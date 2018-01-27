中国手机市场陷入饱和？销售八年来首度下跌

图片版权 Getty Images Image caption 八年以来，中国手机销量首告下跌

中国是现今全球最大的手机销售市场，但在2017年，中国市场的手机销售量自2009年以来首度下跌。

据研究机构Canalys，2017全年中国市场手机销售较去年下跌4%。华为、OPPO、Vivo继续雄霸中国手机市场；虽然中国整体手机销量下跌，但华为手机却有双位数字的增长。

时代转变

2010-2015年间，全球手机市场一直是苹果VS三星的对决。

但在过去两年，规模较小的中国手机品牌，透过为市场提供价钱低得多的入门级手机，销量一直增加。

在大城市于北京或上海，消费者仍觉得苹果iPhone或三星Galaxy是必买的手机，但在其他地区，消费者无法负担其高昂价钱，只能选择功能一般的低价手机。

为了针对这群消费者，向他们提供价廉物美的智能手机，同属低调富商段永平旗下的OPPO及Vivo，没有选择进占网上平台，而是在不同省份的商店街开设专门店。

建造亮丽如苹果专门店的零售点，被证明是成功的模式。 2016年，大批中国消费者不再选择购买只有基本功能的手机，而改为购买智能手机。

根据调查机构Counterpoint Research的数据，到2017年八月，华为售出的手机数量，已追上苹果公司。此前在2016年底，华为已经取代三星，成为全球盈利最高的安卓手机品牌。

市场饱和

那2017年的销量下跌为何会出现呢？ Canalys分析师Mo Jia表示，现在大部份消费者均已由基本功能手机转用智能手机，不再需要购买新的智能手机。

“人们在说，自己现在用的手机已经够好的了，”Mo Jia向BBC表示：“我们认为，中国已经由一个『转换』市场变为一个『停滞』市场。”

不论价钱高低，智能手机也能满足用家的多种需求，使命寿命也越来越长，据Canalys的数据，智能手机的使用寿命目前长达26.8个月，超过两年。

Canalys认为，在2019年5G手机成为新潮流之前，中国的智能手机市场很难再有增长。

图片版权 Getty Images Image caption 华为的“Mate 10”性能堪比iPhone8及8 Plus，但售价低三成

与此同时，虽然“奢华”的iPhone仍能吸引用家再换手机，Mo Jia认为，当前中国品牌手机的性能，已经与苹果手机相去不远。

“中国生产商出品的手机质量越来越好。举例而言，华为的Mate 10及Mate 10 Pro，性能堪比iPhone8及8 Plus，但至少便宜三成。”

Mo Jia又指出，2017年初，三星陷入公关灾难，其手机型号 Galaxy Note 7的电池问题，令三星在中国市场的声誉大受打击。想购买安卓手机的中国消费者，因而转向华为、OPPO及Vivo。

向外拓展

中国市场目前看来相当饱和，在2018年，向外拓展对华为、OPPO及Vivo而言相当重要。

“OPPO及Vivo计划进军更多国家，如俄罗斯及日本，同时进一步巩固在东南亚的市场。”Mo Jia分析。

“小米在印度销量极佳，成为了当地最受欢迎的手机品牌，也在计划开设更加店铺，与此同时还在进入泰国市场。”

而华为则专注生产价格在低水平或中等水平的智能手机。近年华为进入美国市场的努力不太成功，与AT&T合作推出Mate 10的计划亦因华府的安全考虑而失败。

但华为亦在寻求东南亚与非洲市场的发展机会，同时保持在欧洲市场的增长。不远。