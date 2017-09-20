金融危机十周年：再访股市动物园

图片版权 Spencer Platt/Getty Images Image caption 这里有狼，有羊，有大鳄，间或也有虎踪隐约，独角兽敲门。

最近一次世界性金融危机爆发距今已10年，伤痕仍依稀可辨，元气尚未彻底恢复。值此周年之际，我们重访股市动物园，温习金融知识圈里奔突的那些新老动物的属性。

知识是力量。假如又一轮危机正在酝酿，关于金融动物园的知识可能在诡谲的股市风云中助你果断定夺呢。

牛（Bull）

牛代表冲天的乐观情绪，铺天盖地的欢欣鼓舞，股价持续上涨，钱源源不断涌入股市，股民信心爆棚。整个1990年代一直到2007年危机爆发前，公牛雄霸美国股市，全球股市阳光明媚。

牛市好，牛市对股神和门外汉一视同仁，大家都能轻松赚钱，程度不同而已。

当然，程度可以有天壤之别。比如90年代纳斯达克牛市上亮瞎众目的大牛之一，思科（Cisco），在1990-2000这十年里，股票回报率是75000%，而更常见的是百分号前只有两位数。公牛奔突，碾碎一切阻障。

伴随着公牛碾压一切的狂奔，是蹄下扬起的滚滚尘烟，抟团成泡沫。此时，鹰眼常会捕捉到熊出没的气息和踪迹。

熊（Bear）

熊住在牛隔壁。熊愤怒、狂躁，挥散着阴霾、悲观气息。熊市的教科书定义是至少两个月股价连续下跌至少15%-20%。金融史上最有名的熊出现在1929年的华尔街。许多人认为它是美国30年代大萧条的罪魁。

2007年美国次贷危机爆发前的种种泡沫，在过来人看来似曾相识，跟20年代末的大熊现身前的华尔街十分相似。

猪（Pig）

猪披着贪婪的外套，在股市化身为因为贪心而不顾投资原则、抛弃良好策略的投资者。

投资大师吉姆·克雷默有一句名言：牛赚钱，熊也赚钱，猪只会被屠宰。

羊（Sheep）

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羊盲从，漫无目标，不讲策略，只会听别人的，不会灵活变通，结果往往慢半拍，错过最佳时机或最佳行动。比如，1990年代的投资羊遵从价值投资哲学，只买低估的股票，结果错过了一生中难得的大牛市。换句话说，如果羊不幸在错误的时刻站在错误的地点，是会被牛撞死、被熊咬死的。

鸵鸟（Ostrich）

撅着屁股把头埋在沙堆里的那个，就是鸵鸟。它在股市遇到紧急情况时没反应，即使自己的投资可能受冲击，它也心存侥幸。

举例来说，如果一家上市公司被监管部门调查了，股票很可能重挫，鸵鸟会视而不见，充耳不闻，把头埋进沙堆，等着雨过天晴。

鸵鸟出没最多的是在熊市，尤其是乌云压顶，腥风凄雨的时候。

鳄鱼（Crocodile）

一条大鳄鱼可以吞下一整匹马（甚或一只独角兽，假如它能找到的话）。上个世纪相当长一段时间，全球股市最令人闻风失色的大鳄是索罗斯，金融大鳄索罗斯，揣着他的对冲基金在各处设埋伏，被他啃咬、生吞者无数。

近年来，西方市场上人们更多用它来指中国顶级的全球交易者，携巨款周游世界，伺机向外国公司亮出一口獠牙。

中国政府没有具体说明谁是大鳄。不过它们多为大型企业，展开大规模并购，而且不买则已，要买就整个公司囫囵吞下。

灰犀牛（Grey rhino）

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身躯庞大，厚皮，尖角，性情懒散，脾气温和，通常也就啃啃草吃吃树叶，但被激怒的时候也会大发脾气。灰犀牛发脾气时很吓人。在金融动物园，它的另一个名称是重大经济问题，显而易见，假以时日或有导火索就会爆发，造成巨大破坏，但在那之前往往被忽视。

在中国，目前的灰犀牛是一些大型企业，有实力，社会关系良好，但是它们的借贷和收购规模暴露了它潜在的脆弱性。

狼（wolf）

《华尔街的狼》完美诠释了这类动物在金融市场的形象，它们既贪且狠、不择手段、冷酷无情。

长虱子的狗（Dog with Fleas）

这只狗出自1987年好莱坞影片《华尔街》。狗通常指一只表现不佳的股票或一类资产， 备受大部分投资人的冷落，但受少数口味特殊者喜爱。他们信奉的投资哲学认为每年应该买入道琼斯工业平均指数里最落魄的股票。根据这种理论，买入道指30里孳息最高的股票，15年期回报率应该在13%上下。

长了虱子的狗到手以后可能会比较麻烦。

独角兽（Unicorn）

它可以是项目，也可以是公司，但肯定是行业领头兽，通常带垄断优势，足蹬彩虹，昂首挺胸地冲破10亿美元市值大关。

据考证，它们主要出没在科技创新领域，最适宜独角兽诞生的环境主要具备大市场、大平台（如亿万级流量）、大资金（公司估值过10亿、融资数亿美元，体量越大融资量同步增大）、大创新（互联网技术及其带动的各种创新）。

由此可知，独角兽最常见于世界几个主要科技中心，以美国、中国和印度的独角兽居多。

蚂蚁（Ant）

它们被用来指称那些为数众多、把钱装在背包里从中国带到海外的个人。它们跟大鳄和狼自然有天壤之别，但积少成多，以千百万之众，蚁群对金钱的吞吐、腾挪力量也不可小觑。遂有浙商为它们提供金融服务，干脆以蚂蚁冠名公司。

中国政府担心资金外流，设立了一套资本管控体系来减缓这群蚂蚁流动的速度，不过蚂蚁们也有应对办法。

老虎和苍蝇

顺便一提，老虎和苍蝇主要出没于中国官场和政商结合部，也常涉足金融、地产市场。特指近年来中国反腐战役中落马的大小贪官污吏。