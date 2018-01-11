巴菲特要退休？继任者可能是这两人

图片版权 Getty Images Image caption 《财富》估计巴菲特的身价接近880亿美元

伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）新任命两个副主席，以应对一个没有巴菲特的未来。

沃伦·巴菲特（Warren Buffett）担任这家公司的首席执行官和主席。现年87岁的巴菲特表示自己身体很健康。

两位新任副主席为乔治·阿贝尔（Abel）和阿吉特·哈因（Ajit Jain）。他们被认为是巴菲特的潜在继任者。

巴菲特形容两人，“伯克希尔流淌在他们的血液中”。

“为继任做准备”

这次任命意在给两人更多管理整个公司的经验。

阿贝尔，55岁，目前掌管公司的能源部分，新任命为负责非保险业务的副主席。

哈因，66岁，为公司保险业务的高管，新任命为负责保险业务的副主席。

两人都将加入伯克希尔的董事会，董事会也因此扩张到14人。

巴菲特向美国消费者新闻与商业频道（CNBC）表示，这些变化对于外界而言几乎不会被察觉。

“这是在为以后的继任做准备，他们两个是伯克希尔的关键人物。”巴菲特表示，这个任命五年前做出也会很合理，不应该这么晚才宣布。

巴菲特领导伯克希尔哈撒韦公司超过40年，将其发展成一家大型企业集团，旗下拥有铁路货运、大型保险公司、房地产、报纸和公共事业公司的股份。

其投资包括政府雇员保险公司（Geico）、卡夫亨氏、鲜果布衣和艾克美砖材公司（Acme Brick）等。

伯克希尔哈撒韦及其子公司在全球雇佣了36.7万员工。

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这家公司实行分权管理，但是重大投资决定依然由巴菲特和93岁的副主席查理·芒格决定。

巴菲特称他依然每周六去公司，但选择继任者的计划一直在董事会的议事日程中。

巴菲特表示，阿贝尔和哈因所管理的部分虽然不同，但在权力和重要程度上大致相当。

在巴菲特看来，两人不会彼此斗争以赢得自己的位置。

“他们之间很熟，很喜欢对方，他们都各自的专业领域。”

图片版权 AFP/GETTY Image caption 巴菲特在中国声名显赫，他的头像被印上了樱桃味的可口可乐瓶身

“加密货币几乎一定会是个坏结果”

今年比特币等各种加密货币疯狂上涨，但巴菲特却不看好。

“对于加密货币，我可以说几乎一定会是个坏结果。至于何时或以何种方式，我不清楚。”巴菲特说。

他补充，“但我知道，如果我能够买入长期看跌期权，我能买入每一种加密货币的五年看跌期权，我会很高兴这么做。”

在中国"封神"

巴菲特在中国有专有的称呼——“股神”。

每年，巴菲特都会举办一场慈善午餐拍卖，获胜者可以和巴菲特共进午餐，进行长达3个小时的畅聊。

为了近距离接触“股神”中国人成为重要的竞拍者。

目前为止共有3个中国人得到了与巴菲特共进午餐的机会，分别是步步高集团创始人段永平在2006年以62.01万美元拍得；2008年，中国著名投资人赵丹阳以211.01万美元中标；2015年，天神娱乐公司董事长朱晔以235万美元拍得。

水涨船高的中标价格让这场午餐被成为最贵的午餐。2000年首次开展慈善午餐竞拍，截至去年，已经筹集了2400万美元善款。