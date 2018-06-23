澳洲的“中国干预”争议引发反华种族主义隐忧

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近几个月来，澳洲正在面对一个烦恼──如何捍卫自己价值的情况下，对抗中国逐渐扩大的影响力。澳洲尝试从政治、经济、大学校园等多个层面解决这个问题，但当中最困难的地方，就是不知应该怎么办，才能够不触怒澳洲华人以及中国这个澳洲最大经济支持者。

“中国干预”的辩论，本身会否有被指是“种族歧视”的风险？

“我们身在澳洲的华裔，现在感觉像被人用私刑盘问我们对澳洲的忠诚。”澳洲亚裔联盟联合创办人埃琳‧丘（译名，Erin Chew）对BBC说。

图片版权 Erin Chew Image caption 埃琳‧丘的社交网站曾收到种族主义的留言。

澳洲在去年12月立法防止“外国干预”，舆论聚焦中国是否过份干预澳洲。

总理特恩布尔提及一些涉及“中国干预”“令人不安”的报道，并称这份具争议性的法案针对“秘密、强迫性”活动。

外界害怕在澳洲经商和读书的中国人与共产党有关。在大学校园，一些中国学生尝试阻止自由地讨论台湾等敏感议题，引起广泛关注。澳洲亦一直留意中国在南太平洋国家增加影响力的举措。

埃琳是澳洲出身的作家及活动人士，有马来西亚和中国血统。她认为目前社会气氛，都把矛头指向华人。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国在试图干预澳洲政治吗？（英文）

“讨论外国干预并没有错，但很可惜，许多澳洲人无知地把中国和华人划上等号。”

澳洲过往亦出现过排华事件，例如在19世纪中期淘金热时期，已经爆发了针对种族的暴动。数百名华人受伤，被驱离出采矿场，促成了“白澳政策”，这个政策自1901年起透过不同的形式存在，到1973年才废除。

图片版权 Getty Images Image caption 许多华人在19世纪到澳洲采金矿。

埃琳说，一些人声称目前“外国干预”的争议，并没有涉及种族主义，因为这些人从来没有见识过反华的人，所以并没有察觉到种族主义，正笼罩这个讨论。

在2月，澳洲学者克莱夫‧汉密尔顿（Clive Hamilton）出了一本书，名为《无声入侵：中国如何将澳大利亚变成傀儡国家》，大大推动了中国干预的辩论，这本书声称数以千计的中国情报人员，把自己混入澳洲。一间出版社拒绝出版这本书，担心会引来北京或相关组织的法律行动。

埃琳十分反对汉密尔顿教授及其著作，她甚示试过说服一个主办场放弃举行新书发布会。

她说，自己和多名活动人士在社交网站，收到很多种族主义的留言，她被汉密尔顿教授指责是协助中国宣传的网军“五毛党”成员。

澳洲种族歧视专员索奉马赛恩（Tim Soutphommasane）6月初亦在演说中表达了对种族主义忧虑的关注。他警告，一些对中国党国的敌视态度，正蔓延到开始质疑澳洲华裔。

“120万名澳洲人有华裔血统，这样或会造成极大的伤害。”他说。

图片版权 EPA Image caption 特恩布尔（右）早前出席澳中商界团体的活动。

在3月，约80名研究中国问题的学者，联署发表公开信，警告中国正图谋把讨论塑造成涉及种族的论述，在他们眼中，中国正试图削弱澳洲地位，把其变成“附属国”。

墨尔本的斯威本理工大学中国专家约翰‧菲茨杰拉德（John Fitzgerald）教授也有签署这份公开信，他不认为这场外国干预争论涉及种族主义。

他对BBC说，目前舆论关注可能有种族主义的“风险”，但并没有就“证据”方面作讨论。

“针对中国作一个夸张并且充满情绪的头条标题，不算是种族主义，这种标题针对美国、印度也不是种族主义，因为它们只是国家、政权，种族主义应该是把人按其肤色作定义。”

澳洲智库洛伊国际政策研究所中国专家理查德‧麦格雷戈（Richard McGregor）认为，这场辩论的方向变得模糊，始作俑者是北京，因为北京会指控所有批评中国政府的人，是反华甚至乎种族主义。

“他们如此把这场辩论定性，令议题更难去讨论。”

“当然，澳洲有种族主义的历史，许多人都抗拒重新面对，令这个议题更难在一个正确的途径公开讨论。”

“当然我们可以在不涉种族主义的情况下讨论这件事，但并非每个人都能这样做。”

图片版权 Poppy Wang Image caption 悉尼大学去年出现反华涂鸦。

对于中国干预的辩论，伴随的是针对华人的一些暴力举动。

在10月，两名华裔高中生在坎培拉被殴打。去年8月，4名华人学生及一名讲师被另一名学生在坎培拉大学课室，用棒球棒击伤。警方相信事件和种族争议无关，但中国政府则发出警告回应，建议在澳中国学生注意安全。

上个月，在悉尼，一名男子涉嫌在街上弄伤七人被捕，警方称他施袭是不满遇袭者是亚洲脸孔。

香港移民后裔、作家及记者罗旭能（Benjamin Law）称，引发这个问题的部分原因，是因为澳洲华裔在权力位置上“近乎完全缺席”，尽管他们占全国人口5.6%。

“这并不令人惊讶，不论是中国人或是澳洲华裔，谈及他们时，总是会用上恐惧和入侵性的言辞，他们代表着一种抽象的社会及经济现象。”

外国干预法案仍然在讨论阶段，但可预示中国会有提出强烈反对。

澳洲四个最大的行业－采矿、教育、旅游、农业，都极度依赖中国，在澳洲也有声音，忧虑经济会受到影响。

埃琳说，法例不单是针对中国，中国也不是唯一一个试图影响澳洲的国家，但争论焦点只放在中国身上，“这样仇恨的毒瘤只会持续下去”。