图片版权 Getty Images Image caption 业内人士认为这是一项重大的变革。

你厌倦了Facebook（脸书）页面充斥企业、品牌或新闻媒体的贴文吗？Facebook宣布将改变动态消息的运作方式！

Facebook创办人扎克伯格（Mark Zuckerberg）周五（1月12日）在自己的页面上表示，将减少动态消息上来自企业、品牌和新闻媒体的贴文，将用户亲朋好友的贴文重要性提前。

Facebook承认，新运作方式实施后，组织用户贴文的受欢迎程度会下降。

这项变革将在几星期后生效。

“我们收到来自用户群体的反馈，他们表示现在Facebook充斥太多来自厂商、品牌和媒体的贴文，排挤他们接收个人讯息的时间。而正是这些个人讯息才将人们串联在一起。”扎克伯格在贴文中写到。

扎克伯格表示，他和他的团队有责任确保Facebook是让人们的生活变得更好。

在新的运作方式下，若要推广公众贴文，必须确保这个贴文是能引起社群互动的，就如互动密切的团体中会讨论电视节目或体育赛事那般。

Facebook透过另一则贴文说明其他例子──直播动态将会吸引更多讨论。

“透过这些改变，我预期用户花在Facebook上的时间和互动的指标会下降。但我也同样期待用户花在Facebook上的时间会显得更加珍贵。”扎克伯格说。

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在先前的贴文中，扎克伯格承诺将在2018年“修理”Faceook，他想要保护用户免于被欺凌，并确保用户花在Facebook上的时间是有价值的。

他也承诺将保障Facebook免于国家的控制。

近期的分析指出，包含俄罗斯政府在内的一些人士曾试图控制社交网站上的内容。

“这绝对是一个重大的变革，”哈佛大学尼曼新闻实验室的欧文（Laura Hazard Owen）表示。

“这项变革将会对出版商造成很大的影响。我们越来越少见到新闻自动出现在我们的动态消息上。”

欧文补充，虽然Facebook尚未清楚说明未来将会优先推送哪些主题，但有可能会是能带起讨论热度的“最具争议性的东西”，或是一些简单地能让用户在群组里讨论的特定话题。

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南加州大学安娜堡新闻与传播学院的卡恩（Gabriel Kahn）表示，Facebook近日因为公众审查的关系面临严厉的批评。

“Facebook正处在一团火当中，他们试着灭火，试着重申他们一直强调的温暖、亲民的品牌价值，”卡恩对BBC说。

卡恩认为扎克伯格释放出的消息明确承认Facebook对于社会的健康程度具有影响力。

但卡恩认为新的运作方式可能会进一步扭曲人们的观点或改变讨论的本质。

“应该有一个公众讨论来谈Facebook即将推行的演算法当中蕴含的价值判断，”卡恩说。

分析：BBC北美科技记者戴夫•李（Dave Lee）

从许多方面来看，Facebook正在回归它的本质，让动态消息上出现更多的是你的朋友在做什么，而不是他们分享了什么文章。

这是扎克伯格长久以来相信：任何改变都必须要以增加互动程度为目标。这是他第一次做出与信念相反的决定。他承认，这次的改变将很可能让人减少上Facebook的时间。

但经历过艰难的2017年，扎克伯格也许从公众对假新闻的意识崛起，以及一个平台如果只充斥着沉闷的刷流量消息并不是好事当中，学到了不一定所有的互动都是好的互动。

Facebook必须处理、调节大量的讯息，扎克伯格可能得出一个结论就是，让新闻对所有人免费开放的代价比效益还高。

对于新闻机构和出版商来说，这可能是个坏消息：它们的许多流量来自Facebook。少了曝光，一些以流量维生的网站可能很快就会消失。

新变革当然会让Facebook花钱。扎克伯格去年底就警告投资者，与假新闻的搏斗将会伤害到公司，这个问题现在更具体了：将会造成多少损失？