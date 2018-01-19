下个承认GDP造假的是谁？中国经济数据注水背后的误解与真相

图片版权 Reuters Image caption 吉林与内蒙一起被中纪委点名数据造假

1月18日，中国国家统计局公布了2017年的经济数据，6.9%的GDP增长超过市场预期。但《纽约时报》《金融时报》等媒体却不约而同对中国经济数据产生质疑，从而担忧中国超预期数据的真实性。

长期以来，国际媒体和投资者对中国官方发布的经济数据持怀疑态度。首要原因是，相比其他国家，中国每个季度的增长都非常平稳；其次，地方政府公布数据相加之和却大大超过中央政府公布的数据。

这些长久以来的质疑在去年辽宁首度承认数据造假后得到证实。今年年初，又有更多地方政府承认经济数据造假。

专家分析，经济数据造假与其说是中国在欺骗世界，不如说是中央政府和地方政府博弈中产生的副作用。

下个站出来的是吉林？

2017年1月，在2017年辽宁省“两会”期间，省长陈求发做政府工作报告时承认，东北重工业省份之一辽宁省2016年GDP虚报23%，2011年至2014年则存在财政数据造假。

今年1月，各地方政府又到频繁召开“两会”和年度经济工作会议的时间，经济数据造假的问题再次浮上水面。

1月3日，内蒙古经济工作会议上，区党委公开表示，调减2016年一般公共预算收入26.3%；核减2016年规模以上工业增加值达40%。

其后，天津滨海新区在“两会”期间承认统计口径存在问题，2016年万亿生产总值从一万亿元调整为6654亿，缩水近三分之一。

内蒙古“自爆”家丑并非无迹可寻。BBC中文记者梳理中纪委官方网站发现，去年6月中纪委发布文章对内蒙古直接点名，称有“经济数据造假”的问题。

一同被点名的还有吉林省。而该省将于2018年1月下旬召开全省两会。届时吉林很可能会迫于此前中纪委通报的压力，承认数据造假的问题。

北方省份成重灾区

值得注意的是，辽宁、内蒙古、天津，以及被通报的吉林全部是中国北方省份（自治区、直辖市）。中国一些资深投资人也注意到该现象，并表示这凸显出了中国区域发展的不平衡。

北方各省经济动能依靠制造业和基建投资为动能，以及内蒙古、山西等资源型经济体。面对巨大的经济下行压力，在中国长久以来“官出数据、数据出官”的氛围中，数据造假成为压力下的选择。

图片版权 Getty Images

数据造假凸显中央与地方的矛盾？

业内人士向BBC中文记者表示，数据造假与其说是中国在欺骗，不如说是中央政府和地方政府博弈的一个副作用。“这并不是系统性地造假。中央不想看到假数据，他们也在挤'水分'。”

以2012年为例，如果将各省自行公布的GDP加总，将超出全国5.76万亿元，相当于香港当年GDP的3倍有余。这一数字在下降，但直到2016年，依然超出全国数据2.75万亿元。

一位中国统计官员向BBC表示，“水分”一部分来源于在技术上疏漏，因为现代经济复杂，跨省的经营情况极多，在统计过程中会出现重复统计。

但更深的原因来自中央和地方对经济数据的诉求不同。这名官员表示，地方官员“求政绩”，所以有虚报数据的冲动；但中央希望掌握真实数据，以做出正确决策。

经济数据造假牵动不少人的神经，因中国有惨重的历史教训。山东画报出版社一位主编冯克力在其微博上表示，“财政数据造假，与当年大跃进放卫星如出一辙，到头来苦的是地方民生，是老百姓。”

“大跃进”和“放卫星”指的是1958年至1962年中国在政府领导下试图实现工业和农业上不切实际地增产。为了满足不切实际的增长目标，各地农村开始虚报粮食产量，成为最后严重饥荒的成因之一。