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亿万富豪投资人乔治·索罗斯（George Soros）向脸书（Facebook）、谷歌（Google）等公司提出批评，指科技产业的“垄断”是对民主的威胁。

在达沃斯世界经济论坛（World Economic Forum）的年度晚宴上，索罗斯警告，社交媒体平台是“革新的障碍”。

他对这些平台塑造人们注意力的能力提出了关注。

不过，他却预料，这些平台的日子不会很长，因为税收政策和监管制度会最终跟上。

索罗斯还表示，特朗普政府是“世界的危机”，而他认为现任美国总统到2020年甚至更早就会下台。

“失去的自由”

这名敢言的金融大亨将最尖锐的批评留给了这些大型互联网企业，指它们的影响“前所未有并且是变革性的”。

索罗斯向聚会上的人们说：“塑造人们注意力的能力越来越集中到少数几家公司手里。”

他在演讲中几次提到了谷歌和脸书，并且表示：“要树立和捍卫约翰·斯图尔特·密尔（John Stuart Mill）所说的‘思想自由’，是需要切实努力的。”

“一旦失去了它，在数码时代长大的人们有可能很难再找回它。”

他警告说，这可能会带来“深远的政治后果”，并且在特朗普（Donald Trump）当选这件事情上已经产生了重大影响。

脸书拒绝作出评论，而谷歌则没有立即回复置评请求。

87岁的索罗斯反复赞扬欧盟委员会反垄断专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager），说她将会是社交媒体公司的“克星”。

图片版权 Reuters Image caption 索罗斯在演讲中数次提及谷歌和脸书

维斯塔格最广为人知的事迹是与美国科技巨头企业斗争，向谷歌、亚马逊（Amazon）和苹果（Apple）等公司发起诉讼。

索罗斯称，本身没有互联网巨头企业的欧盟是处在“保护社会免受它们破坏”的最佳位置；而他坚持认为，美国的监管部门太弱。

他强调：“互联网垄断企业既没有意愿也没有责任去保护社会，应对它们自己的做法所带来的后果。”

“危机中的社会”

这名生于匈牙利的对冲基金投资人在1992年押注在英镑贬值上赚到了10亿美元，从而一举成名。他目前领导着数个基金会，致力于“捍卫开放社会免受敌人侵害”。

索罗斯是纳粹集中营的幸存者。在演讲的开头，他就表示自己觉得当下是历史长河中一个“相当痛苦”的时刻。

“开放社会正处在危机当中，多种形式的独裁统治和以普京的俄罗斯为例的黑手党政权正在冒起。”

不过他预言，特朗普这个他此前曾标签为“潜在独裁者”的人，可能不会完成他的总统任期。

“在2018年，我预计民主党将会取得一次压倒性胜利，”索罗斯说。