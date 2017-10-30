图片版权 Getty Images Image caption 报告指，英国必须作出更多努力，才能从机器人技术等数码科技当中获益

一份最新的研究报告指，高端数码技术可能为英国制造业带来巨大动力，并创造数十万个就业职位。

由西门子英国（Siemens UK）领头人尤尔根·迈尔（Juergen Maier）牵头的这一项独立调查，重点提到了机器人、3D打印以及人工智能等技术所带来的好处。

不过，迈尔表示，英国需要“更大的雄心”才能从这些技术当中得益。

他的报告呼吁成立委员会，帮助各企业适应时代进步。

这份名为“Made Smarter（让制造更智能）”的报告，由包括劳斯莱斯（Rolls Royce）、GKN和IBM等在内企业行政人员与小型企业代表，还有纽卡斯尔大学和剑桥大学的学者合作编撰。

报告的建议将有助于政府制订工业策略性计划。

迈尔说：“商界和学术界已经设置了愿景，英国需要有更大得多的雄心，才能在第四次工业革命当中成为世界领袖。”

“我们的提案将帮助企业了解、应用和创造最新的的数码技术，帮助保护更多的本国研究及发展项目，并创造更多新产业，以及高技术、高收入的职位。”

该报告提议：

对企业提供更有目标性的支持，加强工人再培训，以及以英国西北部为试点开展一个国家采用新技术计划

开设五个数码技术研究中心，改进革新和技术能力

设立一个全国委员会，任务是令英国成为数码技术产业革命当中的全球领导者

图片版权 Getty Images Image caption 专家指，英国的竞争对手早已经开始了迎接第四次工业革命的步伐

提案得到英国工业联合会总干事卡罗琳·费尔贝恩（Carolyn Fairbairn）的支持，她对英国的国际竞争力表示过担忧。

“英国必须与中国、美国以及欧洲大部分国家竞争，在这些地区，已经有较为先行的计划，去迎接第四次工业革命，”她说。

软件工程公司“Vertizan”的首席执行官肖恩·雷德蒙德（Sean Redmond）也是报告的参与者之一，他表示，英国需要“追上国际竞争对手”。

雷德蒙德说：“正在成长扩大的较小规模企业。特别是工业企业，需要支持，学习数码化能如何帮助它们的企业发展。”