英国公司可以怎样协助中国发展足球运动？

图片版权 Google Image caption 特维斯现在为上海申花足球队效力。

近来，国际媒体不断被与“中国”和“足球”有关的消息刷屏：阿根廷足球明星卡洛斯·特维斯（Carlos Tevez）跑到中国超级联赛踢球、中国富商注资著名欧洲球会等等。

有观察认为足球即将超越篮球和乒乓球成为中国最受欢迎的运动。要知道中国超级联赛的财政实力有多丰厚，看看特维斯在中国的待遇就行：他在上海申花足球队每周的薪金是60万镑。

中国也对自己的国家队寄予厚望：它希望能继2002年后再次晋身世界杯决赛周，然后大概可以在2030或2034年首次成为世界杯东道主，最后希望成为冠军。

但这些都不过是计划的少部份。这个大蓝图的背后，还有培训青年球员、为足球运动提供足够设施等计划，为运动打造基础。

这些都比花钱从外地聘一个明星球员难，需要更长的部署时间。

图片版权 Getty Images Image caption 国家主席习近平曾声言要大力发展中国足球运动。

海外投资

中国国家主席习近平曾声言要从外地借镜，把中国建成一个“足球强国”。习近平这番话，给许多英国公司创造了机会。

运动公司科華公司（Kehua Sport）主席霍金斯（Karl Hawkins）两年前曾与习近平一起到访英国曼城球会，他说他早在1999年便已在中国开设他的足球生意。

而过去17年，他在上海已经建成四个足球训练场，他的公司现在管理其中两个场地：静安区工人体育场和世纪公园足球场。

霍金斯也曾经在中国国家队工作，他说有时候，中国似乎只有忠实的观众喜欢足球。他说，因为这样，他听到习近平的话后十分高兴。

他说：“这是发展中国足球的一个真正机会，但我们必须确保方法是对的。我们也要明白，改变不可能短时间便会发生，在过去30多年，我们大概有20年用错误的方法做事。”

“最重要的是训练年青的足球教练，但这在中国不是一件容易的事。没有太多人愿意牺牲自己的时间去做这件事情。”

霍金斯的公司正在昆明组建一家私人足球学院，学院将参照欧洲模式运作，不单为中国训练球员和教练，他也将会把学院开放给其他国家的访华球队使用。

学院将开放其中一个球场给公众使用，另外四个球场会用作学院训练，让这些球员掌握为中国赢得世界杯冠军所需的技能。

Image caption 霍金斯早在1999年便在中国开设公司，推广足球运动。

扩展场地

中国计划在2020年前令全国足球场数目增至约70,000个，而另外训练中心也计划增至约20,000个。霍金斯的学院将成为这个计划的其中一部份。

中国的计划的下一步，是在2025年前令全国各地最少有50,000家学校精于足球运动，在2030年令人口与足球场的比例增至每10,000人有一个足球场。

这个并不是单纯的运动计划。中国计划在2025年前将全国运动项目发展成一个价值8,000亿美元的产业，占全国经济1%。

为求达到目标，北京当局已经为业内公司减免税项，也为有意在足球运动投资的中国和外国公司免去许多繁复的行政手续。

霍金斯透露，他的学院将使用英国公司提供的龙门架、划线器材和保养草坪的科技等。最重要的，是他委托英国公司建造学院的建筑物和球场。

图片版权 Getty Images Image caption 中国计划在2020年前将全国足球场数目提升至约70,000个。

学院的建筑物，由英国曼彻斯特的AFL建筑公司负责。这家公司早前也跟切尔西、曼联、斯托克城、埃弗顿、利物浦、南安普顿等英国球会合作，为它们建造训练场地。

AFL创意总监奥斯本 （Phil Osborne）透露，中国近来有意将自己的足球水平提升，与英国和欧洲看齐。

他认为，中国的足球学院制度与英国制度不同之处，是前者大多由私人拥有，而不是由个别球会拥有。

他同意中国这种从“草根”开始的发展方法是正确的，而英国悠长的足球发展历史则可以为借鉴。

他指，这种发展方法同时可以给予英国一个“新兴主要市场”。

但霍金斯认为，受专业训练的教练，比建成漂亮的球场重要。因此，中国有计划要在2020年前训练出约50,000名全职和兼职的足球教练。

图片版权 Getty Images Image caption 英国球会凯尔特人足球会希望透过在中国训练球员，可以增加自己在中国的知名度。

战略上的重要性

英国球会凯尔特人足球会已经开始着手研究在中国培训新一代的球员的教练。它在与一家在四川省绵阳市和上海均有业务的运动公司合作，而这家公司在两个城市都获当地政府资助。

凯尔特人足球会中国业务发展经理曾诚（译名）透露，这是球队改善足球水平计划的一个部份。

他透露，已经有两队来自中国的足球队到格拉斯哥接受训练，教练也随团到了当地。他表示，球队十分乐意参与这个计划。

他说：“我们希望他们的年青球员从学生的年龄开始就接受我都的培训，直至他们有望成功成为专业球员。”

中国国内最著名的足球球队是曼联、皇家马德里和巴塞罗那。凯尔特人的计划让它在这个国度占一席位。

他透露，球队的计划是尽快与一队顶尖的中国球队签定协议，也尽快在中国建立一个凯尔特人足球技术学院。

他指，凯尔特人十分重视亚洲的市场，并透露球队希望能在中国找到伙伴协助推广球队的知名度，因为它与其他较大型的欧洲球会不同，没有丰厚的财政资源。

他说，除了踢球的技巧外，球会还可以向球员传授其他重要的知识，例如足球球会对各地社会的重要性。