贸易战揭幕？美国对进口光伏、洗衣机征重税

图片版权 Reuters Image caption 美国贸易官员指，外国进口的光伏产品严重影响美国制造商的业务

美国总统特朗普一声令下，美国将大幅增加对进口洗衣机和光伏产品收取的关税，全球最大光伏产品制造国中国首当其冲。

美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission）早前指，廉价的进口产品影响美国洗衣机和光伏产品制造商的生意。

美国贸易代表办公室发声明批评，中国利用官方资助、奬励等方式扩充当地光伏产品的制造业，以求“抢占全球市场”。美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）更预告，类似的措施将“陆续有来”。

中方随即批评美国的举动，声言要跟其他世界贸易组织成员一起“坚决捍卫自身的正当权益”。美国国内也对增加光伏产品关税有保留，认为这可能令美国发展可重生能源的步伐放慢，也可能减慢美国国内投资光伏产品的步伐，令数千工人失业。

让贸易战的子弹飞

新的措施下，美国政府将对进口的洗衣机收取最多达50%的关税，比外界预期高。美方也会对光伏产品征收30%的关税，随后减少，降至第四年的15%。但进口2.5千兆瓦未组装的太阳能电池可免征关税。

中国是全球最大的光伏产品制造国。中国外交部发言人华春莹批评美方的举动是“滥用”贸易救济措施，也形容美方的决定为“错误的”。

BBC驻上海记者白洛宾（Robin Brant）指，特朗普只不过是在兑现他的竞选承诺，因此中国应该不会感到惊讶，但指中方的反应仍然露出北京当局对美方的“极度不满”。

他形容，这是中美贸易战的开始。

图片版权 Reuters Image caption 有分析指，特朗普的举动可能减慢美国国内投资光伏产品的步伐，令当地数千工人失业

特朗普的命令发出不到一天，已经有中国的企业说要改变营运策略来应对。路透社引述中国其中一家最大的光伏产品制造商天合光能（Trina Solar）的负责人说，公司将把产品也卖到其他地方，包括印尼、欧洲和印度。

工业和信息化部周二（1月23日）发出声明警告，美方提高关税，令中国光伏企业海外投资的计划蒙上阴影，但中国政府将继续“适当地”鼓励企业到外国投资。

表态反复

特朗普在竞选总统期间，多次批评中美之间的贸易逆差，甚至以“强奸”一词来形容中国对美国贸易的支配优势。据美国商务部数据，中国在美国众多贸易伙伴中，贸易逆差大幅抛离其他国家，2016年度达3470亿美元。

他上任后对与华贸易关系的表态反复。中国国家主席习近平去年4月访问美国前夕，特朗普下令商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross） 调查出现贸易逆差的原因，包括外国公司有没有滥用贸易规则。美国政府当时指，调查“并不针对中国”。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普去年11月访问中国时称贸易逆差上不怪中国

他去年11月访问中国时态度稍为软化：他依旧形容中美贸易逆差“可怕”，也“令人羞耻”，但同时补充说他并不会因此“怪责中国”，反问“谁可以怪责一个国家，去为自己人民福祉着想去占其他国家便宜？”

但访问结束后，美方的表态又回复强硬──先是指中国当局给硬木胶合板受政府补贴，倾销美国市场，随后又通知世界贸易组织，指美国反对给予中国市场经济地位。