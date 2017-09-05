美国惩罚朝鲜生意伙伴会涉及到哪些国家

图片版权 Getty Images Image caption 外界关注中国是否会减少或中断对朝鲜的能源供应。朝鲜石油几乎全部依赖从中国进口。

斩断所有国家和朝鲜贸易往来这件事靠谱吗？

在朝鲜进行了第六次核试验之后，美国总统特朗普在推特上威胁称要这样做。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月3日

除了军事行动外，国际社会已尝试了所有手段。但无论制裁、孤立还是灭国的威胁都没有削弱朝鲜的拥核野心。

这次，特朗普总统没有继续谋求惩罚朝鲜，而是威胁要惩罚和朝鲜有贸易往来的国家，声称美国将和这些国家断绝贸易关系。

这种手段有没有现实意义？我们先看看目前哪些国家和朝鲜有贸易关系。

大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）的统计数据称，2016年大约有80个国家和朝鲜有贸易关系，贸易额位居前列的包括中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦、新加坡、德国、葡萄牙、法国、泰国、菲律宾等。

朝鲜和上述10国的贸易总额2016年达到65亿美元，同比增长了约5%。虽然其中一些国家和朝鲜贸易量很小而且在下降，但也有一些值得关注的现象。

比如，新加坡在朝鲜贸易伙伴中排名第8，但2016年两国两国贸易额下降了90%。

再比如，菲律宾去年和朝鲜贸易额暴涨了171%.

上述两国都是美国的贸易伙伴。

事实上，这张表单上的许多国家都是美国的贸易伙伴，而且和美国贸易额远高于对朝贸易额。

中国因素

毫无疑问，这些国家中最重要的国家是中国。

朝鲜90%的贸易额来自中国。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜90%的贸易额和中国相关。特朗普要斩断所有国家和朝鲜的贸易往来一事似乎不太现实。

中国从朝鲜进口的货物主要是煤炭和其它矿产，而朝鲜主要从中国进口食品和燃料。2016年的数据不能清楚反映两国贸易现状，因为中国从今年2月开始禁止进口朝鲜煤炭。

因此，特朗普说美国要停止和朝鲜的贸易伙伴做生意，这必然包括中国。

但老实说，这样的措施一旦实施，很难不对美国经济产生影响。

从贸易角度看，中国是美国的最大贸易伙伴；

从进出口额看，美国去年从中国进口4500亿美元，中国从美国进口1150亿美元；

从工作机会看，切断和中国的贸易往来将让美国损失大约一百万个工作岗位，这些岗位和向中国出口商品以及服务的产业相关；

从物价角度看，我曾经写过一篇报道提到，如果美国将中国定为汇率操纵国并征收惩罚性关税，将对美国国内的商品价格产生灾难性后果。以iPhone为例，其价格将上涨5%。

不要忘记，任何影响中国经济的因素也将影响全球经济。凯投宏观（Capital Economics）分析称，如果美国停止购买中国商品，它的GDP将下降3%。

这还将在亚洲产生连锁反应。中国是很多亚洲国家的第一大贸易伙伴以及国内产品的最大买家。