揭秘：足球明星五花八门纹身图案的含义

图片版权 EPA Image caption 足球明星们似乎格外喜欢纹身，贝克汉姆身上的纹身多达40多个。

世界杯绿茵场上各国球队鏖战正酣，而场边和电视机前的观众们除了心系战况，也额外欣赏了场上球星们五花八门的纹身。

纹身早已成为公认的人体艺术之一，历史甚至可以追溯到石器时代。二十多年前，在奥地利和意大利之间的冰川里发现了一具五千多年前石器时代遗骸，其身上便有简单图案的碳纹身。

在当今自由开放的世界，喜欢通过纹身来表现自己的人越来越多，不过西方足球明星似乎最钟爱此道，纹身的足球明星比任何其他类型体育运动的人都多。据说英国著名球星贝克汉姆身上的纹身图案多达四十多处。

有英国时尚人士分析足球明星身上的纹身图案，发现其中大多是励志、人生感悟或古训，还格外喜欢用拉丁语或本人并不一定懂的外语纹就，也有人将自己的战绩纹身，不乏炫耀和震撼对手之意。

不少球星将自己家人的名字和形象纹在身体上，例如贝克汉姆不仅把自己四个孩子的名字，还有妻子和父母的名字都纹在了身上。

我们来看看这些球星身上的图案，到底对他们意味着什么？

图片版权 Getty Images Image caption 猜猜看拉莫斯手指上的纹图是什么意思？

西班牙皇马球星拉莫斯(Sergio Ramos)不仅在胳膊上纹有圣母玛丽娅肖像，后背纹有雄狮，最令人琢磨的是指关节上的几个数字：35，90＋，32，19。他在2016年纹下这几个数字，并让他的"粉丝"猜这些数字是什么意思。

有人终于猜了出来，32和35是他最初效力的西班牙塞维拉队的队号，19 是他加入西班牙球队的年龄，而90＋是2014年欧洲冠军杯与马德里竞技俱乐部决赛中伤停补时期间他踢进一球。

图片版权 Barclaysleague Image caption 在英国曼城队效力的德国球星萨内通过后背纹身表达自我。

现效力英国曼城队的德国球星勒瑞•萨内（Leroy Sane）后背这一片巨幅纹身苦熬了4天才完成。图案是什么意思呢？他说，就是自我表达。特别是2017年2月欧冠联赛中对摩纳哥俱乐部比赛最后16分钟他进的那一球。

他说，"生命中有的时刻对我个人来说非常重要，所以我想以这种方式记录下来。我从小就向往踢欧冠联赛。"

图片版权 ADREGRAY7 Image caption 英国球星格雷花了三年时间将10位伟人的形象纹在后背。

如果说萨内后背的纹身已经够醒目，跟另一位球星后背的纹身比起来，可算小巫见大巫了。

英超沃特福德队前锋安德烈•格雷（Andre Gray）前前后后花了三年时间，将十位对他来说影响深远的伟人形象永远纹在自己背上。其中有黑人民权领袖马丁•路德金、南非前总统曼德拉、拳王阿里，还有雷鬼音乐家鲍勃•马利等等。除此之外甚至还有历史上黑人民权运动的重要事件，例如黑人妇女罗莎•帕克斯拒绝在公交车上给白人让座的情景。

格雷说，正是这些勇敢的人激励他在生活中不断奋斗。

图片版权 davidbeckham Image caption 英国球星贝克汉姆将爱女的小画纹在手掌上。

英国球星和时尚偶像大卫•贝克汉姆的纹身已经成为他的形象特征之一，与其他球星的励志型纹身相比，他身上的四十多个纹身充满温馨，全都与家人有关，不仅是所有的孩子，还有妻子和父母的名字，都"镌刻"在自己身体上。

2015年，他把自己女儿哈珀（Harper） 画的一幅小画纹在手掌上，旁边还有一个爱心。他爱意满满地在社交网页上说，"显然，哈珀可以随便在爸爸手上画画。"

图片版权 Getty Images Image caption 意大利队中锋德罗西腿上的图案是危险标识，意味明显。

意大利队中锋德罗西（Daniele de Rossi）以在绿茵场上攻势凌厉凶悍而著称。他决定将这一特点纹在腿上，以警示对抗者。

这是一个通常公共场所的危险标识牌，而纹在德罗西的腿上意味非常明显 － 躲开！