言人李宪章澄清政府没有鼓励民众拒搭更改台湾名称的航空公司

“假新闻？”

台湾政府高官被视作带头鼓励民众抵制更改台湾名称的航空公司引来朝野批评，外交部赶紧出面“灭火”。

台湾外交部发言人李宪章澄清，国安会秘书长李大维受访时并没有呼吁国人拒搭。

他说，李大维的采访字里行间并没有提到“拒搭”或“抵制”的字眼，只是强调“尊重民众有自主的选择权利”。

但有媒体提问，《金融时报》将李大维的谈话解读为台湾政府鼓励国民抵制这些航空公司，难道是“假新闻”吗？

李宪章对此回答，“我没有办法做评论。”

李宪章说，“外交部人员出国，原则上还是以搭乘我们国籍航空公司为最优先考虑。”