图片版权 CNS Image caption 共享经济是中国经济增长的一大亮点，但同样面临去产能问题。

中国国家统计局公布了2017年的经济数据。全年国内生产总值82.7万亿元，比上年增长6.9%，高于年初两会提出的增长的6.5%左右的目标。

此前，中国三个地方政府承认GDP“注水”，但GDP增速还是实现2010年以来的首次回升。

外贸数字的回升成为全年经济亮点。专家表示，虽增速回升，但增速L型走势不会改变。

中国经济总量在2012年突破50万亿元，2014年突破60万亿，2016年稳步增长突破70万亿元，2017年突破80万亿。

从增速来看，2010年，增速为10.6%；2011年降到9.5%；2012年猛降1.6个百分点，至7.9%；2013年和2014年稳定在“7%”时代，分别为7.8%和7.3%。2015年跌破“7%”，至6.9%；2016年持续跌至6.7%。2017年实现七年来首次回升，至6.9%。高于官方年初6.5%的预期。

1月10日，中国国务院总理李克强在柬埔寨出席会议时评价过去一年的经济时表示，大城市城镇调查失业率创多年来的最低；进出口扭转了连续两年下降的局面；财政收入、居民收入和企业效益明显好转；债市、股市、房市平稳运行，外汇储备持续增加，企业杠杆率稳中有降。

三地承认数据造假

图片版权 EPA Image caption 联合国发布报告称，2017年全球经济增长的三分之一来自中国。

2017年1月，辽宁省承认数据造假，成为中国首个承认数据造假的地方政府。今年1月，又有两个地区主动承认造假。

据新华社报道，内蒙古官方承认，2016年规模以上工业增加值有4成是假的。需要减去2900亿元。紧接着，天津市滨海新区媒体曝出，其2016年GDP实际只有6600多亿元，相比此前公布的一万亿元，缩水三分之一。外界相信，进行数据造假的地方政府不止上述三个。

中央政府也在试图“挤水分”。2017年10月，中国国家统计局宣布从2019年开始实施地区生产总值统一核算。

外贸复苏

业内人士分析，今年中国经济增速超预期，动力主要来源于外贸的高位增长。

数据显示，2017年进出口总额27.79万亿元人民币，比上年增长14.2%，扭转了连续两年下降的局面。其中，出口15.33万亿，增长10.8%；进口12.46万亿，增长18.7%。三个指标均实现两位数增长。

中国外贸数据受2008年经济危机影响持续低迷，直至2016年净出口对经济增长的拉动率还处于负值，2017年转负为正。

中国社会科学院发布的《经济蓝皮书》认为，“一带一路”建设的积极推进将稳定和激发中国的外部需求。外部环境看，包括美国和欧盟在内的主要经济体的经济复苏促使中国外贸数据走高。

图片版权 EPA Image caption 预计中国2018年经济表现将较2017年放缓，但幅度不会太大

2018年经济预期：L型走势难改

“去杠杆”、防风险将在2018年继续。十九大后，中国多位监管官员表示，“去杠杆”和严监管仍将是2018年宏观经济政策的主要目标，这将对经济增长产生影响。

此外，美联储和欧洲央行分别显著调升了自身在2018年经济增速预期，预期基本与2017年持平。这意味着2017年欧美经济复苏会延续到今年。这一形势对中国外贸将形成持续利好。

基于上述因素，恒丰银行研究院宏观经济中心主任蔡浩在署名文章分析，“预计中国2018年经济表现将较2017年放缓，但幅度不会太大，经济L型走势难改。”