图片版权 Reuters Image caption 全球近80%的比特币挖矿业务位于中国境内。

中国开始关停国内的比特币矿场，"积极引导"企业退出加密货币挖矿产业。

据路透社报道，中国取缔比特币挖矿，会促使相关公司搬到其他国家。

这是9月中旬中国决定全面封禁中国的比特币交易渠道后的最新严厉措施。

全球近80%的比特币挖矿业务位于中国境内。

防范金融风险

根据华尔街日报、金融时报、澎湃新闻等媒体报道，1月2日，中国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向各地下发文件，要求积极引导辖内企业有序退出比特币挖矿业务，并定期报送工作进展。

BBC中文记者致电该机构，工作人员称不接受媒体采访。

上述文件称，比特币挖矿产业助长了"虚拟货币"投机炒作之风，官方有意防范金融风险，抑制"偏离实体经济需要"的活动。

图片版权 BTCC Image caption 比特币交易平台“比特币中国”2011年开业时的价格是150元人民币，2017年9月30日终止交易时的价格已经涨到28158元。

中国金融监管部门对比特币一直"不承认"并且持续监管打压。

去年9月中旬，中国监管部门决定全面封禁中国的比特币等加密货币的交易渠道，指责它被用来炮制各种非法集资、金融诈骗和传销骗局，包括合同诈骗，洗钱，躲避政府监管向海外转移巨额资金。

去年5月，欧美和亚洲各大国家的很多大型机构电脑系统受到勒索程式电脑病毒"想哭"（WannaCry）攻击瘫痪和丢失档案，勒索者要求受害者支付价值约300美元的比特币，赎回档案。

去年12月，一位纽约女子被指控通过比特币和其他加密货币洗钱，以帮助所谓的"伊斯兰国"（IS）组织。

"矿工出海"

禁令之下，不少比特币矿场选择迁出中国。

第四大矿池微比特（ViaBTC）在其网站发布公告称，"最近，由于政策原因，国内矿场资源十分紧张，部分与ViaBTC有长 期合作关系的比特币矿场甚至面临关闭的危机。"

为了应对这一局面，微比特"已在海外寻找合作矿场，并加紧海外矿场的建设工作，争取早日恢复矿机的正常运行。"

路透社称，总部在北京的比特币挖矿公司“比特大陆”（Bitmain）在瑞士楚格（Zug）设立了子公司。

“比特大陆”拥有世界最大的比特币矿池"蚁池"，其发言人表示，这个子公司将在海外业务扩张中扮演核心角色。

据彭博社报道，第三大矿池莱比特（BTC.Top）也在加拿大开设分支。

图片版权 EPA Image caption 香港商户出售用于比特币挖矿的计算设备

有什么影响？

分析人士认为，虽然中国禁止了交易和挖矿，但依然是比特币市场的最大玩家。

比如挖矿所用的计算设备，中国目前生产和分销了全球70%至80%的矿机。

香港比特币协会主席狮草地（Leonhard Weese）向BBC中文表示，比特币的"挖矿"过程要求配置大量电脑主机，用电量巨大，还需要大量技术人员，这些条件在中国都很容易得到满足。在供电一项上，中国的云南、西藏以及四川等地都可以提供低价的水电资源。

虽然中国的比特币挖矿企业外迁，无法受益于低电价，但依然有利可图。据彭博新能源财经报道，因为去年比特币猛涨了1400％，即使未来比特币市值下降一半，矿工们仍然会赚钱。

期货与泡沫

比特币依然处于舆论的漩涡中。2017年疯狂上涨，使参与者越来越多。

去年底，比特币登陆美国芝加哥商品交易所（CME），在CME推出期货，再向主流投资品迈进一步。这令投资者对这种加密货币的兴趣进一步增加，令价格再攀升。

另一方面，金融业内人士多次警告比特币泡沫。

俄罗斯中央银行行长纳比卢那表示，比特币交易是一种"金字塔骗局"

沃伦·巴菲特表示，"加密货币几乎一定会是个坏结果。如果我能够买入长期看跌期权，我能买入每一种加密货币的五年看跌期权，我会很高兴这么做。"

英国央行主管金融稳定的副行长乔恩·坎里夫爵士（Cunliffe）告诉BBC，"人们应该明白这不是一个真正的货币，没有央行在其背后支撑，没有政府在其背后支撑。"