2018世界杯：台湾足球的四年一度人来疯

Image caption 日本在世界杯首战踢赢哥伦比亚，球迷在大阪当地庆祝，吸引许多两岸三地的足球迷讨论

俄罗斯世界杯足球赛热闹开踢，这场汇聚全世界超过32亿人口收视的超级盛会，无疑是人类史上最受欢迎的运动杯赛。不过四年一度的世界杯足球赛开踢，对于台湾人来说，恐怕是有股既熟悉又陌生的感觉。

台湾人本身对足球不热衷，但是对世界杯，仍喜欢跟着风潮收看。因此到了世界杯开踢前，便有一股四年一次的"恶补潮"。好比这四年来，哪位足球员最值得被关注、哪位球员是"技巧又高颜值也高"，甚至"何谓越位"等等的足球规则，很多台湾人都要重新"入门"。

当然也有不少台湾人在世界杯结束后，变成真正的足球迷。在这几年，不少电视台也引进英超、德甲与欧冠赛事，让台湾球迷可以收看欧洲足球。只是就比例而言，台湾足球迷仍是相当少，赛事的收视率也都普遍不理想。

就连每年都会举办的亚冠杯赛，亚洲各国足球联赛的菁英球会齐聚一堂，但台湾因为没有职业联赛，对于亚冠杯赛极为陌生。在全亚洲陷入足球狂热之时，台湾也没参与，不只是政治上，连足球运动上，台湾都好似局外人般的被"边缘化"。

就在日本首场比赛以2比1力克南美强豪哥伦比亚后，亚洲球队的表现再度被台湾球迷拿出来讨论。不少球迷也自发性地认为，期盼自己国家的足球队，有天也能站在世界舞台与各国强队较劲。

图片版权 CTFA Image caption 台湾的中华民国代表队，近年来不断加入"外籍新血"，让实力也逐渐提升

代表队实力如何？

但若提到台湾代表队实力，确实在近来，台湾迎来相当不错的巅峰期。根据国际足总资料，5月时台湾代表队为全世界121名，是历史上有排名公布以来最好的成绩。

原先在2014年时，他们仍一度滑倒182名，约与澳门代表队相差无几。这一两年台湾在英格兰籍主帅带领下，国际赛靠着连胜菲律宾、东帝汶与新加坡等国，慢慢爬到现在的位置。

大幅进步的主要原因，在这几年来，官方采取与早年日本、还有香港类似的政策，积极归化外籍球员为台湾籍。从2011年起的陈昌源（比利时）、再来是朱恩乐（土耳其）与殷亚吉（西班牙）、再到近年来的周定洋与沈子贵（同为英格兰）等，这批华裔或外籍的战力，瞬间让台湾实力增长。

加上台湾当地已有不少好手，如陈柏良（杭州绿城）、陈浩玮与温智豪（同为北京北控）效力中国联赛，整体都让台湾代表队实力逐渐上升。然而，在6月的友谊赛中，台湾再度连败给印度、新西兰（台湾称纽西兰）与肯尼亚（台湾称肯亚）等队。面对下一级别的球队该如何应对，成为台湾足球的新课题。

图片版权 CTFA Image caption 台湾代表队在6月面对肯尼亚等国三连败，让台湾足球出现下一阶段的课题

足球在台"边缘化"

只是残酷地说，足球虽然在全世界深受欢迎，但在台湾社会依旧是被"边缘化"的运动。在过去的历史与教育下，台湾年轻一辈多半喜爱棒球与篮球，棒球更被台湾官方称为"国球"，纵使官方只有在棒球得名时才会突然高调反应。

然而，追溯台湾的足球历史，其实在日本统治时代就已经有教授足球，当时不少学校也设有足球队。1938年时，来自台湾的高中球队首次在日本本土参加杯赛。

而当时在大陆的中华民国，也于1924年在"首都"南京成立"中华全国体育协进会"，并举办30多支队伍参与的足球联赛。随着国共内战后，国民党迁移台湾，仍参与1954年亚洲足联的创立。

就在1971年，"中华民国"被迫退出联合国，当时的中华足协一度被迫退出亚洲足联，转入大洋洲足协。加上台湾的棒球运动在随后又屡屡在国外得名，让国民党当局顺势大力推行棒球"稳定民心"。虽然一度在各级学校广设足球练习草地，但足球终究没有被推行起来。

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 严震生认为，蔡英文4月出席史瓦蒂尼建国大典，若能让足球代表队进行友谊赛，会更具历史意义

新南向"足球外交"

就在2002年，非洲的塞内加尔首次在日韩世界杯参赛，获得八强的好成绩。当时塞内加尔仍是台湾邦交国，总统陈水扁兴致一来，就将塞国的代表队邀来台湾接见，在记者会上捧着一颗足球，大声喊着"2002年是台湾足球元年"。

但在16年过去后，台湾基层足球几乎仍是原地踏步，让不少球迷在每届世界杯开踢时，就拿"今年是足球元年"来当笑话。随着昔日友邦塞内加尔、哥斯达黎加离去，就连断交的巴拿马也首次踢进世界杯，台湾在世界外交被边缘化外，足球热潮也毫无疑问地被边缘化。

台湾总统蔡英文在4月出访非洲"唯一友邦"史瓦蒂尼（旧称斯威士兰），当时是为了国王50岁、斯国独立50年与建交50年。当时政治大学国际关系研究中心研究员、非洲专家严震生就向BBC中文表示："在这三个50的纪念时刻，台湾与斯国没有来场足球友谊赛真的是很可惜"。

原因在于，足球最能拉近国与国之间的友谊，斯国世界排名134名，与台湾121名相差不远，不至于有大比分输球的窘境。甚至当时尚未断交的布基纳法索（世界52名）等，都是台湾可以互相切磋的对象，台湾援助基础足球建设，换取对方足球合作等，让严震生大叹台湾失去机会。

而现在蔡政府推动"新南向政策"，同样是个好机会能让台湾与东南亚各国进行足球交流，将来台湾若能发展足球职业联赛，也可大量聘用东南亚，泰国、越南等国脚来效力。

但在台湾政府外交处境渐被中国边缘化，又忙于自身内政改革之余，想要对足球运动表达关爱依旧困难。纵使有着许多"体育振兴计划"，编列大笔预算想带动足球，但在欠缺积极配套与实施步骤之余，世界杯依旧是台湾人四年一度的人来疯，台湾足球界短暂一个月美好的黄粱梦。