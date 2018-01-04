英贸易大臣访华透露英国脱欧后“伙伴”策略

你的器材不支持播放多媒体材料 英官员：英国吸引中国投资 不需依靠欧盟

英国国际贸易大臣福克斯（Liam Fox）早前抵达中国访问，在北京与中国商务部部长钟山会面。

中方发出简短新闻稿，指双方就中英经贸合作交换了意见。

根据英国政府的声明，福克斯还会跟中国平安保险主席马明哲会面，也会访问中国南方城市深圳。

他接受BBC专访时指，英国对中国投资者仍十分具吸引力，而英国脱欧也无损中国人到当地投资的意欲。

图片版权 Reuters Image caption 福克斯在英国驻华大使馆接受专访，透露尚未开始与中国就自由贸易关系谈判

福克斯指，中国投资者被英国公正的法律制度、高技能劳动人口和低税率等吸引，英国无须借助欧盟仍能保持这些优势。

他接受BBC驻北京记者沙磊（John Sudworth）专访时，透露中英双方未开始就建立自由贸易区谈判。

他认为，目前英国的首要任务是增加贸易量，因为许多英国的竞争者的出口比英国都要多，如德国。

他留意到，英国去年的出口增加了13%，指这显示“英国公司还是会愿意考虑发展出口贸易”。

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普就任后，宣布美国退出TPP，余下的成员国正就协议重新谈判

被问及英国会否加入跨太平洋伙伴关系协定（Trans Pacific Partnership，简称TPP）时，福克斯指美国退出后，尚未清楚协议将来会如何发展，但认为如果英国现在就排除加入TPP是“愚蠢”。

美国麻省理工学院的研究显示，11个有签署TPP协定的国家占英国总出口最多8%。

这些国家目前正就协议重新谈判，新的协议将命名为《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）。

前英国财政部商务国务大臣奥尼尔勋爵（Lord Jim O'Neill）早前批评，有政府官员鼓吹不要跟中国谈生意，反而支持一些“天马行空”的想法，如加强与澳大利亚、新西兰等英联邦国家的贸易。

他接受德国《世界报》（Die Welt）访问时指，新西兰的经济规模比希腊还要小，而中国今年的经济增长预测为6.7%。

他直言，以国内生产总值（GDP）来计算，中国每年GDP的增长相当于澳洲的GDP总和，也是新西兰GDP的四倍。

他形容，外相约翰逊（ Boris Johnson）和环境大臣迈克尔·戈夫（Michael Gove，另译高文浩）等鼓吹脱欧的官员都是聪明的人，但对世界经济“一窍不通”。