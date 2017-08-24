新百伦获赔千万 中国罕见重罚知识产权盗窃者

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中国一家法院对三家中国运动鞋制造商开出1000万元人民的赔偿金，其罪名是侵犯美国著名运动鞋品牌New Balance商品特有装潢权。

New Balance是一个美国运动鞋品牌，其中国官网使用的中文名称是"新百伦"。2003年新百伦进入中国市场，目前在中国拥有超过2000家门店。

律师表示，虽然该赔偿金额相对于国际标准微不足道，但却是中国商标侵权案中外国品牌获赔最高的案例之一。

这起判决宣布之前，美国总统特朗普授权美国贸易办公室对中国启动知识产权侵权行为调查。特朗普在相关文件中称，中国侵犯知识产权对美国造成每年高达6000亿美元的损失。

受理此案的苏州中院在判决中称，包括一名在美国科罗拉多以"New Bai Lun"商标注册公司的中国男子在内，三名被告应该停止侵权使用新百伦标志性的商标，并停止在促销中的欺骗行为。

图片版权 Getty Images Image caption 仿冒品牌的鞋在中国公开销售。

新百伦的代理律师Carol Wang对路透社表示，尽管此类判决仍然少见，但它传递了一个明确信号，那就是外国品牌能够在中国更容易地做生意。

新百伦品牌保护经理Angela Shi在发给路透的一份声明中说，"此次胜诉让我们对未来在中国开展更多品牌保护战略充满信心。"

最早披露此案判决结果的《中国知识产权杂志》称，本案被告郑朝忠于2014年7月28日在美国科罗拉多州成立了一家名叫"USA New Bai Lun Sporting Goods Group Inc"的公司，将这家公司名称翻译为"美国新百伦体育用品有限公司"，并通过这家美国公司授权深圳市新平衡运动体育用品有限公司（本案第一被告）等，在中国大量生产和销售New Boom运动鞋。

"本案共同被告莆田市荔城区搏斯达克贸易有限公司、郑朝忠与第一被告深圳市新平衡运动体育用品有限公司分工合作，共同实施了生产和销售涉案侵权运动鞋的行为。"该报道称。

标志性判决？

奥睿律师事务所（Orrick Herrington & Sutcliffe）驻北京律师王翔说，中国法院过去对此类案件的判决比较犹豫，它们考虑的因素较多，包括担心判决会影响稳定和就业。

"如今很多中国公司也开始拥有知识产权，这是政府考虑鼓励加强落实知识产权保护的时机了，"他说。

新百伦在中国的遭遇正好说明了这种变化。去年，它甚至被中国另外一家法院判定侵犯了中国公司的知识产权，并且应该向这家当地公司赔偿500万元。

美国翰宇国际律师事务所（Squire Patton Boggs）的高级品牌顾问贝康西尼（Paolo Beconcini）说，"这无疑是外资公司在商标方面获得的最大收获。"

贝康西尼说，中国在2001年加入世界贸易组织后开始加强商标方面的法律保护，近期的一些司法改革更是明显加强了品牌保护力度。

"中国不再是2001年的中国，" 贝康西尼说，"权力可以在中国得到保护，你可以打赢官司了。"

美国篮球巨星迈克尔•乔丹去年在中国高院赢得了一场商标纠纷，案件和中国公司使用他的名字有关。

贝康西尼说，相对于乔丹、新百伦这样的大品牌来说，还有更多知名度较低的品牌受到知识产权方面的侵害。