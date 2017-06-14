中资蒙内铁路：打打算盘理理账

图片版权 MICHAEL KHATELI Image caption 中国承建、连接肯尼亚港口城市蒙巴萨和首都内罗毕的蒙内铁路5月31日正式竣工通车

中国出钱出力在肯尼亚修了铁路。剪完彩唱完歌，拿出算盘拨一拨：性价比怎么样？肯尼亚靠什么、啥时候还中国钱？还不起怎么办？

彩旗飘扬，歌声嘹亮。5月31日，中资"蒙内铁路"正式竣工通车。

庆功乐余音未尽，转天就有记者在中国外交部的发布会上提问：外媒说了，铁路耗资巨大，肯尼亚可能无力偿还，中国是否担心？

蒙内铁路到底花了多少钱？能不能赚回来？拿出算盘拨一拨。

图片版权 MICHAEL KHATELI Image caption 蒙内铁路是肯尼亚独立以来建设的首条新铁路

真朋友、好伙伴？

连接港口城市蒙巴萨和首都内罗毕的蒙内铁路是肯尼亚2030发展愿景的旗舰工程，被当地人誉为"世纪铁路"，总统多次点赞。远期规划它将连接乌干达、卢旺达、布隆迪、南苏丹等国家，成为东非交通大动脉。

蒙巴萨古称猛八撒，位于古代海上丝绸之路的"瓷器海岸"。新时代中国提出的"一带一路"宏大构思把蒙巴萨称为未来非洲大陆的"登陆点"。

面对质疑，中国表示：早就算好帐了。外交部发言人华春莹说，中方"以肯尼亚的经济发展水平和承受能力为依据"做好了可行性科学论证，严防给肯尼亚造成新的债务风险和财政负担“。

她还说，谁能帮助非洲解决经济发展的瓶颈问题—基础设施落后、资金匮乏、人才短缺，谁就是非洲的"真正朋友"和"可靠伙伴"。

再真的朋友、再好的伙伴，欠债也是要还的吧。事实是，肯尼亚欠中国的钱是这个国家有史以来最大的一笔债：大约相当于GDP的6%。肯尼亚人关心蒙内铁路的性价比和如何还债，应该不足为奇。

蒙内铁路：

造价32亿美元（25亿英镑），投资来自中国

全长472公里（293英里），工期耗时三年半，使用中国铁轨铺设技术

铁路线计划最终把内陆国家南苏丹、民主刚果、卢旺达、布隆迪和埃塞俄比亚连通到印度洋

蒙巴萨到内罗毕的旅程将由从前旧铁路线的12小时缩短到4.5小时

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图片版权 EPA Image caption 新铁路新风貌？

为啥多收我的钱？

蒙内铁路每公里造价560万美元，几乎相当于国际标准的三倍、最初报价的四倍。肯尼亚有人一直在问，为什么花这么多钱？

蒙内铁路全长472公里，是肯尼亚1963年独立以来规模最大的一项基础设施投资。这是一条现代的标轨铁路，与殖民时代留下的那条破烂失修的米轨铁路平行。

是，所有的肯尼亚人都同意，肯尼亚迫切需要更多的基础设施，但是，并不是所有的人都认为这是经济上最合理的办法。

把蒙内铁路和已经完工的从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴通往吉布提新铁路的造价比一比。埃吉铁路全长756公里，也是标轨，也是中国用贷款，但是只要了埃塞俄比亚34亿美元；蒙内铁路全长472公里，要了肯尼亚32亿美元。

埃塞俄比亚的铁路不仅比肯尼亚的要长250公里，而且还是电气化的（通常电气化造价更贵），肯尼亚的只是柴油车。

肯尼亚政府的说法是，两个项目没法放一起比。一，地形地势不同，肯尼亚修的桥、洞更多；二、征地赔偿不同；三、设计标准不一样：把今后可能承运比埃塞俄比亚铁路更大批量的货物考虑进去了。

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图片版权 Reuters Image caption 肯尼亚首都内罗毕的新车站

性价比"不够理想"？

蒙内铁路80%款项来自中国贷款。动工之前，肯尼亚政府的顾问"加拿大太平洋咨询公司"（CPSC）在2009年曾做过研究，结论质疑经济上是否可行。报告认为，修建新的标轨铁路带来的好处"不大"，就算是用"最理想的"货运量和收入预测来估算，"成本（还是）过高"。

换句话说，性价比不够理想。

肯尼亚交通部长说，政府期待新铁路能让GDP提升1.5%，借中国的钱"大概4年就还完了"。但是最近有不少担心，肯尼亚欠的钱数目巨大，可能很快就还不起了。过去4年，肯尼亚的公共债务已经增加到GDP的一半以上，国库的收入却没有相应的增加。

预期是，蒙内铁路的收入大部分来自货运。目前肯尼亚只有5%的物流由旧铁路承担，95%靠公路。肯尼亚铁路公司希望，有了新铁路，争取2025年把铁路货运的比例提高到40%。肯尼亚有可能立法，要求特定产品必须由铁路运输，确保从公路向铁轨的批量转移。

但是，蒙内铁路也面临地区竞争。乌干达、卢旺达、布隆迪都是内陆国，坦桑尼亚和肯尼亚都在抢生意。

细算一笔账。2013年，世界银行预测，到2030年，东非共同体铁路网货运总量将达到大约每年1440万吨；"只有新基础设施每年货运能够增加2000-5500万吨"，投资标轨好像才算合理。

这样看下来，新的蒙内铁路就应该能够把目前从蒙巴萨通过公路运进、运出的全部货物都揽过来！根据肯尼亚海港管理局的数字，蒙巴萨港2015年的总吞吐量只有2600万吨。

挑战显而易见。

图片版权 MICHAEL KHATELI Image caption 蒙巴萨车站

这可怎么办？

尽管如此，新铁路无疑将给肯尼亚带来长期经济效益。

肯尼亚人出行更方便、更舒适；周边旅游业也会连带提升；货运多走火车，会减少公路的压力和磨损。现在东非地区铁路货运每公里价格比美国和欧洲的价格要高出50%以上，铁路多了价格自然更合理，对商家当然有帮助。

修建、维修铁路会提供就业机会；沿线商业、工业发展也会创造就业机会。肯尼亚是东非地区最大的进出口国家，新铁路是将邻国联系起来、促进地区、国际贸易发展重大战略计划的一部分。

毫无疑问，蒙内铁路项目是肯尼亚发展一个耀眼的标记，现在就看它能拉来多少生意了。除了证实物有所值，还要依靠铁轨拉动经济，这也是偿还中国贷款的一个关键元素。

至于中国，肯尼亚还得起钱，当然无话可说；这要是还不起，是不是就要看朋友多好、伙伴多真了？用其它方式"抵债"可以吗？这个，还有待观察。