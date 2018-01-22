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乐施会（Oxfam）的报告指，去年全球超级富豪与其他人之间的差距有所拉大，大部分的财富仍然掌握在极少数人手里。

去年，全世界创造的财富有82%到了最富有的1%人口的口袋里，而较为贫穷的那一半人的财富并未见增长。

乐施会表示，研究所得的数字显示了一个运作不良的体系，不过有批评者对研究结果提出质疑。

该非营利组织指，差距拉大的原因在于逃税、企业对政策的影响、工人权利缩水以及成本消减等等。

在过去五年，乐施会都一直发布类似的研究报告。2017年，该组织估算，世界最富有的八个人所拥有的财富相当于世界较贫穷的那半数人口的总财富。

今年，该组织称世界最富有的42个人就拥有了相当于较贫穷的半数人口财富总数的钱，但同时将去年的这一数字修改为61。乐施会表示，修改是由于数据得到了改进，同时表示“贫富不均扩大”的趋势仍然存在。

“不能接受”

乐施会总干事马克·格尔德林（Mark Goldring）表示，相关数字持续调整，反映了这份报告是基于“当时能获得的最佳数据”。

“不管你怎么看，这种不平等的程度仍然是不能接受的，”他说。

乐施会的报告公布正值达沃斯世界经济论坛（World Economic Forum）开始之际。年度会议将有众多世界政界和商界领袖出席。

财富不均通常都是会议的重要议题，但是格尔德林表示，很多时候“一遇到阻滞，就不说狠话了”。

BBC事实核查记者安东尼·鲁本（Anthony Reuben）分析：

超级富豪和赤贫人口各自拥有多财富，确实是非常难以搞清楚的事。

超级富豪倾向于不公开自己的身家，而世界上很多最贫穷的国家将贫困数据隐藏。

要了解这一点，就看看去年的这个时候，乐施会告诉我们，八个人拥有了世界半数人口的总财富。现在去年的数字又被修改成了61个人，今年则下降到42个人——这个修改应该说是非常大的。

而这一切所依的数据当中还有其他值得警惕的地方，比如在列表中财富最低的人并不一定贫穷——比如，他们可能是具备高职业资格但是负上巨额学生债务的人，或者是那些高收入但是按揭债务高筑的人。

但是，不管世界半数人口的财富是相当于8个、42个还是61个有钱人，全世界财富不均的程度仍然是巨大的，这就是乐施会想要传达的讯息。

乐施会呼吁各界要重新考虑商业模式，认为股东利益最大化比广泛的社会影响力更重要的观念是错误的。

该组织称，他们在十个国家访问的7万人当中有72%都强烈支持各自的政府尽快应对贫富分化的问题。

不过，另有专家则认为，随着中国、印度和越南进行改革，加强对个人业权的保护以及增加竞争，世界最贫困的人口收入将会有显著增加，从而令贫富差距问题有所改善。