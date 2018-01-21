脸书打假：优先推送用户认定的可靠新闻源

图片版权 Reuters Image caption 扎克伯格最近宣布，他今年的挑战是"修复"脸书。

脸书（Facebook）宣布将在用户页面上优先展示被认为可靠新闻机构的内容。

该公司表示，将通过用户调查来决定哪些新闻机构是可靠的。

创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，新闻内容占信息流的份额很快会降到总量的4％ 相比之前的5％有所下降。

此举意在应对Facebook上传播的假新闻和政治宣传。

推特（Twitter）也在致力于应对假新闻的传播。该公司在周五宣布，已经知会了在2016年美国总统选举期间转发、喜欢或关注了俄罗斯机器账户的近68万名美国用户。

通过用户调查来判断新闻源的可靠性，是希望排除脸书员工的偏见，而把这一决定权交到用户手上。

扎克伯格说：“我们可以自己做决定，但这不是我们所乐于接受的。”

“我们考虑过咨询外部专家。虽然（这能）使我们免于做决定，但还是无法解决客观性的问题，所以或许用户们可以通过反馈来决定。”

脸书用户会被问到是否认识某个新闻品牌，并且是否信任它。

在脸书看来，大多数人认可的“广泛信赖”的新闻机构有只占一小部分，当然，该理论还有待大规模测试。

图片版权 Getty Images Image caption 获益者很可能是有悠久历史的传统媒体们，比如《纽约时报》，或者BBC。

“现如今网络上有太多耸人听闻、虚假信息，以及两极分化的内容。”扎克伯格最近宣布，他今年的挑战是“修复”脸书。

“社交媒体使人们能更快地传播信息，如果我们不专门解决这些问题，那么我们最终反而会放大它们。”

赢家和输家

这一改变将首先在美国用户间进行测试，结果也不会公开。

脸书发言人告诉BBC：“这只是影响新闻机构排名的众多因素之一”

“我们并不打算公布新闻机构的得分，因为这只能不完整地代表人们看待新闻的方式。”

无论是脸书还是其他平台，任何算法变化都会使一些人获益，另一些人受损。

图片版权 Getty Images Image caption BBC2017年的一项民调也显示，网络用户对于网络上流行的假新闻表现出了更多担忧。

获益者很可能是有悠久历史的传统媒体们，比如《纽约时报》或者BBC。

然而，对于新兴品牌而言，无论其内容是否值得信赖，品牌认可度如果不高，都会受到影响。

例如，Buzzfeed最初是一个病毒式传播的网站，这几乎肯定会阻碍其发展成为一个严肃新闻机构。

另外，目前还不清楚那些专业性强但受众较小的机构将受到怎样的影响，如科学类出版机构。但Facebook的新闻流负责人莫塞里（Mosseri）表示，至少本地新闻将受到保护。

"我们正试图让用户更容易看到当地的新闻和信息。"

"我们将继续致力于展示与用户所在地息息相关的新闻。"