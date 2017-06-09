担心脱欧谈判前景 大选日英镑暴跌

图片版权 Getty Images

由于出口民调结果与市场预期向左，英镑在当地时间周四晚上10点出口民调数据公布后迅速贬值2%，对美元汇率一度下跌到1.27。

过去几周里，英镑对美元汇率一直在1.28和1.30之间波动。

此次英国大选前，汇率市场预期由现任首相特里莎•梅领导的保守党将获得压倒性大胜，但出口民调数据让人对保守党能否获得下议院多数席位产生了怀疑。

图片版权 Reuters Image caption 出口民调结果宣布后，英镑对美元出现暴跌。

BBC预测保守党只能赢得下议院650个席位中的322席。这一结果将导致出现"悬浮议会"（Hung Parliament，无单一政党占绝对多数的议会）和联合政府。

Westpac的高级货币分析师柯罗威（Sean Callow ）表示，"历史上出口民调数据不一定非常精确。这一次我们必须等到每个议会席位选举结果出来之后才能做出判断，这也是英镑出现波动的原因。"

"悬浮议会"与英镑暴跌

BBC经济事务编辑卡玛尔•艾哈迈德（ Kamal Ahmed）分析称，投资者判断可能出现悬浮议会，这是英镑突然暴跌的原因。

这两者之间有何关系呢？

首先，悬浮议会意味着政府政策走向的不确定性增加。

图片版权 Reuters Image caption 外汇交易员紧张关注着英镑走势。

其次，政党之间必须进行交易，一些重要的脱欧谈判会变得更加艰难。英国经济前景会因为政治上的繁琐纷争而变得前景不明。

分析指出，这种市场焦虑可能导致掌握大量资金的投资人转向其它更有吸引力的市场，比如欧元区内政治风险较低、经济增长势头较好的国家。

在任何选举中，投资人总是期待出现占据绝对多数席位的政党。

初步开票的结果显示，保守党的表现比出口民调的预测稍微好一点。英镑汇率立即出现了回升。

但极有可能出现的局面是，最终的结果非常接近。这样，无论谁入主唐宁街10号，都很难达到投资人关于确定性前景的期望。