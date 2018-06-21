死刑存废争议：台湾残忍凶杀案的反思

Image caption 死刑的存废在许多国家都是争议性话题

台湾最近发生多起杀人、分尸命案，手法凶残骇人听闻，有关死刑存废的问题也再次引发争论。

连续发生的凶杀案和加害者冷酷无情的反应，甚至是狡猾和试图脱罪的态度，引发了许多台湾民众的怨恨，指责政府暂停执行死刑助长犯罪。

台湾多家电视政论节目也纷纷就死刑存废问题进行讨论，其中不乏主张保留死刑和主张废除死刑的两派人马之间针锋相对的辩论和争吵。

台湾法律目前仍然有死刑刑罚，但上次执行死刑是2016年5月，在台北捷运列车上随机杀人的郑捷被执行死刑，而民进党政府上台至今没有执行过死刑。

在国民党政府执政时期，前总统马英九任内的法务部长王清峰也因为推动废除死刑，但未获得多数民意支持而最后被迫下台。

杀人分尸案频传

本周，一名37岁的陈姓射箭教练涉嫌杀死30岁高姓女子，并将其遗体肢解丢弃山区，警方带搜寻犬前往调查时陈男还神情自若与警方交谈，完全没有自白意图。

上月底，一名28岁的朱姓拳击教练和27岁黄姓女友因感情纠纷发生争执，将其杀害后肢解尸体，埋藏住家后方的花圃，然后自己畏罪上吊自杀死亡。

上月底，一名六旬的陈姓老翁涉嫌杀害结婚多年的妻子，并分尸装在塑胶箱和塑胶袋放在家中，被42岁的女儿发现，提着部分袋子前往派出所报案，警方将陈男逮捕移送法办。

上个月，一名33岁的赖姓男子到妹妹任职的牙医诊所要向妹妹索借一千元，与诊所王姓牙医师和护理师发生纠纷，竟拿出刀子刺死王姓牙医师，事后牙医师妻子希望能听到凶嫌向死者诚挚道歉，但赖男竟表示要行使缄默权。

死刑争论

台湾社会上支持死刑的民意一直是占多数，在历次民意调查中，支持死刑都超过了支持废除死刑的比例。

支持死刑的人认为“杀人偿命，天经地义”，死刑能发挥遏阻犯罪的功能，而且传统社会“一命偿一命”的观念根深蒂固。

电视政论节目上的名嘴说话更尖锐，表示现行法律有死刑刑罚，法院判处死刑但法务部却不签署执行，法务部长邱太三涉嫌渎职罪。

对此法务部长邱太三表示，废除死刑并非现今法务部的政策，但对于死刑的执行需要非常慎重，同时也要按照法律程序进行。

邱太三指出，前总统马英九时代把联合国推动的《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约》国内法化，但是目前没有废除死刑的政策，也因为如此，对执行死刑要更慎重按法律进行。

冤案前例

反对死刑的人则认为，法院对重大刑案加害者宣判死刑只是“以暴制暴”，试图以简单的暴力制裁手段解决复杂的犯罪心理问题，不能发挥教化和矫正人心的功能。

加上过去在国民党戒严时期，死刑在当时被统治阶级的眼里，更被视为是统治者高压手段的终极表现。

也因此有支持废除死刑的人形容死刑是“极权思想”，以极刑手段维持社会秩序，在现在已经民主化的台湾“并不可取”。

另外，每次讨论废死议题的时候总会拿出来谈的死刑冤案，例如被误判强奸女童而被处死的士兵江国庆，就成为支持废死一派最常用的例证。

国外现状

死刑的存废在许多国家都是争议性话题，欧盟国家都没有死刑，欧盟并要求申请加入欧盟的国家必须废除死刑才能加入。

在英国，最后一次执行死刑是在1964年，1969年废除谋杀罪死刑（死刑仅保留给叛国罪等战时罪名），至1998年全面废除死刑。

美国的50个州里面有31个州目前仍然维持死刑，2016年10月盖洛普的一次民调显示，60%的人支持死刑，37%的人反对死刑。

根据国际特赦组织的资料，2017年底全球已经有106个国家废除死刑，7个国家死刑仅存在于战时罪名，29个国家虽然维持死刑，但过去10年内未曾执行，56个国家维持死刑。

2016年，全球（不包括中国）有993人被执行死刑，中国死刑资料未公开，但据估计有超过1000人被执行死刑。

泰国上周以注射毒剂的方式对一名死刑犯执行死刑，这是泰国九年来首次执行死刑。

韩国虽然尚未正式废除死刑，但过去20年来未曾执行过死刑。《韩联社》报道，韩国人权委员会推动政府在今年底以前宣布废除死刑。