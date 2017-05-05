中国C919首秀距离立足国际市场多远？

图片版权 AFP Image caption 就国内市场来看，待C919进入量产后，会渐渐开始威胁空客和波音在中国的市场。

中国自制大型客机C919周五（5月5日）首飞成功。专家表示，这是中国航空业的里程碑，但取得欧美日的适航证可能不易，要改变国际航空制造业的格局为时尚早。

C919首飞成功关乎中国的民族自信心，中国媒体报道C919着重在"中国百年飞天梦的实现"，"与空中客车和波音竞逐蓝天"及"尚未首飞已获得全球23家公司570架订单"。

中国媒报道的23家买主，有20家是国内航空公司或租赁公司，只有3家外国公司 。

C919总设计师吴光辉曾在接受媒体采访时说，未来20年，中国对这类大型飞机的需求大概5000到6000架，市场需求量很大。中国国家主席习近平也曾表示，中国就是最大的飞机市场。

飞机要能在国际上飞行，必须取得适航证。尽管中国民航有自己的适航证，但国际普遍认可美国的FAA和欧洲的EASA。

就国内市场来看，待C919进入量产后，会渐渐开始威胁空客和波音在中国的市场。这两家飞机装配公司生产的飞机是中国民航机的主流。

这次在上海浦东机场完成首飞的是C919型101架机，其他同型的原型试飞机还有5架。其中，102架机已在总装阶段，预计今年9月30日交付试飞。

负责执行这项专案的中国商用飞机公司表示，预计每年完成2架试飞0.6架原型机全部完成试飞后就会进入量产，所以最快也要到2019或2020年才会量产。

目前，C919并非完全中国制造，而是标榜"中国设计，全球招标"，发动机等核心的精密零组件仍是向国外公司购买。

C919长啥样？

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中国商飞C919型客机 飞机类型 干线窄体客机 长 38.90米 翼展 35.80米 高 11.95米 座席 全经济舱布置——168座 混合客舱布置——158座 高密度级布置——174座 发动机 2台；喷气发动机 满载航距 标准航程型——4075公里（2200海里） 增大航程型——5555公里（3000海里） 标准商载 15.010公吨 最大商载 18.900公吨 最大起飞重量 标准航程型——72.5公吨 增大航程型——77.3公吨 最大着陆重量 66.6公吨 巡航速度 0.78马赫（520.06节；963.14公里／小时） 最大使用速度 0.82马赫（546.72节；1012.54公里／小时） 巡航高度 10668米（35000英尺） 最大飞行高度 12131米（39800英尺） 售价 每架5000万美元 启始客户 中国东方航空 资料来源：中国商飞／路透社

C919真是“国产”吗？

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第一架C919飞机在2015年11月组装完毕下线，中国官方新华社当时指出：“之所以被称为中国制造的首款大型客机，是因为C919为中国自主设计，具有完全自主知识产权……研制人员共规划了102项关键技术攻关，实现先进材料首次在国产民机大规模应用、数百万零部件和机载系统研制流程高度并行。”

但是飞机实际上采用了CFM国际生产的喷气发动机——CFM国际是美国通用电气（GE）与法国斯奈克玛（Snecma）的合资企业。

《中国科学报》曾引述北京航空航天大学教授黄俊说，C919“估计首飞时国产化率约50%，2025年后超过90%”。

黄俊教授解释说，C919的机身、机翼、尾翼等机体部件已经完全国产，动力装置、机载系统和设备则先采用引进产品，然后逐步实现国产，最终全部国产化。

《福布斯》杂志最近也指出，中国在最新一份五年计划中把强化本国航空企业提上首要位置，这尤其在于大型商用飞机、支线喷气飞机和像公务机、直升机等一般民用飞机。

C919的竞争对手有哪些？

中国商飞志在与世界两大航空业巨头——美国波音（Boeing）与欧洲空中客车（Airbus）——一较高下，而C919被认为是专门针对这两款产品：

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官方数字显示，C919目前有570架订单，但媒体报道显示，这些客户全都是中国本国航空公司或飞机租赁企业，而唯一一家外国买家正是发动机生产商的姊妹企业——通用电气资本航空服务公司（GECAS）。

然而，波音与空客都预测未来20年将有近40%大型商用飞机订单来自亚洲，单是中国就占了亚洲需求的一半。C919的定价不到波音737或空客A320的一半，有一定吸引力。

一名不愿具名的中国大陆航企高管还对路透社说：“他们的推销员是政府。只要中国政府要求国有航空公司购买飞机，他们就会买。”

报道还说，对于C919首飞在望，空客中国公司总裁陈菊明表示欢迎中国商飞加入竞争，波音中国地区发言人则祝贺了C919的研发成果。

飞起来了，中国大飞机就能走出去了吗？

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盛传定在5月的试飞要是一切顺利，将对其取得适航证有明显帮助。但世界上最广为认可采纳的是由美国联邦航空管理局（FAA）签发的适航证。

路透社指出，虽然欧盟已经同意承认中国所执行的一些检查项目，但预料欧盟仍将坚持自行执行一些检测，才会给C919发出适航证明。

知名行业杂志《航空周刊》（Aviation Week）的中国空军专家布兰德里·帕瑞特（Bradley Parret）也向路透社指出，要是C919不能取得西方机关发出的适航证，“这架飞机将很难、甚至不可能卖给发达经济体及许多发展中经济体”。

《福布斯》也认为，即便C919能取得FAA适航证，但客机的油耗效率与全球供应链能否匹敌波音与空客，都足以影响其行情，哪怕只谈中国国内市场。

中国国内也似乎并未一致看好国产大飞机。路透社报道称，据两家没有订购C919的中国航空企业高管表示，他们希望观察C919的安全记录，以及全球支援团队的建构情况。

过去几年，与中国商飞无关的西安飞机工业集团新舟60（MA60）双发涡轮螺旋桨支线客机因接连发生事故而遭停飞，一度引起外界关注中国国产飞机的质量安全。但中国商飞出品的ARJ21支线喷气客机去年在成都航空投入运营至今未见严重问题，稍微让C919的前景变得明朗。

C919走出去之后，中国下一步还会做什么？

窄体大飞机一旦成功投入运营，下一步无疑就是向双走道宽体客机（广体客机）迈进。

中国商飞去年11月在广东珠海举行的中国航展上发布其宽体客机模型，初步称为“中俄远程宽体客机”。

之所以有此称号，是因为中国商飞与俄罗斯联合航空制造集团（UAC）合作研制这款飞机。中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京去年6月一同见证了签约仪式。

中国商飞表示，国产宽体客机基本型航程为12000公里，座级280座。新飞机将在上海总装。