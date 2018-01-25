图片版权 AFP Image caption 就在刘鹤演讲的前一天，美国宣布大幅增加对进口洗衣机和光伏产品收取的关税。

1月24日，中国经济"智囊"刘鹤在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上演讲称，中国反对各种保护主义，积极推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、共赢的方向发展。

今年达沃斯年会的主题为"在分化的世界中打造共同命运"。中国官媒称"打造共同命运"的主题词契合了习近平在上届达沃斯年会上提出的构建人类命运共同体、促进经济全球化再平衡等重要主张。

习近平还在上届年会的演讲中将中国定义为全球化的捍卫者，并把那些推行保护主义政策的人比作"把自己关进黑屋子"。

无论是习近平来，还是刘鹤来，达沃斯论坛上的各国媒体将他们的表态与特朗普的经济政策做出对比。

特朗普强硬坚持"美国第一"的经济政策，签署多项反对贸易自由的法案，包括退出跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）。《金融时报》称特朗普是萦绕在达沃斯经济论坛与会者心头的幽灵。

实际上，就在刘鹤演讲的前一天，美国宣布大幅增加对进口洗衣机和光伏产品收取的关税，中国作为全球最大光伏产品制造国，首当其冲。

一正一反，再加上中国对"一带一路"倡议的推进，亚投行的建立，外界开始希望中国扛起推动全球贸易自由化的大旗。

"说一套做一套"？

但真实的情况与外界的印象并不一致。长期以来，中国也是因贸易保护主义被跨国企业广泛批评的国家。

图片版权 EPA Image caption 刘鹤称将推出超出国际社会预期的开放措施。

在德国驻华使馆官方网站的一份声明中，德国驻华大使柯慕贤（Micheal Clauss）就唱起"反调"。他表示，"中国的政治领导层从未中断过向我们保证：对外国投资进一步开放市场、为德国和中国企业创造公平的竞争环境、保护知识产权享有优先的地位。但许多企业一直告诉我们，他们在上述领域面对的困难有增无减。我们经常看到的情况是，提供公平待遇的政治承诺最终还是让位给贸易保护主义。"

德方认为，在华德国企业仍面临重重市场障碍、须成立合资公司并把技术转移给中国合作伙伴等，这都是贸易保护主义的表现。中国应言行一致，将对抗贸易保护主义的政治信号付诸于行动。

美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）称，在大型经济体中，中国是"贸易保护主义最严重"的国家，并称中国在推动自由贸易方面"说一套做一套"。

中国美国商会则在一项针对900个在华经营企业的调查显示，超过半数认为中国的保护主义是它们最为担心的挑战之一，主要针对中国的市场准入限制性措施，认为这违背了其开放市场的承诺。

批评者称，中国只接受对自己有利的自由贸易和开放市场，在其他方面做法则大不相同。

分析人士则认为，这是新兴经济体的明智选择，因为一些领域发育尚不健全时对外开放有可能造成严重后果，比如上世纪末的日本和泰国的资本市场遭受外资狙击，最终引发严重的经济危机。

图片版权 Reuters Image caption 中国美国商会调查显示，超过半数受访者认为中国的保护主义是它们最为担心的挑战之一。

"超出国际社会预期的开放"

有迹象显示，这种状况正在改变。比如，目前中国监管最严的金融领域已有开放迹象。

此前，银行与金融资产管理公司的外资单一和合计持股比例限制分别为20%和25%。中国在2017年底宣布将外资在国内证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，3年后投资比例不受限制；外资投资者持有中国寿险公司股份的比例上限将在3年内提高到51%。

最新的消息则来自刘鹤在达沃斯论坛讲话后的问答中。刘鹤称，"我们已经承诺在中国的银行、证券、保险等领域扩大开放。今年一一加以落实。"同时，还要保护知识产权和扩大进口。

外界最为关注一点是，刘鹤称，今年是中国改革开放40周年，中央政府正在研究推出新的、力度更大的改革开放的举措。"我可以非常负责任的向各位报告，可能我们有一些措施超出国际社会的预期"。