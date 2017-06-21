福特汽车将福克斯车型美国生产转移至中国

图片版权 PEDRO PARDO/AFP/Getty Image caption 福特放弃了在墨西哥建设新厂的计划

虽然面临将制造业职位留在美国本土的压力，但福特（Ford）汽车仍然定于2019年将新车型福特福克斯（Ford Focus）的美国生产线转移至中国 。

福特汽车表示，这一决定不会导致美国本土职位的裁减。

但这一举动意味着福克斯新车型的生产计划再度调整。

该公司曾在美国总统特朗普提出批评后，于一月终止将美国生产线搬到墨西哥的计划。

目前，福特汽车的福克斯车型分别在密歇根州、德国以及中国生产。

不过，福克斯车型在美国本土的销量有下降，较大的车型需求量则仍然维持。

福特原本计划将美国本土生产线转移到墨西哥圣路易斯波托西一座价值16亿美元（13亿英镑）的新工厂。

这一决定招致美国总统的猛烈批评。特朗普一直在抨击汽车企业和其他公司从其他国家进口商品，包括中国和墨西哥。

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普曾对福特汽车计划在墨西哥生产新车型的做法提出批评

特朗普因素－BBC商业事务记者约翰·默尔文（John Mervin）发自纽约

几个月前，福特决定放弃在墨西哥设厂的计划，被看作是总统特朗普以及他对美国企业和全球贸易主张的胜利。

他个人和政府的干预似乎将福克斯新车型的生产线带回了美国——这对于主张美国人买的商品应该由美国制造的特朗普来说，是一场明确的胜利。

转而让福克斯新车在中国制造，这并不是原本计划内的事情。所以福特汽车明显是在冒险进一步激怒特朗普。但是随着特朗普的国会议程受阻，他的政府班底备受争议，以及他的支持率下沉，特朗普现在能做些什么来阻止这一切，是个未知数。

或许，总统亲自出手向企业施压，迫使它们将生产线带回美国，这种做法的有效时间只能是几个月。

一月，福特汽车表示，将会放弃新工厂，将生产线转至墨西哥埃莫西约的现有工厂。当时，福特公司表示，将会用节省下来的资金投资在密歇根州一个生产电能车的工厂。

但是，周二（6月20日）宣布的消息意味着，福特将会在中国生产新的福克斯车型，而不是埃莫西约——这样节省下的资金有5亿美元。

图片版权 Scott Olson/Getty Image caption 福特改变计划而节省下来的资金将可以用于投资企业的其他业务，比如SUV和电能车型

公司发言人凯利·费尔克（Kelli Felker）表示，转移生产线至中国的举动不会影响埃莫西约工厂的就业职位——该工厂生产的是其他车型；同样，也不会影响加大投资密歇根工厂的计划。

福特还表示，目前正在生产福克斯的密歇根州工厂将会转而在2018年生产货车，小时制工作的工人数量不变。

福特还表示，将投资9亿美元重整肯塔基州的一个运动型多用途车（SUV）的工厂设备。

费尔克还表示，福特考虑这一转移计划已经有一段时间，并已经在周二向白宫更新了计划的变动。

白宫发言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）在周二表示，福特的计划可能对美国本土的零件供应商带来重大影响，也显示出通过税务改革令本土生产企业更有竞争力的必要性。