建议蔡英文申办世界杯 阿扁遭网友搞笑调侃

图片版权 Getty Images Image caption 陈水扁建议台湾申办世界杯足球赛引发网友热议

世界杯热潮烧到台湾，前总统陈水扁建议蔡英文政府申办世界杯足球赛有助连任，引发足球比赛之外的一阵热议。

但陈水扁自己在任内也开出过“足球支票”，誓言要发展台湾足球运动，但支票至今都尚未兑现，也导致网友酸文讽刺和讪笑。

陈水扁在脸书上化身勇哥和勇弟一问一答表示，下一届FIFA世界杯由卡塔尔（卡达）举办，而卡塔尔过去从来未曾踢进世界杯足球赛决赛圈。

他表示，面积只有台湾1/3，人口不到台湾1/10的中东小国卡塔尔都可以申办世界杯足球赛，台湾也能吗？！

图片版权 Getty Images Image caption 2015年，台湾代表队在对阵泰国队上庆祝进球

“有助连任”

目前仍是保外就医的陈水扁为什么突然会建议蔡英文政府申办世界杯足球赛呢？难道他也是铁杆球迷陷入世界杯足球赛的疯狂热潮？

如果是这么想你可能就误会了，这一切还是跟台湾年底的选举和2020年总统大选脱不了关系。

陈水扁表示，他2006年对刚刚当选的高雄市长陈菊说，办好高雄世运，是连任的最大保证。结果，高雄世运成功，也将陈菊的声望推上高峰。

陈水扁也跟台北市长柯文哲说过，办好台北世大运，是连任成功的一半。现在，他也以同样的话建议蔡英文，申办世界杯有助连任。

图片版权 CTFA Image caption 台湾的中华队，近年来不断加入“外籍新血”，让实力也逐渐提升

十年计划？

用体育活动造势，提升支持率，甚至是挽救低迷的选情，在台湾也并非第一次，熟悉选举运作的政治人物都深谙如何操纵选民人心之道。

但陈水扁自己呢？他建议蔡英文申办世界杯有助连任，但他自己任内也开过足球支票，空口说白话，从未兑现。

2006年，陈水扁在其任内曾经提议，由政府出资200万美元送20位小朋友到巴西足球学校训练10年，并订下2018年台湾打进全球32强的目标。

该提议计划，由政府选拔20位、年龄不超过10岁、体能优异的小朋友，提供每人每年1万美元的公费，送到巴西最好的足球学校训练10年。

第16个“足球元年”

2002年日韩世界杯，非洲的塞内加尔首次参赛，并获得八强的好成绩。

当时塞内加尔仍是台湾邦交国，陈水扁兴致一来，就将塞内加尔的代表队邀来台湾，在记者会上捧着一颗足球，大声喊着“2002年是台湾足球元年”。

但16年过去后，台湾基层足球几乎仍是原地踏步，有网友笑说2018年已经是台湾“第16个”足球元年了。

至于送去巴西的20位小朋友呢？不要说20位，连一位都没有。网友酸说他在“讲干话”（假大空话），“反正世界杯过了大家也就会忘了，顶多是四年后再被拿出来笑一下”。

“突发奇想”

中国《环球时报》也关注了这条消息，并表示这可能是陈水扁最近看世界杯看出来的一个“突发奇想”。

报道引述网友评论说，台湾不承认“九二共识”根本走不出去，还奢言举办什么世界杯。

还有人质问陈水扁，要申办的话用什么名称，“中国台湾”还是“中华台北”？

中国国台办此前也曾经警告，用体育赛事搞的所谓“正名”活动是台独的伎俩，破坏两岸关系的和平稳定。