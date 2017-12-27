用比特币付薪水？这家日本公司准备尝鲜

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很多人都在谈比特币，但很少有人拥有它。

那么如果用这种著名的电子加密货币支付工资的话，你感觉怎么样？

从明年初起，日本互联网公司GMO集团的员工将成为尝鲜的人。

该公司超过4000名员工可以选择以比特币获得部分工资。

批评人士说，这是一个营销噱头。

这也有风险：上周比特币价格波动剧烈，但此后反弹超过50％。

但这对雇主和雇员来说意味着什么呢？

比特币怎样付工资？

比特币工资通常是在约定的日期和时间，根据数字货币的价值来支付的。

如果比特币价格是1万美金，并且雇员选择接收1000美金的加密货币工资，那么他将获得0.1个比特币。

选择立即出售比特币的员工将获得等值的现金（只要他们预先安排了比特币的销售）。

但持有虚拟货币的时间不管是一天，一周还是一年，它的价值都会上涨或下跌。1000美元可能最终价值5000美元，或者可能几乎跌得一分不剩。

所以有人认为用比特币支付工资实际是鼓励人们赌博。

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欧洲工商管理学院（INSEAD）金融学教授马西莫·马萨（Massimo Massa）表示："如果一名员工正用比特币领薪水，这就相当于收到彩票。"

"他们只是在参加一场游戏。"

员工应该意识到"没人可以保证价格会上涨。它没有内在价值，因为它背后没有保障，"他补充道，这样的方案不应该是强制性的。

员工的反应积极吗？

尽管知名经济学家和分析师多次警告称，比特币的崩溃正在逼近，但我们似乎更愿意冒险。

Bitwage是一个将工资转换成加密货币的平台。今年以来，由于比特币价格大幅上涨，该平台新增了数千用户。

Bitwage的创始人乔纳森·切斯特（Jonathan Chester）表示："现在很多人都希望获得相当于部分甚至全部薪水的比特币工资。"

图片版权 Bitwage Image caption 收部分虚拟货币工资的例子。

该公司今年已经为美国、欧洲、拉丁美洲和亚洲的2万名用户处理了3000万美元的工资，其中包括谷歌（Google），脸书（Facebook），GE，飞利浦，联合国和美国海军的工作人员。这些工作人员中有许多是自己签署的这项服务。

切斯特说，他把自己月薪的15％换成虚拟货币，并认为这是"不用担心你是否在正确的时间购买或者积累比特币或加密货币的一种方式"。

人们理论上可以减少波动的风险，因为他们"随时只买一点点"。

怎么收税？

推广是一个棘手的问题。随着行业的发展，收税也不可避免。

无论他们在世界哪个地方，员工通常都会根据他们的比特币工资的价值缴纳应得的所得税。

但就像股票期权一样，如果比特币价值上涨，员工可能需要支付资本增值税，但这取决于税收的管辖权。

对员工意味着什么？

加密电子货币行业的一些公司一直在用比特币支付工资。

毕竟，如果你早早买到了价格低得多的货币，那么现在就可以用它来支付工资了。

但对于其他人来说，这完全是商业战略。

例如，日本的GMO公司就想让员工考虑持有加密货币。

它最近已经扩展到加密电子货币交易和挖矿。

所以该公司希望如果至少有一些员工有比特币的直接经验，这将有助于"培育和发展加密电子货币的素养"。

该公司说，"这对于我们的电子货币业务的发展和扩张至关重要"。

比特币是唯一选择吗？

数字支付行业正在不断扩张，新的数字货币一直在出现。

在新加坡的区块链公司TenX，员工通常会将其基本工资存入他们的银行账户，但是他们每月的奖金是以公司自己的数字货币支付的。

这些代币可以在数字交易所进行交易。这些代币是在6月份的ICO中发行，允许该公司筹集8,000万美元。

TenX的联合创始人兼总裁朱利安 ·霍斯特（ Julian Hosp）表示，当公司已经拥有自己的货币时，购买比特币来支付奖金是没有意义的。

霍斯特补充说，用代币支付奖金可以激励员工，薪酬的价值应该随公司的成功而上涨。

Image caption 迈克· 费雷尔（右边）相信加密电子虚拟货币是一项长期投资。

TenX的社区经理迈克· 费雷尔（Mike Ferrer）向前走了一步，选择在每月用电子虚拟货币支付自己的部分基本工资。

这位32岁的经理已投资加密货一段时间，并承认存在巨大风险。但他表示，他只投资自己能负担得起的。

费雷尔说："我勾勒的画面是：自己淹没在一堆钱理，看着它在我面前燃烧。如果那样我觉得不舒服，那么我已经投资过多了。"