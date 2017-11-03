在亚洲金融中心探寻比特币造富“神话”

图片版权 Getty Images Image caption 比特币市值目前已超过1000亿美元，但不同金融机构对它有不同的看法。

在大多数人眼中，比特币的世界神秘而时尚。

它来无影去无踪，除了被安放在极其偏远的电厂旁的"矿机"外，比特币世界里的构成元素几乎全部存在于虚拟世界。

它高效得令人吃惊，轻触手机屏幕，瞬间就能将资金转移到世界各个角落，而且理论上交易成本极低。

在最近两个月中国政府采取强硬措施取缔比特币交易所、并且将代币融资（ICO）定义为非法的时候，日本向多家数字货币交易所颁发了牌照。

不同政府对待这一新生事物的不同态度，甚至被解读成了国与国之间的未来竞争战略。

更让人吃惊的是，9月底中国最大的比特币交易所BTCC（比特币中国）关闭交易前后，比特币的人民币交易价格一度跌破20000元，但到10月底另外两家位列中国三甲的交易所正式关闭交易时，比特币价格却涨过了40000元人民币。

在过去两个月这个特殊时段，BBC中文记者在香港这个亚洲金融中心采访了多位比特币的用户和圈内人。

你的器材不支持播放多媒体材料 使用比特币的人群在哪里？

谁在使用比特币？

到底谁在使用比特币？他们又如何使用比特币？

这似乎是一个很难完全解释清楚的问题。即使是在经济自由度常年高居全球第一的亚洲金融之都香港，要找到一位愿意面对摄像机镜头的比特币使用者也非易事。

关于比特币的神秘用途传闻甚多，从向勒索病毒支付赎金，到买卖毒品，甚至还有黑市买卖武器弹药。

图片版权 BBC Chinese Image caption 香港上环永和街一家比特币ATM机的路标。早期的比特币交易机构混迹于钱币兑换店周围，主要提供现金买卖服务。

香港上环永和街，我们按图索骥走进一栋老楼的二层，在一堆经营古董钱币的小店中发现了一家据称最早安装在港岛的比特币ATM机。

等待了大约20分钟后，我们看到一位欧洲面孔的金发女士走进来交易，但她坚定地拒绝了我们的采访请求，很快抽身离开。

但比特币的用途似乎不应该如此神秘。2012年第一次购买比特币的香港比特币协会主席狮草地（Leonhard Weese）向我们回忆说，他曾经在韩国遇到过银行卡被锁死的情况。

"当时我就卖了一些比特币，换到了韩元，"狮草地说，除了外出旅游换现金之外，他的比特币用途主要是买服务器、域名、VPN等等，有时候用比特币支付还能享受折扣。

"比特币保证了重要的金融隐私，"他补充说。

图片版权 BBC chinese Image caption 早期的比特币交易场所是这样通过现金进行买卖的小型ATM机。但现在已经有政府向数字货币交易平台发放金融牌照，比特币的功能还在膨胀。

在香港中环经营一家共享工作间的陈旻说，这家店接受比特币支付一日卡的费用。以后可能会逐渐接受比特币支付所有会员产品。

"我知道对于比特币的使用有很多怀疑，但我们一直持开放态度，"陈旻说，"我们并没感觉什么风险，我们只需要知道有通过比特币支付的需求。"

她告诉我，这家共享工作间还打算在东南亚以及中国内地扩展。会员来自全世界，非常国际化和多元化。共享工作间社区里的大多数会员都很年轻，很有活力。这个社群和比特币社区有很好的合作。

"我们的共享工作间社区规模很大，还组织活动，吸引了很多金融科技领域的人群。我们尝试举办了一些比特币社群的社交活动，结果被证明是最受欢迎的活动。我们也就和这个社群建立了密切联系，"陈旻补充说，"我们的目标顾客成天带着笔记本电脑到处旅行、工作，对他们来说比特币带来的便利性很明显。"

"必须承认比特币对于犯罪分子很有吸引力，但这不是比特币的错，比特币方便可靠，这一点是对所有人都一样。"狮草地说，比特币比较有争议的一点是，它让一些处于社会边缘的人和正常人一样取得了进入金融体系的资格，可以在网上付款、汇款等。

比特币玩家、闪电深圳智能有限公司CEO廖翔则对BBC中文表示，比特币世界里充斥的是一群"崇尚自由主义和反政府主义的极客和高风险爱好者"。廖翔估计中国有几十万人参与比特币交易。

价格操纵与投资风险

在中国投资比特币热情逐渐高涨之时，也有人担心，中国股市上经常出现的庄家操控股价的事情会不会在比特币世界重现？

摩根大通（JPMorgan）首席执行官杰米•戴蒙（Jamie Dimon）9月初对比特币发出强烈谴责，宣称它是一场"骗局"，只有杀人犯、毒贩以及居住在朝鲜、厄瓜多尔和委内瑞拉的人才应当投资它。

但随后有传闻称，摩根大通CEO炮轰比特币是庞氏骗局的同时，该公司的证券账户却在瑞典大量买入比特币。

"绝对有可能性（操纵）。一些人手上币很多，像砸盘（股市用语）这种词在比特币上面也用得到，"香港一家刚刚开业的比特币场外交易所Genesis Block创办人洪嘉昊告诉我。

"但随着比特币价值越来越高，操纵需要的银码也越来越多，可能性越来越低，操纵的困难就越来越大。"他说。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国投资者眼中的比特币

狮草地也认为，比特币市场里价格操纵仍然在发生。但市场规模的扩大使得其难度越来越大。

"尤其需要注意那些每天频繁交易、把比特币作为赌博工具或者日常工作的人。这是一个没有监管的市场，流动性极高，有玩家在幕后试图为了自己的游戏而操纵价格。"

狮草地建议说，"如果你现在投资比特币，你必须注意这可能是一种赌博，结果可能对你不利。对于那些经常交易比特币的人来说，这可能不是一个大问题，价格操纵只能是一个短期行为，一步步缓慢地购进，不追涨杀跌，就能够避免被操控。"

"比特币的价值取决于使用者的多少，取决于有多少商家接受它，取决于能够提供的应用软件是否方便使用，"他说，一些中国的比特币交易机构确实创造了一些吸引人的产品，吸引大家来交易、投机甚至赌博，这些产品不仅吸引了中国客户，还吸引了一些国际客户，这个市场也增长很快，一度占据了90%以上的比特币交易量。但在中国政府的严格措施下，一些这样机构已经转向了韩国和日本，开始建立同样类型的产品。

狮草地特别提醒购买新的虚拟货币可能带来的风险，比如下载到承诺赠品的恶意软件。

越监管越疯狂？

来自政府的监管似乎和比特币的去央行去中心化特性天然产生违背。但让人吃惊的是，在中国内地和香港的从业人员口中，我得到的全是肯定答案。

同样吊诡的是，像中国关停交易所这样的重大监管措施，并未重创比特币价格。

在最近两个月中国政府采取强硬措施取缔比特币交易所、并且将代币融资（ICO）定义为非法的时候，日本向多家数字货币交易所颁发了牌照。

但日本监管部门同时要求比特币交易所维持最低资本——准备金要求、分离客户账户、采取反洗钱和"了解你的客户"（know-your-customer）操作。

图片版权 BTCC/Bobby Lee Image caption 中国最大最早的比特币交易平台比特币中国于2017年9月30日宣布关停人民币交易，当天比特币对人民币价格是28158元，2011年6月它开业时的价格是150元人民币。

香港一家比特币场外交易所的创办人洪嘉昊说，比特币问世后这8年里每天都有重大政策出现，中国还有其它国家都会经常出台监管政策。中国9月份出了比较大的政策，刚宣布的时候跌到3000美元，现在已经涨到了6000美元。

"中国对比特币（价格）肯定有影响，但程度会越来越低。其它国家比如日本对比特币持开放态度，甚至是鼓励态度。其它国家肯定可以负起这个角色。我觉得现在比特币的价格是比较去中国化的，中国的政策有影响，但不会像以前这么厉害。"他说，比特币的价格最终取决于有多少新的钱投入这个行业。

图片版权 Reuters Image caption 作为一种电子虚拟货币，完全按照另外一种规则运行的比特币给各国监管机构提出了新的挑战。

狮草地说，中国监管部门采取了一些措施后，来自日本和韩国的竞争对手开始借机建立同样类型的产品，吸引投机和赌博。

"从交易数据中可以看出来，这不是一种猜想。日本已经在吸引交易者方面做得很成功。"

"比特币的价值并不取决于是否能得到政府认可，"一位较早在中国大陆开办比特币交易所的投资人在电话上告诉我说。

就像传统媒体、零售行业一样，互联网的颠覆重组效应似乎正在金融领域全面展现，从支付到兑换、到无边界自由流通、再到项目投融资，比特币产业挑战的传统领域触及到了以国家货币发行为中心的各个传统金融领域。

这一次，它遭遇的最大敌人可能是政府。当然也有政府可能成为它的亲密朋友。