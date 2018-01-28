图片版权 NIPPON HOSO KYOKAI Image caption 因遭黑客攻击损失了价值33.7亿元人民币的资产

日本最大的数字货币交易机构之一表示，黑客攻击已经导致其损失5.34亿美元（33.7亿元人民币）的虚拟资产。

Coincheck冻结了除比特币之外的所有加密货币的存款和提款。比特币之所以例外，因为要用它评估公司在一种不太知名的货币NEM遭遇的盗窃损失。

该公司一位代表告诉日本媒体，可能无法赔偿这笔遗失的资金。

如果这起盗窃案被证实，它将是历史上最大的数字货币盗窃案。

另外一家位于东京的交易机构MtGox曾被盗窃价值4亿美元的虚拟货币，导致该公司于2014年倒闭。

本次被盗的资产被保存在“热钱包”中，并与网络相连。与之相对的是“冷钱包”，资金安全地存储在离线的地方。

Coincheck表示，他们掌握了被盗资产发送地的数字地址。

这次盗窃如何发生？

黑客入侵发生在日本时间周五凌晨02:57，但直到11:25才被发现，将近八个半小时。

公司首席运营官大塚雄介（Yusuke Otsuka）表示，在这期间Coincheck发送出523万个NEM。“根据当时的价格计算，这些NEM的价值为580亿日元。”这相当于33.7亿元人民币。

图片版权 EPA Image caption Coincheck总部位于东京涩谷区

Coincheck仍然在研究有多少客户受到影响，同时也在努力确认黑客攻击来自日本还是其他国家。

大塚雄介称，“我们知道资金被发送到哪里，并且正在跟踪他们，如果能够继续追踪，有可能找回这些资产。”

Coincheck已向警方和日本金融厅报告了这一事件。

损失有多大？

根据彭博新闻社报道，按市值计算，NEM是全球第十大加密货币，其在24小时内下跌了11％，至87美分。同时，比特币价格下跌3.4％，Ripple下跌9.9％。

周五的损失要高于2014年那次黑客攻击，当年MtGox认为丢失了85万枚比特币。然而，MtGox后来在一个旧数字钱包中发现了20万比特币。

日本共同社引述一名不愿透露姓名的Coincheck代表称，“在最坏的情况下，我们可能无法退还客户的资产。”

MtGox的崩溃震惊了数字货币世界，日本引入许可证制度，以加强对Coincheck等当地货币交易所的监管。

“有哪些持续影响？很难说。”投资咨询机构ADM Investors Services International驻伦敦的全球策略师马克·奥斯特瓦尔德（Marc Ostwald）告诉彭博社，“日本是二十国集团中最支持数字货币交易的国家之一，日本并不想大规模压制其发展，所以日本的监管机构如何回应这一事件将非常有趣。”

图片版权 AFP Image caption 日本一个以虚拟货币为名称的少女偶像组合。日本是少数支持虚拟货币的国家之一。

什么是Coincheck？

该公司成立于2012年，总部位于东京，去年8月时有员工71人。

彭博社报道，其总部位于该市涩谷区，这是一个受创业公司所喜爱的区域，MtGox的总部也曾在此。

去年，Coincheck开始在全国电视上播放广受欢迎的喜剧演员田川哲郎（Tetsuro Degawa）出演的广告。

来自东京的30岁佐藤邦彦（Kunihiko Sato）向共同社表示，他已经在Coincheck存入约50万日元（2.9万元人民币）。“我从来没有想到在日本这么成熟的法制下会发生这样的事情。”

加密货币如何运转？

传统货币是由政府或传统银行印制的，而数字加密货币是通过被称为“采矿”的复杂计算过程产生的。数字货币的交易过程用到区块链技术，由世界各地的计算机组成的网络监视交易。

加密货币已有成千上万种，大部分都在线上，不同于你的口袋里的纸币或硬币。

或许把它们看作资产而不是数字现金更恰当。例如，绝大多数比特币持有者似乎都是投资者。但是加密货币的匿名性也吸引了犯罪分子。加密货币的价值取决于有多少人愿意参与交易。