美国首次“制裁”涉朝中国内地银行

图片版权 Reuters Image caption 今年4月朝鲜阅兵式上展示的洲际导弹。美国开始对为朝鲜研制武器提供金融帮助的中国银行开展制裁。

美国周四（6月30日）宣布将两名中国公民以及一家船运公司列入涉及朝鲜问题的制裁名单。

大连宁联船务有限公司（DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING CO., LTD）以及中国公民李红日（LI, Hong Ri）、孙伟（ SUN, Wei ）成为美国新一轮涉朝制裁的对象。

虽然没有被正式列入制裁名单，但总部位于中朝边境城市丹东的丹东银行（Bank of Dandong）被美国财政部下属的金融犯罪网络（FinCEN）列为"朝鲜进入美国及全球金融系统的管道"，并将遭到实质性的制裁。

图片版权 Reuters Image caption 今年4月，朝鲜派人参加了丹东庆祝金日成生日的活动。丹东和朝鲜经济往来密切。

美国财政部称，禁止美国金融机构和丹东银行有账户往来。同时还禁止其海外机构和丹东银行合作。

"此举旨在让丹东银行不能直接或间接地进入美国金融系统，切断它和美国金融系统的联系，"美国财政部声明称。

金融犯罪网络（FinCEN）调查结果显示，丹东银行为非法的朝鲜金融活动提供洗钱通道，包括为涉及朝鲜大规模杀伤武器和远程导弹项目的公司提供了数百万美元的交易服务。丹东银行还和一些被列入联合国及美国制裁名单的朝鲜金融机构有业务往来。

被正式列入制裁名单的两名中国公民则被指和负责朝鲜政府资产的境外交易的高丽银行等"黑名单"上的机构提供服务。

大连宁联船务则被指每年为朝鲜运送70万吨煤炭和钢铁，还帮助朝鲜走私遭到禁止的奢侈品。

"不针对中国"

美国财政部长史蒂芬•姆钦（Steven Mnuchin）在记者会上表示，上述举措并非针对中国，我们仍然继续和他们合作。

一些美国官员则称中国公司在朝鲜金融业方面起着重要作用。

姆钦还表示，美中两国将在下周的G20德国峰会上讨论如何遏制朝鲜为发展核武器及导弹获取资金。

图片版权 Bank of dandong official website Image caption 被指为朝鲜洗钱的丹东银行总部位于辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街。

美国财政部前高级官员鲁杰罗（Anthony Ruggiero）表示，对丹东银行采取的行动是美国第一次因为涉朝问题惩罚一家中国银行。其后果是西方国家的银行可能会立即切断和该银行的交易，并仔细检查其中国业务是否会和朝鲜有关。

丹东银行官方网站介绍称，这家成立于1993年12月 的地方性股份制商业银行前身为丹东城市信用联社，目前在大连、辽阳、营口、沈阳、丹东设立5家分行，营业网点总数达到102个，全行现有员工1570余人。官网上没有介绍该银行是否设有美国分支机构。