苹果iPhone销量“出乎意料地”下跌

图片版权 Getty Images Image caption 总部位于美国加州的苹果公司是科技业龙头。

苹果公司2017年头三个月售出5080万支iPhone，销售量较去年同期相比下跌1%。

苹果公司总裁库克（Tim Cook）将销量“停滞”归因于顾客在等待新一代的iPhone。新一代iPhone预计今年推出。

在销售报告出炉前，苹果公司的股价因为销量被看好而冲上历史新高。但在销售报告公布后随即下跌近2%。

据报苹果的公司整体的收入成长4.6%，来到529亿美元，略低于分析师的预测。

苹果公司的其他诸如Apple Pay、iCloud 和App store的服务抵销了iPhone销量下滑造成的损失。苹果服务的收益增涨了18%，来到70亿美元。

库克也指出苹果手表、蓝芽无线耳机AirPods以及收购来的Beats耳机销量都呈现增长。

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虽然个别销量呈现下跌，iPhones的收益依然上升了1%，来到332亿元，这得益于“稳健”的高订价iPhone 7 Plus销售。

BBC北美科技记者戴夫·李（Dave Lee）分析：

在圣诞节假期之后这段时间的苹果公司销售量数字总是没那么让人眼睛一亮。

但比预期还差的iPhone销售量还是让原本在股价上乐观预期的投资者感到失望。

库克向投资者说他对苹果服务像是Apple Music、 Apple TV及 iTunes的收益增长很满意，但苹果的命脉仍大幅系于它的智能手机之上。

因此今年接下来的iPhone销售量值得关注。

iPhone在今年迎来十周年纪念，因此它的新产品格外受到期待。

如果新一代iPhone没有大幅更新而只是系统升级，对于期待新iPhone亮眼表现的投资者来说将会有麻烦。

去年苹果销量趋缓的另一项因素是中国。苹果在中国市场的销量下跌了14%，虽然库克表示跌幅是波动的。

苹果表示全球季度收益是110亿，比2016年成长4.9%。苹果公司亦表示将会把500亿美元的盈余发还给股份持有者。