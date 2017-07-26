中资海外并购明星为何遭遇红色警报？

图片版权 Google Image caption 海航赞助的法国高尔夫公开赛。中国发改委7月中旬再次强调，将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向。

前有大举海外扩张的安邦保险终止收购美国总统特朗普女婿旗下的纽约房产，后有万达集团董事长王健林7月21日表态"将把主要投资放在国内"。几家遭遇中国监管部门点名的中资明星企业纷纷以不同方式对旗下海外并购业务踩下急刹车。

长期研究FDI的香港大学学者米高•恩莱特（Michael Enright）7月21日接受BBC中文采访时分析了这几家风口浪尖上的中资企业海外投资行为的共同点。他认为，这几家受人关注的中国公司此前都正在通过大举借贷支持其海外并购。这带来了过度扩张以及最终难以偿还贷款的风险。

米高认为，中国政府发出红色警报的原因可能是"不愿意国有银行因为这些海外投资而陷入危险，同时政府不希望这些不受控制的海外投资让中国企业逃脱政府掌控"。

警报

图片版权 Reuters Image caption 7月19日，融创中国以超过600亿的价格收购13个万达文旅城的项目股权以及万达旗下的76个酒店。万达董事长王健林两天后迅速表态称"将把主要投资放在国内".

最近两个月，一度呈烽火之势的中资海外并购警报频发。

6月中旬，银监会要求各家银行排查包括万达、海航、复星、浙江罗森内里在内的几家近年来海外投资活跃、在银行业敞口较大的民营企业的授信及风险。

中国政府的预警早在去年12月初便有端倪。中国发改委等四部门当时发布通告指，已密切关注到在房地产、酒店、影城、娱乐、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资倾向。

6月26日，习近平主持的中共深改小组第36次会议也发出警告，称"境外企业和对外投资安全是海外利益安全的重要组成部分……要在国家安全体系建设总体框架下，完善对境外企业和对外投资的统计监测，加强监督管理"。

7月18日，中国发改委再次公开指，有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎决策。

随着中国最高领导层以及金融监管部门的表态，几家明星企业状况不断。

安邦保险集团6月14日发布声明，称其董事长兼总经理吴小晖"因个人原因暂不能履职"。多家中外媒体报道称，吴小晖已被警方拘留，保监会进驻安邦集团。

图片版权 Reuters Image caption 安邦保险董事长吴小晖今年3月参加官方举办的中国发展论坛，但6月中旬安邦宣布他"因个人原因暂不能履职"。

6月22日，万达相关股票和债券经历一次突然暴跌。

7月10日，万达集团、融创中国联合发布公告称，融创中国以295亿7500万元人民币收购13个万达文旅城的项目股权，并以335亿9500万元收购万达旗下的76个酒店。交易总金额近632亿元。

7月17日，标普将大连万达商业地产长期评级列入负面观察名单。

万达集团董事长王健林7月21日亲自对一家中国媒体表态"将把主要投资放在国内"。

7月24日，因股权结构神秘而受到外界质疑的海航集团首次详细披露了它的所有权结构。

共性

长期研究FDI的香港大学学者米高•恩莱特认为，中国海外并购和外商在华投资的最大区别在于，外商在华投资大多是绿色投资，能够在中国创造新的资产和生产活动，而中国的海外并购大多指向收购现有公司及资产，在目的国很少促成新的生产活动。

从现状看，中国海外并购的最大类别是为了获取中国没有或者难以自己发展的技术、品牌和资源而进行的投资，第二大类别则被视作谋求地域和商业多元化的投资，其特征是将在中国获得的利益重新布局，在中国增长放缓时利用来自中国的贷款支付多元化的投资需求。

图片版权 BBC Chinese Image caption 香港大学学者米高认为，中国政府希望一些强大的中国公司成为全球行业领袖，但不愿意国有银行因为这些海外投资而陷入危险。

米高分析，最近这几家受人关注的中国公司都正在通过大举借贷支持其海外并购。这带来了过度扩张以及最终难以偿还贷款的风险。

"中国政府希望一些强大的中国公司成为全球行业领袖，但不愿意国有银行因为这些海外投资而陷入危险，同时政府不希望这些不受控制的海外投资让中国企业逃脱政府掌控。中国政府不希望非战略性投资引发的风险影响未来的国际战略，他们希望确保这些大公司不会成为资本外流的管道，"他说。

"不知道购买电影院、高尔夫球场这种行为是否符合中国的国家战略，之前更多的并购目标更多聚焦在中国急需的技术、品牌或者专业知识上。这样一来，就产生了一种疑问，最近的这些海外并购是否偏离了中国的国家战略？它们是否应该获得国有银行的贷款支持？"米高称，中国政府肯定担心这些大公司通过海外并购脱离政府的控制。此外，政府可能会认为这些收购对象并非自己所需，如果投资回报不佳，出现还贷困难，还可能导致国有银行陷入潜在危机。

澳新银行（ANZ）资深经济学家杨宇霆也对BBC称，即使是对海航集团这样股权结构多元的"国企"来说，中国政府也不会放松控制，国家对它们的影响未必因为引入民间资金而淡化。这一点不能用西方国家的私有化经验来衡量。

资产包

海航集团（HNA Group）：截至今年5月，海航集团已将所持有的德意志银行（Deutsche Bank）股份增至近10%，令这家中国集团成为这个德国最大银行的头号股东。海航还购买了希尔顿25%的股权，海航还以175亿人民币的价格收购了世界最大航空地面服务及货运服务供应商Swissport。

安邦保险（Anbang）：安邦2014年以19.5亿美元价格收纽约华尔道夫酒店，曾引起轰动； 2014年，安邦保险全资收购了比利时保险公司FIDEA和比利时LLOYD银行；2015年，安邦保险以14亿欧元全资收购了荷兰VIVAT保险公司，并收购了韩国东洋人寿和以16亿美元收购美国信保人寿公司等；安邦还以65亿美元接手黑石旗下地产投资信托企业Strategic Hotels & Resorts Inc.集团。

安邦集团董事长吴小晖还曾与美国总统特朗普的女婿库什纳商谈，打算以4亿美元收购纽约第五大道上的一栋旗舰摩天大楼的股份。这起交易最后以失败告终。

万达（Wanda）：收购了美国AMC院线以及英国的Odeon院线。还与与其他投资者联手收购瑞士盈方体育传媒集团，万达为此次收购交易斥资12亿美元。