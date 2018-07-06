小秘密：智能手机让你上瘾的四个设计巧思

图片版权 iStock Image caption 放不下手机？

现在是晚上十点，你已经梳洗完毕，换上睡衣，好不容易有一天能早早上床，在熄灯之前你最后再查看一次手机……

几个小时过后，你发现自己还在看手机。

你是不是也曾经如此，或经常这样，只要一拿起手机就放不下来，这种手机或智能装置上瘾的行为绝非偶然。

手机、平板电脑和其他智能装置的设计，经过一整套的精心研究，目的就是要让你使用的时候不自觉地上瘾而无法自拔。

这些让人上瘾的设计就是使用者经验（User Experience, UX）的专业领域，该领域的专家专门研究如何优化使用者经验。

他们在设计智能装置的时候，引进神经心理学的知识来设计应用程式界面，吸引使用者的眼球和心智。

在社交网站上别人给你的贴文按赞，或给你发的照片送上一颗大心，会激发大脑释放多巴胺，多巴胺会带来愉悦的感觉。

智能装置的应用程式还有更多不为人知的设计，让你在不知不觉中上瘾。以下就列举四个让你停不下来的设计巧思。

1. 无限卷动加载功能

图片版权 iStock Image caption 无限卷动加载功能让你可以不断查看更多内容

如果没有这个无限卷动加载的功能，你就没办法在手机等智能装置上，不断往下刷屏查看社交网络上好友的贴文和照片，或是推特的跟踪评论了。

基本上，有了无限卷动加载功能（或称卷动后自动载入更多内容），你可以用手指不断往下滑动手机页面，查看更多内容。

如此一来，除非你在有意识的情况下主动停止查看手机，没有其他的东西能让你停下来。

第一个创造无限卷动加载功能的人是美国的设计专家阿薩‧拉斯金（Aza Raskin），他表示他的发明本意是要让使用者经验变得更好，更容易，但现在他也有点后悔。

“实际上，我的设计让人类浪费了成万上亿个小时。”

2. 下拉更新

图片版权 iStock Image caption 推特让你动动手指就能查看新内容

除了无限卷动加载让你查看更多内容之外，如果你要更新（刷新）内容，只需要用食指头在手机屏幕上往下拉就可以，这就是下拉更新设计。

有些时候，下拉更新被设计成一个按钮，你也可以用手指轻触屏幕上的这个按钮更新网页内容。

这个设计是推特最先推出的，在查看推特的时候，你必须向下滑动手指来更新网页内容。

这个动作有点像在赌场里拉动老虎机的杆子，拉动老虎机的杆子会让赌徒的大脑释放多巴胺，期待拉出大奖。

和无限卷动加载功能一样，使用者总是不自觉地不断的下拉网页，即使没有更新的内容也是一样。

发明这个设计的人，推特前任工程师布里希特（Loren Brichter）2017年接受英国《卫报》采访时表示，“下拉更新让人上瘾，推特让人上瘾，这些都不是好东西。”

3. 迂回曲折的设计

你很难直接在社交网络点进自己的个人页面，这种迂回曲折的设计有时候听起来像是一个设计错误，但却有别的用意。

在你登入脸书、推特、Instagram或是LinkedIn，想要在上面发文或贴照片的时候，首先你会不可避免的先看到别人的贴文、评论或照片。

在多数的情况下，你很可能会不由自主地开始阅读别人的最新动态。

社交网络不让你直接点进自己的个人页面，这种设计迫使你阅读其他人提供的内容，和其他人互动，而你却完全没有注意到这个设计。

4. 推送通知

图片版权 iStock Image caption 持续的推送通知让人着迷

这项便利的服务在你打开手机的时候就告诉你，你有多少个新的未读讯息，或是你认识的某个人刚刚发表了什么新的内容。

智能装置的推送通知是另外一个让人上瘾的设计，研究显示多数人都不喜欢有未完成的事项。

所以如果手机应用小程序的右上角布满了红色的数字（推送通知），大脑的直觉反应就是去查看这些讯息。

一旦你点开查看内容，很可能你会评论，按赞，送大心，这样的行为也给其他人带来更多的推送通知，如此来回推送通知没完没了。

现在你知道为什么你会不知不觉地查看手机直到深夜凌晨了吧！