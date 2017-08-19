时隔七年重启 特朗普版“301调查”指向何处

图片版权 Getty Images Image caption 美国认为中国的盗用知识产权行为每年给自己造成6000亿美元损失。

美国贸易代表办公室周五（8月18日）宣布正式启动针对中国知识产权政策的调查。

美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）说，该办公室认为该事件的严重性值得进行认真调查。

外界普遍认为，美国总统特朗普要求莱特希泽对中国的相关行为进行调查。

美国彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）的加里•赫夫鲍尔（Gary Hufbauer）称，美国对中国知识产权政策的关注已经持续了一段时间。

美国方面称，估计中国造假侵权行为给美国带来了6000亿美元的损失。

美国贸易代表办公室透露，它将针对中国政府引导投资进入美国主要产业、并以此获取最新技术的行为进行调查。

该办公室将收集各方意见，并于10月举行听证会。

中国商务部新闻发言人8月15日对相关消息回应称，美方应该严守承诺，不要成为多边规则的破坏者。

"如果美方不顾事实、不尊重多边贸易规则而采取损害双方经贸关系的举动，中方绝不会坐视，必将采取所有适当措施，坚决捍卫中方合法权益。"该发言人表示。

何为"301调查"

"301调查"源于美国《1974年贸易法》第301条。该调查由美国自身发起、调查、裁决、执行，一度成为美国应对与别国贸易摩擦"最后的武器"。但在1994年世界贸易组织（WTO）正式成立后，美国发动单边制裁案例的数量和频率显著削减。

根据该条款，美国可以对被认定有不公平行为的国家采取提高关税、限制进口等报复措施。

图片版权 Getty Images Image caption 美国对中国存在巨额贸易逆差，同时美国指责中国长期侵犯知识产权。

美国最近一次对中国进行此项调查发生在奥巴马任期内。2010年，美国政府宣布接受美国钢铁工人联合会的请求，对华清洁能源有关政策和措施启动301调查，调查涵盖中国风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业的154家企业。

中美在知识产权方面的争端由来已久，美国历史上曾对中国动用五次301条款。在1990年美国就将中国升级列为"重点观察国家名单"，并分别在1991年4月、1994年6月以及1996年4月三次对中国知识产权实施"301调查"，最终通过谈判分别达成了三个知识产权协议。1991年10月还对中国发起了市场准入的"301调查"，主要针对中国对美国商品进入中国市场设置不公平壁垒问题，在1992年谈判达成协议。2010年10月，美国针对中国清洁能源政策措施启动"301调查"。

周五宣布的调查是时隔7年后美国再次对中国启动"301调查"，也是特朗普上任后首次对华进行这项调查。

特朗普的新"指示"

美国贸易代表办公室发布的文件透露，特朗普总统于本月14日向该办公室发出了一份备忘录，其内容主要包括：

"在知识产权、创新以及科技方面，中国执行的法律、政策以及采取的行动可能鼓励或者要求向中国的公司转让技术和知识产权，这可能会对美国经济利益产生负面影响。这些法律、政策和行为可能涉及限制美国出口，剥夺美国公民因为创新而应该获取的报酬，把美国的工作机会转到中国，并且导致贸易逆差，还有可能破坏美国的制造业、服务业以及创新性。"

图片版权 AFP Image caption 美国总统特朗普与中国国家主席习近平4月首次在美国佛州会面后，双方开展了百日经贸谈判还公布了早期收获。但特朗普一直强调中美贸易要和朝鲜问题挂钩。

特朗普在备忘录中还作出指示称：

"为了保持《1974年贸易法》第302（b）条款的连贯性，美国贸易代表办公室应该决定是否对这些可能存在不合理和歧视甚至危及美国知识产权、创新和科技发展的中国法律、政策以及行为进行调查。"

美国贸易代表办公室表示，调查的启动正是"基于总统发来的备忘录"。

调查范围及后续

图片版权 Reuters Image caption 中兴通讯今年在美国遭遇12亿美元的高额罚单，中美企业近几年在对方市场遭遇高额罚单的事件并不少见。

彼得森国际经济研究所的加里•赫夫鲍尔称，这次调查"在意料之中"。美国希望发现不公平贸易行为的证据。但不清楚特朗普政府在此之后会采取什么样的跟进措施。

下一步可能的举措包括向世界贸易组织（WTO）进行申诉，或者决定采取单边行动。当然采取单边行动可能来的更快。

赫夫鲍尔认为，美国惩罚措施的对象则可能瞄准一些具体的公司或者更大的范围。而这将决定中国的反应强度。

在贸易代表办公室公布的文件中，此次调查的范围主要包括：