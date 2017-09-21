谷歌为何花11亿美元买hTC？

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总部位于台湾的宏达电（hTC）周四（9月21日）宣布，出售参与打造Pixel手机的成员及授权专利给谷歌（Google），交易总金额11亿美元（约330亿新台币，72亿人民币）。

宏达电原参与打造 Pixel手机的团队成员及相关员工──大约两千人──将加入谷歌，谷歌将不会持有宏达电股份。

宏达电曾是智能手机界的龙头之一，但现在在苹果（Apple）和三星（Samsung）的夹击之下挣扎求生。

五年前，宏达电是世界上第四大智能手机制造商，市占率约9%，但现在宏达电手机的市占率不到1%。

谷歌预计将在2018年初完成此项交易。

宏达电在周三晚间宣布周四暂停交易，谷歌将收购宏达电的各种传闻随即充斥媒体版面。

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分析：BBC北美科技记者戴夫·李（Dave Lee）发自三藩市

昨天在短短数小时内，数以百万计的苹果用户已开始使用最新开发出来的iOS11版本。

安卓系统则恰恰相反，许多开发公司最新、最令人惊奇的更新往往需要几个月、甚至几年的时间，才能触及用户，成为开发上的一大障碍。

谷歌知道这种软件和硬件的不相连性是个大问题。所以谷歌和宏达电的交易令人好奇。这场交易不是传闻中的收购，而是试图解决问题。如果谷歌能更进一步掌握关键装置，就可以对软件发展有更大的野心。

在某些方面来说，这11亿美元的交易就好像一个好朋友借几块钱给朋友一阵子。宏达电需要谷歌的钱来持续它的运营，谷歌需要宏达电的专业知识和制造能力，好在竞争激烈的移动装置市场中保有一席之地。

投入硬件

图片版权 Reuters Image caption 现在宏达电手机的市占率不到1%。

在此项合作协议中，谷歌将获得开发Pixel智能手机的宏达电员工，并获得宏达电的非专属智慧财产权。

“目前谷歌的硬体事业仍在萌芽阶段，”谷歌硬体资深副总裁瑞克·奥斯特洛（Rick Osterloh）在谷歌部落格写到。

这项交易是在谷歌与宏达电原有的合作关系上建立。

去年宏达电生产了谷歌第一支智能手机──Pixel 和 Pixel XL。新一代的版本预计下个月推出。

“这些即将加入Google的优秀同仁们过去早已和我们紧密合作、一起打造出Pixel智慧型手机产品线。”奥斯特洛说。

对谁有益？

图片版权 Getty Images Image caption 宏达电主力发展虚拟实境装置Vive。

2011年，谷歌以125亿美元买下摩托罗拉移动公司（Motorola's Mobility），但三年后就将它再出售给联想集团（Lenovo）。

技术咨询公司CCS Insight的分析师杰夫·布拉波（Geoff Blaber）表示，虽然过去谷歌出售摩托罗拉，但与宏达电的交易仍让人“感到惊奇”，这项交易将为谷歌带来有价值的设计和工程资源。

但宏达电是最大赢家，布拉波说。“对正在智能手机市场中挣扎试图保住其地位的宏达电来说，这个投资来得正是时候，而且也能对还处于前期发展阶段的虚拟实境有益。”

宏达电的虚拟实境（VR）装置Vive被谷歌采用。另一个虚拟实境主要开发商Oculus Rift的拥有者是Facebook。

Vive的销量比Oculus Rift多出近一倍。仅管销量仍不能称得上很多，但Vive已经被认可为是高端的系统。

仍有疑虑？

谷歌与摩托罗拉移动整合失败，目前仍不清楚为何谷歌要重新走一次磨合之路。

仅管宏达电已经证明自己有能力发展特别的功能──例如新推出的 U11手机“侧框感应”技术，挤压手机即可拍照──但仍重演前几次失败，无法成为销量最好的手机。当苹果和其他大公司都在想办法将制程外包时，谷歌真的想拥有宏达电的工厂吗？