“黑色星期五”价格接近腰斩 比特币怎么了

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比特币价格本周五（12月22日）出现暴跌。

比特币交易所Coindesk的交易数据显示，当天比特币价格从创纪录的20，000美元一度跌破11，000美元，虽然后来有所恢复，但最终价格跌至13，000美元，下跌近三分之一。

在急剧涨跌之中，有三家和比特币相关的交易所出现了交易暂停现象。

比特币在过去12个月里价格迅速膨胀——今年年初的价格仅为大约1，000美元。

从那时开始，比特币的价格开始梦幻般地上涨——仅从11月以来其价格就翻了一倍以上，这也使得从大型机构到私人投资者对其趋之若鹜。

但从上周末以来，比特币进入连续下跌，最终价格跌到了12月初的状态。

分析人士指出，这种资产从一诞生就具有这种多变特征，投资人应该对这类价格快速变化有所准备。

"这正是这种资产从一开始就具有的交易特征，"纽约研究机构DataTrek的联合创始人尼克•科拉斯（Nick Colas）表示，"它极具流动性，而且会很快表现出来。"

"黑色星期五"发生了什么？

比特币本周跳水导致一些主要交易机构"沦陷"。周五，比特币交易机构Coinbase两次关闭买入和卖出交易，其原因是技术原因导致速度下降。

芝加哥商品交易所（CME）和芝加哥期权交易所（CBOE）也临时性暂停了某些比特币期货交易。

这些交易所都具备一种"熔断"机制——在某种商品或者资产交易量极大的时候暂停交易。

图片版权 Getty Images Image caption 有人认为比特币目前的价格暴涨是跟风炒作导致的泡沫。

"黑色星期五"的导火索

CryptoCompare首席执行官查尔斯•海特（Charles Hayter）说，比特币市场一直受到情绪的驱动。

"人群中原本充斥着一种狂躁的上涨情绪，一旦这种情绪发生变化，随着而来的就是下跌，"他说。

他补充说，一些在过去一年里赚足了钱的人可能正在套现。

同时身为比特币投资者的尼克•科拉斯认为，对于基础设施的担忧可能吓坏了一些投资者。

最近几周以来，黑客事件以及内幕交易的指认让比特币市场出现了慌乱。

尼克•科拉斯还把这周的暴跌归因于一些新的虚拟货币提前上市。他认为，Coinbase周五的关停行为可能会伤害投资人信心。

"在一天里出现不时关停交易可不是一件好事，"他说，"系统（交易）的活跃以及虚拟货币本身的价格活跃程度对于信心都很重要。"

Coinbase的发言人说，公司已经24小时工作，以保证交易顺畅进行。周五的暂停交易总共只持续了大约两个小时。

"我们正在自己能力范围内全力以赴。"

比特币现状

作为数字资产的比特币目前没有得到任何政府的支持。它的生产通过一个被称作"挖矿"的复杂过程，随后就被置于全球电脑网络的监督之下。

目前比特币每天产量大约维持在3，600枚，总量已经达到1，650万枚。比特币承诺发行总量控制在2100万枚。

比特币的每一笔交易都在一个叫"区块链"的公共目录里被记录下来。

这种制度让比特币的交易历史可以被追踪，同时避免出现盗用或者错误交易。

分析：比特币的精彩2017

罗里•凯兰-琼斯（Rory Cellan-Jones），BBC科技事务记者

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2017年比特币经历了大涨大跌。本周五的24小时内，预言的泡沫破裂似乎正在发生。

在大约一个小时里，比特币价格下跌了10%，探底到13，000美元。就像一些评论指出的那样，它的变化如此之快，导致任何和比特币相关的文章在发布5分钟后就会失去意义。

让人担心的是，我们处在这样一个泡沫阶段，很多人在冲进这个市场的时候对于比特币的工作原理以及可能的风险没有任何认知。

在本周早些时候为BBC《十点新闻》拍摄一则报道时，我们访问了一家伦敦地铁站旁的咖啡店，那里安装了一台比特币现金交易机。以前我来过这里，发现交易比特币的人很少。但这次我看到了接踵而来的顾客——大多数都是年轻人，他们拿出一张20镑的钞票放进机器，从交易所买到一点点比特币。

大多数不愿意交谈。但其中一位告诉我，他已经投入了大约10，000英镑购买各种虚拟货币。我问他泡沫破了怎么办，他说，"那我就持有它。我相信它会涨回来。即使它崩溃了我也会继续持有它。"

对于比特币的关注除了价格外还有它到底是不是一种货币——接受它作为支付手段的商店还很少。此外，如果你认为它的价格会继续上涨的话，你为什么要花掉它呢？在BBC的一次编辑会上，大家激烈讨论是否应该继续使用"虚拟货币"这一名词。我们觉得一种商品或者预期资产并不具备货币功能，因此比特币很明显不是一种货币工具。

监管当局的态度

全球所有监管当局都对比特币的投资功能提出了警告。

本周丹麦央行行长发出了最强硬的评论，称这是一场"致命的"赌博。

本月早些时候，英国金融监管部门的负责人也警告说，如果投资比特币的话，就得做好损失所有金钱的准备。

英国金融行为监管局首席执行官安德鲁•贝利（Andrew Bailey）说，这种"货币"没有得到任何央行或政府的支持，因此不是一种安全的投资品。

尽管对个人投资者带来很大风险，但美国政府表示，虚拟货币的规模并不足以对经济稳定带来威胁。