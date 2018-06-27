“恋爱岛”真人秀：比基尼和短裤暴露出的英国社会现象

图片版权 ITV Image caption 2018恋爱岛：第一批进入恋爱岛别墅的“岛民”包括健身教练，空服员，急诊室医生、模特、剧院演员和知名演员的女儿

阳光、泳池、俊男、美女、比基尼和六块肌……英国最新一季电视真人秀“恋爱岛”（Love Island）创下收视高峰，也对英国社会文化提出几点值得反思的问题。

“恋爱岛”是一档约会真人秀，11位单身男女在近两个月的节目播映时间，住进地中海马略卡岛上的一栋豪华别墅里，与外界隔离。

这些参加者被称为“岛民”，他们在恋爱岛别墅里随时有镜头对着他们，一举一动和谈话声音都被拍摄记录，经过制作剪接后在英国时间每天晚上九点在ITV2频道播放。

在进入别墅的第一天，每位岛民就必须要挑一位彼此喜欢的人“配对”（couple up），在彼此不认识的情况下，只能凭外表和短短几句话的“第一印象”配对。

图片版权 ITV Image caption Love Island真人秀充满俊男和美女，比基尼和短裤等赏心悦目的画面

在节目播映期间，岛民们还有更多机会“重新配对”（recoupling），如果双方同意可以选择维持配对关系，或者也可以拆伙，选择其他对象。

要争取继续留在岛上，岛民们就必须要两两配对，每次的重新配对活动结束后，没有配对成功的单身者就遭到淘汰，离开恋爱岛别墅。

随着节目进行，恋爱岛别墅也会引进新的岛民加入，并与已配对的岛民互动，看看能不能激荡出新的火花。

恋爱岛的观众也可以透过公众投票支持自己心目中认为最为适配的一对男女，节目最后一周公众投票将选出优胜者，赢得“比赛”，获得五万英镑奖金。

一见面就上床

第一次看这个真人秀节目的观众可能会对于英国人，尤其是现在的英国年轻人，对交友，爱情和性关系的开放态度感到吃惊。

图片版权 ITV Image caption 2018恋爱岛：开放式寝室，成功配对的岛民同床共寝

进入恋爱岛别墅的第一天，岛民就必须选择对象配对，女选男，男选女，配对成功者当天晚上立刻同床共寝，虽然没有发生亲密关系，但彼此零距离接触，一点隐私空间都没有。

在测试每对男女对彼此了解程度的小游戏里，岛民们也被问到配对对象曾经有多少名性伴侣，22岁的Adam承认自己性伴侣人数超过200名，他的配对对象Zara明显感到不悦，并不能理解才22岁的人怎么会有那么多性伴侣。

就连2017恋爱岛的最终赢家Amber也认为英国现在的年轻人性观念太过随意，但是她自己也曾经在去年的恋爱岛节目里和配对的男生发生性关系，对此她也表示电视真人秀在一定程度上影响了年轻人对性的态度和观念。

敢爱敢恨、速战速决

除了英国年轻人对交友和性观念的开放态度令人吃惊之外，他们对感情的喜新厌旧，或是更换伴侣的速度也超过你我的想象，追求爱情不顾一切的做法也引起许多争议。

图片版权 ITV Image caption 2018恋爱岛：从开始到现在，一直都在一起的Dani（左）和Jack

举例来说，上周才加入恋爱岛别墅的20岁女孩Ellie，在重新配对活动中获得Alex的青睐，但短短不到几天之后她就向Alex表白自己对他已经失去兴趣。

Alex内心颇感受伤，并指控Ellie在玩爱情游戏，故意让Alex误以为她对自己有好感而选择她配对，目的是确保她自己继续留在别墅的机会，两人大吵一架，当晚Alex一个人睡沙发。

另外一位女孩Megan也向和自己配对的男生Eyal表示两人除了“性”以外没有任何共同点，两人分手后，Eyal也睡到沙发上，Megan第二天立刻向另一位男生Wes表白，导致Wes和自己配对的Laura大吵一架分手。

Megan的行为说好听一点是追求爱情，敢爱敢恨，但也有人骂她是第三者，抢男人等等难听的话，不管怎么说，这也反映出英国时下年轻人对感情的一种态度。

比牛津剑桥还难进

另外一个恋爱岛引发的现象也受到关注，那就是想要进入恋爱岛别墅，虽不至于难于上青天，但却的确比进入牛津剑桥还难。

图片版权 ITV Image caption 2018恋爱岛：27岁Alex是一位急诊室医生

消息指出，今年申请参加恋爱岛节目的人数比牛津和剑桥大学加起来的申请人数还要更多。

这也许并不完全让人惊讶，ITV电视台表示，今年有85,000人申请参加恋爱岛节目，如果以节目第一批11名岛民来计算，“录取率”大约是8,000分之一。

随着节目进行会有更多新的岛民加入，去年节目一共有32人住进了恋爱岛别墅，如果今年节目最终也是32人的话，“录取率”提高到大约2,656分之一。

而牛津大学2017年一共收到19,938申请本科课程，3,771人获得入学许可，录取率五分之一。剑桥大学也有17,189人申请本科课程，一共发出4,485入学许可，录取率四分之一。

英国年轻人争相要上电视真人秀，但却不愿意下苦功读书研究，也说明了英国社会的价值观。

有很大一部分的年轻人认为上电视真人秀成为名人，名利双收，就是成功的捷径，比辛苦读大学到最后却积欠巨额学费贷款，而且还不一定能找到工作，要轻松而且容易得多。

讽刺的是，上述这种说法在现在的英国社会有一定程度的真实性。

创伤后心理辅导

恋爱岛真人秀吸引人的一个关键就是节目中的“配对”和“重新配对”，男女岛民都有机会重新选择新的对象。

图片版权 ITV Image caption 2018恋爱岛：22岁的Adam在重新配对的过程中遭到网友批评

在恋爱岛上，“移情别恋”不是问题，但如何理智成熟的、不伤害彼此感情、在尊重双方的情况下，结束现有关系并建立新的关系，就是岛民们面对的一大考验。

当然年轻气盛、血气方刚的年轻人是不会考虑那么多的，因此在配对和重新配对的过程中也引发了诸如欺凌、吵架、心理伤害，甚至是虐待等情况。

协助妇女组织“Women's Aid”出面呼吁人们正视感情关系当中的不健康行为，并对“家庭暴力”挺身而出，不要做沉默的受害者。

压力带来的忧郁

就在2018恋爱岛热播的同时，2016年恋爱岛参加者Sophie Gradon被发现死于家中，警方已经排除他杀可能性。

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Sophie是2009年的英国小姐，2016年参加完恋爱岛节目后，多次表达自己被忧郁和焦虑等心理问题所苦恼。

有人问她会不会建议别人申请参加恋爱岛节目，她坦白回答：如果你有忧郁和焦虑等情绪问题的话，就不建议你参加，因为那是一个非常艰难，充满考验的环境。

在2016恋爱岛真人秀中和Sophie成为好朋友的另一位岛民Malin就表示，电视真人秀明星在离开节目之后需要更多的心理辅导和照顾。

毕竟，电视真人秀的光鲜亮丽和名人效应，让许多观众，尤其是年轻人，忘记了真人秀背后许多人看不到的真相，这也是人们普遍忽略的真人秀的缺点。