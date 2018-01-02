中国停止进口塑料废品 英国现垃圾危机

你的器材不支持播放多媒体材料 塑料去哪儿？中国式的回收再造

英国废物回收业界表示，对于中国不再允许进口塑料废料的禁令，目前不知道该如何应对。

过去，英国每年都会运送50万吨塑料废料到中国，由后者作回收处理，但是现在，这种交易要终止了。

BBC《事实核查》小组引用2014年英国环境部门的数据称，英国每年产生的塑料包装废物量为220万吨，包括塑料瓶、新鲜食品薄膜包装等，但不包括汽车保险杠一类的材料。

2014年，英国掩埋或者回收利用了38%的包装类塑胶废料，总量约84万吨。但这些数据没有包含非包装类的塑胶废料。

2014到2016年，英国每年出口80万吨塑料废料，其中大约50万吨运往了中国大陆和香港。

英国回收协会（UK Recycling Association）表示，目前，英国没有能力处理大部分的废料。

该组织的行政总裁西蒙·艾林（Simon Ellin）告诉BBC说，他不知道短期内可以如何应对这个问题。

“这对我们来说是一大打击……是我们这个行业的一个转折点，”他说，“我们长时间以来一直依赖中国处理我们的废料……55%的纸和25%的塑料（都由中国处理）。”

“我们在英国根本就没有这个市场。这意味着我们的行业将发生重大改变。”

中国在本月正式启动新法规，禁止进口所谓的“洋垃圾”，这是中国试图进行产业结构升级的一部分。

其他亚洲国家会接收一部分塑料，但是仍将会有大量废料留下来。

英国环境大臣迈克尔·戈夫（Michael Gove，另译高文浩）承认，他没有及时预见到这个问题。

英国回收塑料的机构Recoup表示，该项进口禁令将导致塑胶废料堆积，以及向焚化和堆填方向发展。

英国地方政府协会（Local Government Association）的彼得·弗莱明（Peter Fleming）对BBC表示：“很明显焚化需要担当一部分的角色，但并不是全国所有地方都有焚化炉。”

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“这是个挑战——但很大程度上是短期的……我们会调适。从更长远来说，我们需要一个聪明得多的废料处理策略。”

不过，任何转向焚化更多塑胶废料的行动都将会招致环保团体的强烈反对。

“错误的答案”

绿色和平组织（Greenpeace）的路易丝·艾奇（Louise Edge）向BBC表示：“政府迟迟不作决定，将皮球踢来踢去，终于将我们带进了这种一团糟的境地。”

“焚化是一个错误的答案——它是一种高碳排放和不可再生的发电方式，而且会制造有毒化学物质和重金属。”

“如果你设立焚化炉，它就会未来20年创造了一个一次性使用塑料的市场，而这正是我们现在需要减少的。”

政府正在就一次性使用塑料征税以及塑料瓶储藏计划的问题向行业机构进行咨询。

减少与简化

戈夫向BBC表示，他的长远计划是要减少塑料在经济当中的比重，减少不同塑料的数量，简化地方当局法规，令人们能够更容易判断什么是可回收和不可回收的，以及增加回收率。

他说，英国必须“停止将垃圾送出海外”。

英国下议院环境监察委员会（The Commons Environmental Audit Committee）表示，英国应该就塑料包装订阅滑准税，对最难回收的废料就要征收最高的税率，最容易回收的则征收最少。

这样的事项原则大体上是得到广泛认同的，但是目前尚未清晰的是，英国将要如何达成这种长远目标——以及要如何解决中国禁令带来的短期危机。

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