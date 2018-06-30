从韩国看台湾：征兵好还是募兵好

图片版权 Getty Images Image caption 台湾兵役制度近年来出现很大的改变

韩国宪法法庭宣判，良心拒服兵役者必须坐牢并未违宪，但政府必须修改兵役法，提供良心拒服兵役者其他形式的替代役方案。

同样在亚洲的台湾也实施兵役法，但不同的是，台湾的兵役制度近年来出现很大的改变，并且从2000年开始就有替代役方案。

台湾的兵役制度从早期的义务役（征兵制），近年来逐渐转变成义务役和志愿役（募兵制）并用的制度。

但不论兵役制度如何改变，以及是否有替代役制度，当不当兵，要如何当兵，在台湾也一直是一个热门话题。

征兵转募兵

国民党政府早期在台湾的兵役政策是军官、士官以志愿报考为主，而士兵则以届龄征集而来。

图片版权 Reuters Image caption 台湾军校毕业生欢迎总统蔡英文参加毕业典礼

但随着军队编制精简加上兵员过多，义务役士兵的役期逐渐从3年缩短为2年，2000年后，2年役期更逐年递减，至2008年义务役士兵只需服役1年。

最新的情况是，从2018年起，台湾兵役进入全面募兵制，义务役男子只需要接受4个月的军事训练。

反对者认为，近20年来兵役法的改革是两党讨好选民的结果，一切都是为了争取选票，牺牲了台湾的国防和安全。

反对和担忧

台湾实施募兵制虽然获得多数年轻人支持，但曾经担任美国国务院亚太副助卿的柯庆生（Thomas Christensen）却对此提出警告。

据台湾《中央社》报道，柯庆生在近日一场美国智库座谈会上表示，台湾改为全募兵制会导致军队更小、更昂贵，也不符合台湾的战略。

他表示，担心台湾在军事方面没有做好充分准备，无法遏阻中国大陆可能以武力威迫台湾。

柯庆生表示，他希望台湾能将这个募兵制视为一项实验，之后回到传统的征兵制度。

替代役

撇开征兵制和募兵制的争论，台湾近年来引进的替代役，争议也不少。

图片版权 Reuters Image caption 台湾政府希望能吸引更多年轻人报考军校

替代役当初推动的目的就是配合实施募兵制来消化过多的兵员，让义务役男子分配到警政、消防、医疗和其他政府单位担任公共服务工作。

除了上述的一般替代役之外，后来又陆续推出研发替代役和产业替代役，民间企业（包括锅贴店）也可以提出员额需求申请。

但产业替代役制度也引发诸多批评，并被笑称是“锅贴役”，指责政府充当人力中介公司，图利厂商，义务役男子沦为廉价劳工。

随着台湾进入全募兵制之后，替代役人数也将随之缩减，未来只有出于家庭和宗教因素才能申请替代役，其余义务役男子一律接受4个月的军事训练。

从台湾的兵役制度改革来看，韩国要解决良心拒服兵役者的问题，恐怕并非单纯引进替代役就能够做得到。