分手原来如此简单 付钱找人代劳

图片版权 Getty Images Image caption 提出分手从不是一件容易的事──但你可以付钱找人代劳。

你知道原来替别人分手也是一门生意吗？

那是一对来自加拿大的兄弟，埃文（Evan Keast）和麦肯齐（Mackenzie Keast）想出来的主意。他们在2015年在开设了一个网站，替一些没有勇气亲自向男朋友或女朋友提出分手的人结束关系。

网站分为“分手专卖店”（The Breakup Store），最便宜的服务收费十加拿大元，网站会代客向男方或女方发电邮或短讯提出分手。网站也提供一些比较“高档次”的服务，例如可以替客人向对方寄送一盒饼干和洋酒为“分手礼物”，收费80加拿大元。

开业以来，他们就已经为过百名希望与男朋友或女朋友分手但又感到难于启齿的人表明去意

埃文对BBC说，他的灵感源自一名前度女友。她要他分手时没有亲口说明，就只是没有回复他的电话的短讯。这令他明白到一些人没有勇气要求结束关系。

麦肯齐说，这种分手的方式令一些人感到不安，但随着时代改变，人们结束关系的方式也会随之改变。

图片版权 Evan Keast Image caption 埃文和麦肯齐说他们开设的"分手专卖店"生意不俗。

会用笔写信的机器人

而随着时代改变，人与人之间的通讯方式也变得依赖手机和电邮。

如果你仍喜欢用笔写信件，却认为那太花时间，不妨找机器人代劳。

美国公司邦德研发了一个懂得拿笔的机器人，客人只要发给公司一封需要书写的文字，它就可以模仿客户的笔迹写出来。

公司负责人桑尼（Sonny Caberwal）表示，客人大多是刚刚结婚的夫妇，希望用一个特别的方法感谢亲友送来的礼物。他说一些工作太繁忙而又没有时间寄信的人也会找他们帮忙。

桑尼认为这个机器人可以满足一些喜欢亲笔书信但却没有时间的人的要求。

你的器材不支持播放多媒体材料 不愿意提笔写字，就找机器人代劳好了。

代别人排队

除了分手和写信可是假手于人外，还有许多东西可以找其他人代劳。

个人助理不是甚么新鲜的事物，可是美国公司“公作兔”（TaskRabbit）提供的服务可不是一般的助理。

很多人认为排队是英国根深蒂固的文化，其实不然。“公作兔”的负责人阿瑟（Ian Arthurs）对BBC表示，他的公司收到最多的要求是替客户排队。

他说，还有客户要求他们帮忙在网络上抢票、或是替他们在等候购买限量版球鞋的队伍上占一席位。

他也说，“公作兔”在美国的分部偶尔会收到一些令人咋舌的要求，例如曾经有客户要求他的公司派人乔装成自己去参加一个派对，好让自己不用出席。

他说也有客户要求他的公司帮助他计划和帮助他向女友求婚。他说很高兴地最终成事，女方答应。