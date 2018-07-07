“堡垒之夜”电子游戏 席卷全球缘由揭秘

图片版权 Fortnite Image caption "堡垒之夜"推出后创下游戏界许多纪录

游戏免费下载，玩家不只是杀人求生，还可以盖建筑，甚至互相切磋舞技，重点是：杀到最后一人，能够存活下来的就是赢家。

这就是最近非常火红的电子游戏 “Fortnite”（堡垒之夜，要塞英雄）席卷全球，广受欢迎，让玩家着迷上瘾的部分原因。

“堡垒之夜”是由美国电子游戏开发公司Epic Games在2017年7月推出的，一开始是付费游戏，从9月起到今年4月陆续在各种电脑、游戏平台和手机上推出免费版本。

自从发行之后，堡垒之夜创下了游戏界许多纪录，在同一时间上线进行游戏的玩家高达340万人，全球玩家总人数将近4500万人。

图片版权 Epic Games Image caption 堡垒之夜大逃杀模式最受玩家欢迎

“堡垒之夜”是一款生存游戏，在最受欢迎的“大逃杀”（Battle Royale）游戏模式里，每一局游戏有100名玩家从游戏巴士空降到小岛上展开生存游戏。

玩家们在小岛上收集武器弹药、救护包，采集木材、金属和砖头，建造防护堡垒掩体，彼此互相厮杀直到最后一人。

游戏进行的同时，玩家还面临暴风的威胁，每隔几分钟暴风眼就会缩小，玩家必须停留在暴风眼之内，否则就会被淘汰出局。

堡垒之夜的玩家可以独自一人进行游戏，也可以两人一组，或四人组队参加。

在四人组队的玩法中，队友可以互相合作，彼此掩护，还可以交换武器弹药和救护包，在虚拟世界中与多名队友互动，更增加了游戏的趣味性。

图片版权 Fortnite Image caption BBC记者亲身体验堡垒之夜游戏的魅力

游戏上瘾

对许多人来说，如此受欢迎的电子游戏肯定会让人上瘾，长时间坐在荧幕前面对人体健康也有一定影响。

BBC科技事务记者阿克塔（Perveen Akhtar）在亲身体验两个星期堡垒之夜游戏之后也表示，她发现自己玩堡垒之夜游戏，一玩就很难停下来，因为想要提高自己的游戏排名，在游戏中存活更久。

她甚至在看电视的空档，也拿起平板电脑开始玩起堡垒之夜。

对许多家长而言，如何限制孩子们玩电子游戏的时间也是一大考验，因为很多孩子都是和朋友在线上组队一起玩堡垒之夜，如果其他的家长对他们孩子玩游戏的时间限制比较宽松，你就很难严格限制自己的孩子不要玩，因为他/她的其他朋友/队友都还在玩。

对孩子们来说，和朋友在线上一起玩堡垒之夜，就好比是下课后到同学家玩一样，家长不需要担心孩子去了哪里，因为孩子就在家里和朋友玩线上游戏。

图片版权 Epic Games Image caption 堡垒之夜的玩家可以购买V币，为自己的游戏角色更换服装

免费的不免费

堡垒之夜虽然是免费游戏，但虚拟商品却为游戏开发公司Epic Games赚进大笔利润。

玩家可以购买虚拟货币——V币（V-Bucks），然后用V币为自己的游戏角色增加外观，购买服装，更换角色装备，以及购买“emotes”（姿势），让自己的角色表演搞笑舞步。

随着游戏的进行，每一季（数个月不等）还会推出新的游戏模式，新的游戏角色，服装、装备和舞蹈，让玩家主动掏钱更新。

这些虚拟商品和更新就是免费游戏的创收之道。据报仅在今年4月，堡垒之夜的游戏开发公司Epic Games就赚进了3亿美元。

为了吸引更多玩家参加游戏，开发公司Epic Games也宣布举办堡垒之夜世界杯竞赛，并拿出1亿美元的总奖金，资格赛从今年秋季开始，世界杯决赛将在明年进行。

图片版权 Epic Games/PUBG Image caption 堡垒之夜（左）和绝地求生（右）的游戏模式非常相似

创新还是抄袭

堡垒之夜游戏在短短时间内成为广受欢迎的电子游戏，也引发了抄袭的风波。

由韩国游戏开发商蓝洞在2017年4月发行的“绝地求生”（PUBG），也是一款大逃杀生存游戏，也是100位玩家用降落伞空降到一座岛屿上，搜索武器互相厮杀，直到最后一人。

堡垒之夜是2017年7月发行的，但是100位玩家大逃杀的游戏模式直到9月才问世。

不同的是，堡垒之夜的玩家还必须收集木材、金属和砖头，用来为自己建造堡垒掩体抵挡攻击。

绝地求生的游戏开发商指控堡垒之夜抄袭使用者界面和游戏项目，并且已经在韩国申请法院禁制令。

图片版权 Getty Images Image caption 法国球星格里兹曼（右）在进球后跳起堡垒之夜的搞笑舞步庆祝

创造性、卡通化和搞笑舞步

这两款大逃杀生存游戏都非常受到欢迎，今年二月，Epic Games表示堡垒之夜同一时间有340万名玩家在线进行游戏，打破世界纪录。

在那之前，同一时间最多人在线进行游戏的纪录是330万人，纪录缔造者正是控告堡垒之夜抄袭的绝地求生游戏。

在线游戏分析显示，绝地求生游戏的热度从今年1月开始逐渐退烧，而堡垒之夜则持续吸引越来越多玩家。

一些玩过这两款游戏的玩家指出，堡垒之夜更好玩的原因在于创造性、自由度更强，玩家可以收集材料建造堡垒，为自己和队友受到攻击时提供掩护。

另外，堡垒之夜和绝地求生以及其他枪支射击游戏不同的是，采用更卡通化的绘图风格，提升了角色的可爱度和亲切感，这一点让该游戏更容易被大众接受。

还有就是堡垒之夜游戏的角色还可以表演很多种搞笑舞步，当玩家杀死一人之后，就可以跳搞笑舞步庆祝，四名队友还可以围成一圈跳不同的搞笑舞步，为游戏增添了趣味性。

堡垒之夜的各种搞笑舞步也成为许多足球明星进球之后的庆祝方式，可见这款游戏的知名度已经提升到一定程度，说明了堡垒之夜的影响力已经超出游戏界。