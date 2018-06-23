英国皇家赛马会：贵族的奢华聚会

图片版权 Steve Parsons Image caption 阿斯科特皇家赛马会是英国每年夏天最令人瞩目的社交盛事之一。

每年6月的第三周，不管你喜不喜欢赛马都会被英国一年一度盛大的阿斯科特皇家赛马会（ Royal Astcot）所吸引。 这不仅是英国夏季最引人瞩目的社交活动之一，同时也吸引了世界各地体育界和时尚界的关注。

就像英国的很多传统和活动都能够数百年生生不息流传下来，阿斯科特赛马会已经有300多年历史了。1711年，当时酷爱赛马活动的英国安妮女王策马出游，在离温莎城堡不太远的伯克郡阿斯科特小镇发现了一片宽阔的绿地，那里风景秀丽，环境优雅，于是她提供了100枚金币的奖金，在阿斯科特举办了第一届赛马会，这就是阿斯科特赛马会的源头。

皇家桂冠

由于阿斯科特赛马会与英国王室的紧密联系 － 不光王室成员莅临，女王伊丽莎白二世会亲自给获胜者颁发奖杯 － 于是这个赛马会被冠以"皇家"头衔。当今英女王不仅自己就是一位骑马好手，而且喜爱赛马、赌马，除了2005年赛马场大修，英女王年年出席阿斯科特赛马会。

图片版权 PA Image caption 1978年英女王伊丽莎白二世与母亲一同出席阿斯科特赛马会。

而说到皇家赛马会的奖金，与当年安妮女王的100枚金币相比，2018年的阿斯科特皇家赛马会的奖金已经超过700万英镑。

阿斯科特皇家赛马会不仅是世界专业赛马盛会，而且是英国夏季最重要的社交盛事，历史上曾经是英国上流社会一年一度的奢华聚会，在英国电影《窈窕淑女》中可见一瞥。

Image caption 今年阿斯科特赛马会奖金已高达700万英镑。

争奇斗妍

有趣的是，这个专业赛马会更以盛装与时尚而出名，一直是名媛贵妇们的秀场，而男士们的服装虽然几百年来已经约定俗成变化不大，但是，阿斯科特皇家赛马会一定是英国绅士的天下，绅士晨礼服和黑色或灰色高礼帽是出席皇家赛马会的男士标配。

赛马会的门票可能不算贵，但是出席赛马会的行头可不容小觑。阿斯科特皇家赛马会有严格的着装要求（Dress Code），虽然在不同的观赛区着装要求严宽不一，但总的来说，女士一般着裙装，裙长必须到达或超过膝盖，今年严格不许裸肩，但可以着裤装，裤长必须遮住脚踝。所有女士必须戴帽子或直径超过10厘米的头饰。女士们绝对不会在意这些严格着装要求，很多女士半年前就开始兴致勃勃地着手准备。有统计显示，赛马会每年给英国时尚界带来3000 多万英镑的收入。如果你幸运地买到了门票，但没有严格按照着装要求着装，那对不起，你会被拦在场外。

图片版权 DANIEL LEAL-OLIVAS Image caption 今年的阿斯科特皇家赛马会女士帽子的主题似乎是鲜花。

图片版权 Reuters Image caption 帽不惊人，不罢休！

图片版权 Getty Images Image caption 这位别出心裁的女士把伦敦戴到了头上！

"赛帽会"

五天的赛马会期间，第三天或许最艳丽多彩，这天是 Ladies' Day （女士日）,有人会将这天戏称为"赛帽会"！

女士们像孔雀开屏，争奇斗妍，五花八门、造型各异、别出心裁的帽子，令人赏心悦目或大跌眼球。每年的阿斯科特赛马会，女士帽子还有不同的主题，今年的主题思路是花和羽毛。而不少英国人对女王的帽子感到痴迷，甚至每年女王出席皇家赛马会时会戴什么颜色的帽子，都有人下注！

图片版权 Chris Jackson Image caption 王室新娘梅根王妃和哈里王子成为皇家赛马会上的一道风景。

说到时装，英国王室里的年轻女性更是赛马会上的明星。刚嫁入王室的哈里王子的新娘梅根王妃 － 萨塞克斯公爵夫人成为人们注目的新亮点。赛马会的第一天，梅根与哈里王子一起陪同女王出席。她一袭白色纪梵希（ Givenchy ）裙装，头戴著名英国女帽设计师菲利普•崔西（Philip Treacy）为之相配的黑白相间的帽子，优雅大方，使这位第一次来到阿斯科特皇家赛马会的王妃立即成为人们聚焦的亮点。

图片版权 Reuters Image caption 女王出席皇家赛马会的帽子颜色也会有人下注赌一把。

不过，女王一身清新雅致的淡黄礼服，佩着蓝花的同色女帽，永远是观众和摄影师的焦点所在。

今年的阿斯科特皇家赛马会从6月19日开始，到23日结束。