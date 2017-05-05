中国C919首秀距离立足国际市场多远？
中国自制大型客机C919周五（5月5日）首飞成功。专家表示，这是中国航空业的里程碑，但取得欧美日的适航证可能不易，要改变国际航空制造业的格局为时尚早。
C919首飞成功关乎中国的民族自信心，中国媒体报道C919着重在"中国百年飞天梦的实现"，"与空中客车和波音竞逐蓝天"及"尚未首飞已获得全球23家公司570架订单"。
中国媒报道的23家买主，有20家是国内航空公司或租赁公司，只有3家外国公司 。
C919总设计师吴光辉曾在接受媒体采访时说，未来20年，中国对这类大型飞机的需求大概5000到6000架，市场需求量很大。中国国家主席习近平也曾表示，中国就是最大的飞机市场。
飞机要能在国际上飞行，必须取得适航证。尽管中国民航有自己的适航证，但国际普遍认可美国的FAA和欧洲的EASA。
就国内市场来看，待C919进入量产后，会渐渐开始威胁空客和波音在中国的市场。这两家飞机装配公司生产的飞机是中国民航机的主流。
这次在上海浦东机场完成首飞的是C919型101架机，其他同型的原型试飞机还有5架。其中，102架机已在总装阶段，预计今年9月30日交付试飞。
负责执行这项专案的中国商用飞机公司表示，预计每年完成2架试飞0.6架原型机全部完成试飞后就会进入量产，所以最快也要到2019或2020年才会量产。
目前，C919并非完全中国制造，而是标榜"中国设计，全球招标"，发动机等核心的精密零组件仍是向国外公司购买。
C919长啥样？
|中国商飞C919型客机
|飞机类型
|干线窄体客机
|长
|38.90米
|翼展
|35.80米
|高
|11.95米
|座席
|全经济舱布置——168座
|混合客舱布置——158座
|高密度级布置——174座
|发动机
|2台；喷气发动机
|满载航距
|标准航程型——4075公里（2200海里）
|增大航程型——5555公里（3000海里）
|标准商载
|15.010公吨
|最大商载
|18.900公吨
|最大起飞重量
|标准航程型——72.5公吨
|增大航程型——77.3公吨
|最大着陆重量
|66.6公吨
|巡航速度
|0.78马赫（520.06节；963.14公里／小时）
|最大使用速度
|0.82马赫（546.72节；1012.54公里／小时）
|巡航高度
|10668米（35000英尺）
|最大飞行高度
|12131米（39800英尺）
|售价
|每架5000万美元
|启始客户
|中国东方航空
|资料来源：中国商飞／路透社
C919真是“国产”吗？
第一架C919飞机在2015年11月组装完毕下线，中国官方新华社当时指出：“之所以被称为中国制造的首款大型客机，是因为C919为中国自主设计，具有完全自主知识产权……研制人员共规划了102项关键技术攻关，实现先进材料首次在国产民机大规模应用、数百万零部件和机载系统研制流程高度并行。”
但是飞机实际上采用了CFM国际生产的喷气发动机——CFM国际是美国通用电气（GE）与法国斯奈克玛（Snecma）的合资企业。
《中国科学报》曾引述北京航空航天大学教授黄俊说，C919“估计首飞时国产化率约50%，2025年后超过90%”。
黄俊教授解释说，C919的机身、机翼、尾翼等机体部件已经完全国产，动力装置、机载系统和设备则先采用引进产品，然后逐步实现国产，最终全部国产化。
《福布斯》杂志最近也指出，中国在最新一份五年计划中把强化本国航空企业提上首要位置，这尤其在于大型商用飞机、支线喷气飞机和像公务机、直升机等一般民用飞机。
C919的竞争对手有哪些？
中国商飞志在与世界两大航空业巨头——美国波音（Boeing）与欧洲空中客车（Airbus）——一较高下，而C919被认为是专门针对这两款产品：
- 波音737 MAX系列——MAX 8型于2016年1月首飞，载客量介乎178人至200人；已有超过3000架确认订单，预计今年5月交付首架飞机予启始客户美国西南航空（Southwest）
- 空客A320neo——2014年9月首飞，载客量介乎150人至180人；已有超过3500架订单，德国汉莎航空（Lufthansa）去年1月首航
官方数字显示，C919目前有570架订单，但媒体报道显示，这些客户全都是中国本国航空公司或飞机租赁企业，而唯一一家外国买家正是发动机生产商的姊妹企业——通用电气资本航空服务公司（GECAS）。
然而，波音与空客都预测未来20年将有近40%大型商用飞机订单来自亚洲，单是中国就占了亚洲需求的一半。C919的定价不到波音737或空客A320的一半，有一定吸引力。
一名不愿具名的中国大陆航企高管还对路透社说：“他们的推销员是政府。只要中国政府要求国有航空公司购买飞机，他们就会买。”
报道还说，对于C919首飞在望，空客中国公司总裁陈菊明表示欢迎中国商飞加入竞争，波音中国地区发言人则祝贺了C919的研发成果。
飞起来了，中国大飞机就能走出去了吗？
盛传定在5月的试飞要是一切顺利，将对其取得适航证有明显帮助。但世界上最广为认可采纳的是由美国联邦航空管理局（FAA）签发的适航证。
路透社指出，虽然欧盟已经同意承认中国所执行的一些检查项目，但预料欧盟仍将坚持自行执行一些检测，才会给C919发出适航证明。
知名行业杂志《航空周刊》（Aviation Week）的中国空军专家布兰德里·帕瑞特（Bradley Parret）也向路透社指出，要是C919不能取得西方机关发出的适航证，“这架飞机将很难、甚至不可能卖给发达经济体及许多发展中经济体”。
《福布斯》也认为，即便C919能取得FAA适航证，但客机的油耗效率与全球供应链能否匹敌波音与空客，都足以影响其行情，哪怕只谈中国国内市场。
中国国内也似乎并未一致看好国产大飞机。路透社报道称，据两家没有订购C919的中国航空企业高管表示，他们希望观察C919的安全记录，以及全球支援团队的建构情况。
过去几年，与中国商飞无关的西安飞机工业集团新舟60（MA60）双发涡轮螺旋桨支线客机因接连发生事故而遭停飞，一度引起外界关注中国国产飞机的质量安全。但中国商飞出品的ARJ21支线喷气客机去年在成都航空投入运营至今未见严重问题，稍微让C919的前景变得明朗。
C919走出去之后，中国下一步还会做什么？
窄体大飞机一旦成功投入运营，下一步无疑就是向双走道宽体客机（广体客机）迈进。
中国商飞去年11月在广东珠海举行的中国航展上发布其宽体客机模型，初步称为“中俄远程宽体客机”。
之所以有此称号，是因为中国商飞与俄罗斯联合航空制造集团（UAC）合作研制这款飞机。中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京去年6月一同见证了签约仪式。
中国商飞表示，国产宽体客机基本型航程为12000公里，座级280座。新飞机将在上海总装。