图片版权 AFP Image caption 美国加强监管美中企业交易，今次到马云受到影响。

美国以“国家安全”为由，阻止阿里巴巴旗下数码支付公司蚂蚁金服，以12亿美元收购美国电汇公司速汇金国际（MoneyGram）。

这是特朗普上台以来，华府阻挠的最大一宗美中交易之一。

蚂蚁金服和速汇金表示失望。中国外交部促请美国为中国企业赴美投资提供一个“公平”、“可预期”的环境。

阿里巴巴主席马云曾答应特朗普制造百万个美国职位，这次交易告吹被视为对马云一大打击。

图片版权 EPA Image caption 速汇金表示失望。

地缘政治环境“重大改变”

蚂蚁金服和速汇金在去年宣布有关收购计划，两家公司周二（2日）发表联合声明，指未能够得到美国海外投资委员会同意，要放弃有关交易。

两家公司称，已经“倾尽力”以释除委员会的疑虑。

这个委员会负责审批各项涉及国家安全考量的交易，其所属的财政部表示，不能够讨论个别交易。

速汇金行政总裁亚历克斯‧霍姆斯（Alex Holmes）对结果表示失望，并指对比起去年宣布交易，目前地缘政治环境，已有重大改变。

图片版权 AFP Image caption 马云曾答应特朗普制造百万个美国职位。

保障贸易还是个人私隐？

美国在涉华交易上采取了更强硬的态度。

美国去年试图就中国侵犯知识产权问题展开调查，美国政客和军方领袖呼吁要密切留意中国在美国的投资，特别是科技行业。

在9月，美国阻止中资公司凯桥，以13亿美元收购专门制作电脑晶片的美国莱迪斯半导体制造商，声明指出有关风险涉及知识产权的转移。

其他被美国介入的交易包括：中国泛海控服拟以27亿美元收购美国最大的长期护理保险公司Genworth Financial；中国私募股权投资基金东方弘泰拟以14亿美元，入股美国移动营销平台AppLovin。

美国智库专家称，这次矛头指向蚂蚁金服是出于财金企业处理个人资料私隐的忧虑。

“中国在保障私隐及个人资料方面的名声一向不怎么样。”美国战略与国际研究中心中国商业及政治经济项目总监斯科特‧肯尼迪（Scott Kennedy）说。

“阿里巴巴或因为本身是一间来自中国的企业而陷入两难的局面……它很难摆脱这个事实。”

肯尼迪认为即使政治环境不一样，这宗交易同样会被严格审查，而美国两党政客也愈来愈倾向反对中国投资。

“这起案例应该要独立地进行分析，但大趋势的确是走向更严格的方向……美国在中国不公平贸易方面的共识愈来愈强。”他说。

中国外交部发言人耿爽说，中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则，在遵守当地法律法规的基础上对外开展投资合作，希望美方能为中国企业赴美投资兴业提供一个公平的、可预期的环境。