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美国贸易代表办公室再次把阿里巴巴集团旗下的淘宝网列入“恶名市场”名单，指淘宝网上仍然充斥“大量的侵权物品”。

淘宝网近年采取措施打击网上售卖假货，当局肯定淘宝的努力，但就指淘宝“似乎只是协助国际品牌，而非中小企”，而淘实亦没有发展一套指标，去显示网上的假货规模。

阿里巴巴反驳，指因为“贸易保护主义抬头”，令阿里巴巴成为贸易代表办公室“高度政治化环境下的牺牲品”。

淘宝网曾经在2012年获当局除名，但2016年再被点名。

为何淘宝网再度上榜？

美国贸易代表办公室报告引述一个美国汽车组件商会指，一些淘宝卖家用上美国品牌的名字，买家搜寻这些品牌时，只会显示出很少的正版货。

报告称两个商会报称与阿里巴巴集团交涉后，情况较为改善，但面对网上存在的“大量假货”，对许多美国品牌来说，这仍然是一个“挑战”。根据一些商会的供词，虽然淘宝有机制可以让权利人要求相关假货下架，但仍然存在“延误”、“负担”等问题。

报告列出阿里巴巴就保障知识产权所作的措施，肯定其至今所作的努力，但当局认为“一些重要问题仍然未解决”。

报告举例，虽然阿里巴巴提供了数字，指一年间关闭23万间淘宝店，产品下架要求下降25%，网上平台多了11%知识产权登记帐户，但数字不能够反映淘宝网平台上假货的整体规模。

报告又指，阿里巴巴处理侵权问题时，目标倾向国际品牌，而非中小企，中小企使用有关假货下架平台时持续遇到困难。在2017年，中小企向美国政府求助有关淘宝侵权问题，超越任何一个网上商业平台。

报告对阿里巴巴提出多项建议：

制定指标以显示网上假货侵权品的规模 向版权持有人提供侵权卖家的资料，以及提供侵权物品销售的详细资料，让版权持有人采取行动 防止侵权卖家走向其他网上销售平台 加大协助中小企的力度 改善机制去防止有人使用未获授权产品影像进行销售 与中国当局合作，针对大型假质制造商与分销商

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阿里巴巴逐点反驳

阿里巴巴集团不认同报告内容。集团总裁迈克尔·埃文斯（Mike Evans）发声明，指集团过去一年已着力让权利人更容易使用集团的知识产权保障计划，产品下架要求下跌25%，这些努力获各界高度评价。

他说，97%的假货下架申请可以在24小时内处理，过去已和中国当局合作，逾一千人被捕，查封近一千个制造及分发地点。

“很明显，我们无论采取甚么行动、有多大进展，美国贸易代表办公室对这些具体成果也不太感兴趣，所以我们被列入名单，并不能准确反映阿里巴巴保障品牌与知识产权的成果，我们别无选择，只能总结这是有严重缺陷、具偏见以及政治化的流程。”埃文斯在声明中说。

他说，目前超过十万品牌进驻阿里巴巴的商业平台，75%为世界最具商业价值消费品牌，“证明了权利人对阿里巴巴的信任”。

据阿里平台治里部提供的声明，这份名单“已不是关乎知识产权保护”，而是“实现美国政府贸易政策目标的工具”，而阿里巴巴则成为“高度政治化环境下的牺牲品”。

阿里巴巴旗下的英文企业新闻网站alizila亦发出十页文件，逐点反驳美国当局的报告。

中小企投诉阿里巴巴比其他网上平台多：阿里巴巴称集团是全球最大网上商业平台，这样的比较不适当，并质疑为何美国当局不向亚马逊、eBay等美国企业要求同样数据作比较。集团称已与美国政府合作，接触和教导中小企有关集团的知识产权保障计划，并有特别措施协助中小企提交假货下架申请。 美国一个商会举报淘宝卖家用美国品牌名字：阿里巴巴称有关商会过去一年一直拒绝与阿里巴巴或淘宝商讨，有其他同类型商会及公司和淘宝合作后，认为已有“显著改善”，今年已不再要求淘宝被列入黑名单。 数据要显示侵权假货规模：阿里巴巴称集团已是全球最具透明度的平台，亚马逊、eBay等也不及，集团有能力实时审查怀疑侵权物品。

图片版权 AFP Image caption 阿里巴巴主席马云尝试在美国扩大业务，不过早前旗下蚂蚁金服想收购美国速汇金国际的交易被当局阻止。

集团称报告“完全忽视”阿里巴巴已完成2016年报告所作的建议，并在文件中列举了多项相应的措施。

而针对美国当局的新建议，集团称部分建议经已落实，例如协助中小企、打击假货活动等等，反指有些建议并不具体，美国当局可能不太了解集团生意方式。

其中在针对侵权的执法问题上，集团称没法取代政府的角色，强调集团只可以提供资料和协助调查。

“如果美国贸易代表办公室对中国政府有意见，应直接向中国政府提出，而不应把阿里巴巴变成双方争议的人质。”报告说。

其他同被列入名单的中国相关企业

TV Plus（电视家）, TV Browser（电视家浏览器）, KUAIKAN（快看）：据网上资料显示，电视家和电视家浏览器是收看电视节目手机应用程式；而快看则是一个漫画网站。办公室称这些手机应用程式及附加功能，让中国用户可以高清收看全球电视节目、体育赛事直播及具有版权的内容。这些程式已经被下载逾6400万次，对本来已经脆弱的网上内容平台带来威胁。 敦煌网DHgate.com：办公室称，敦煌网是一家跨境电子商务平台，主要让中小企向海外买家出售产品，平台上有逾3300万产品，但过去8年均均有版权持有人投诉难以打击平台上的假货，其中的假货包括盗版学术书籍，这个网站也并非首次上榜。 市场假货：办公室称，中国当局仍然是假货集中地，虽然近年在多个大城市有政策与措施试图限制假货，但政策没有被“广泛落实、执法上不一致”，但美国欢迎当局的努力，并建议针对以下市场扩大打击的力度：北京秀水市场、北京天雅红桥市场、深圳锦都服装批发市场、广州金祥外贸服装城（前称金宝）、广州金顺服装城、广州站西地区市场。

这些涉事企业尚未回应相关指控。