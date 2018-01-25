16年后美国再扣贸易扳机 中国会否反击

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美国总统特朗普提高对进口洗衣机和光伏产品的关税。中国受影响最大，并对此强烈抗议，称将采取措施。外界担心提高关税会触发贸易战。

贸易战的导火索？

美方宣布实施关税后，中国反应强烈。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，"美国已充分甚至过度保护了美国国内相关产业。此次美方采取严苛的征税措施，是对贸易救济措施的滥用，中方对此表示强烈不满。"中国工业和信息化部称，中国太阳能行业的快速增长已经成为"贸易保护主义的目标"。

中方表示将采取行动，与其他世界贸易组织成员一起"坚决捍卫自身的正当权益"， 各种迹象表明，下一步中国最可能的行动是向世界贸易组织申诉。

美国提高关税的行为在世贸组织的框架内有迹可循。世贸组织规定当一国的产业受到伤害，各国可以对进口商品征收额外的关税。不过，世贸组织对如何调查这种"伤害"进行了规定，其他国家则可向世贸组织提出申诉，辩称对方的调查没有遵循相关规定。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普称，"不会发生贸易战"

但即使中国提出申诉，世贸组织受理投诉所需时间也比较长。收到申诉后，世贸组织将花费至少60天的时间进行"磋商"，试图通过多方对话来解决争端。此后，世贸组织才会成立专门小组来处理，而这通常需要数月做出决定，失败一方依然可以上诉。因此整个过程很容易持续几年之久。

尽管特朗普称，“不会发生贸易战”，但外界担心，该举措是近年来最严厉的贸易保护主义措施之一，美国很可能面临来自中国的反弹。

BBC亚洲商务记者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）认为，除了向世界贸易组织提出申诉，中国还有可能采取多项反制措施，包括限制美国牛肉进口、号召国内消费者抵制美国汽车和配件、号召中国游客不去美国旅游、出售美国国债等。

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美国为什么提高关税？

特朗普在周二的签字仪式上表示，关税将增加美国的就业机会，并"向世界证明，美国不会再被利用"。这被看作是特朗普"美国第一"贸易政策的一部分，旨在保护本土制造商免受外国竞争。美国上次使用这项措施要追溯到2001年。

大幅提高两项商品的关税是因为美国洗衣机制造商惠而浦（Whirlpool）和两家太阳能电池制造商向美国国际贸易委员会（ITC）投诉。ITC调查后认为本国制造商受到廉价进口商品的伤害，特别提到中国向美国出口的太阳能电池组件在获得政府补贴，"人为造成价格过低"。

特朗普自上任以来多次表示要采取行动。在一年前的就职演说中，他承诺不让其他国家"制造我们的产品，窃取我们的公司，摧毁我们的工作"。近年来，美国一直在向保护主义靠近。根据国际律师事务所Gowling WLG的调查，自2009年以来，美国出台的贸易保护主义措施比自由贸易措施多了1085条。

分析 BBC 商业记者安德鲁 （Andrew Wood）

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值得注意的是，美国此举意在保护国内的光伏产业，但美国光伏产业协会对该措施表示反对，称一旦实施将使相关产品价格提升，美国将失去23,000个就业岗位。旨在保护当地经济的政策，却可能造成伤害。其背后的逻辑是，关税保护主义像是一种药物，短期效果比较好，长期效应则很负面。关税政策只有三年的时间，实施后可能会促使中国企业更努力提高生产效率和产品竞争力，但三年到期时，美国生产商或许遭受更强烈的冲击。

其次，贸易保护主义看似保护了本地工作，同时会伤害消费者的利益，今后美国人将为洗衣机付更多钱，这些钱本可以在其他地方消费，比如当地服务业，这将导致原本有可能产生的工作机会消失。