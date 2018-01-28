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特朗普来到达沃斯，很少人知道该期待什么。

来的是好战的特朗普？——他来这里是为了指责全球精英们脱离现实，不懂人们真正想要的东西？

来的是想和解的特朗普？——他想换一种不同的语调来对话？

我们听说是第二种。

特朗普触及了达沃斯论坛的许多敏感区域。但很多人还不知道如何去消化其言论，因为他们本来以为这是一只好斗的公牛。

特朗普谈到被遗忘的声音——这是“超级富豪”圈里一个不变的主题，他们逐渐意识到，如果对资本主义制度的信仰想要持续，就必须做出改变。

他说经济成就不仅和产品总量有关，更应该和所有人相关。

他说，做生意不能忘记对员工负有的义务。

批评者们选择显而易见的漏洞进行攻击。比如，所得税削减后，富人将获得更多。企业享受到的减税也远远大于美国中产阶级。

特朗普说“美国第一”并不意味着“美国孤立”。这是演讲的重点。

公平交易，而非贸易战

包括美国总统首席经济顾问、美国国家经济委员会负责人加里•科恩（Gary Cohn）在内，很多美国政界领袖都回应了特朗普“公平交易，而非贸易战”的呼声。

有人担忧，在特朗普领导下的美国将出台一系列的贸易壁垒。与此同时，参加达沃斯论坛的多数政府领导人都在为全球化大唱赞歌，包括印度的纳伦德拉·莫迪、加拿大的贾斯汀·特鲁多和法国的伊曼纽尔·马克龙 。

但如今我们听到了一个有所不同的宣言。特朗普说，美国不想要贸易战，要的是公平交易。

对韩国等国家来说，这个表态可能会很意外，因为这周美国对进口太阳能电池板和洗衣机加征关税，这些国家首当其冲。

图片版权 Reuters Image caption 不同于二战刚结束时，中国已成长为强大的经济体

特朗普的论点是这样的：

自由贸易的规则是二战后建立起来的，当时美国的经济利益植根于其他国家经济的成功发展。

这些国家成为美国产品的客户。

这个情况变了，中国成了更强大的经济体。

亚洲新兴市场、南美和欧洲现在都在全球贸易的竞争中展现实力。

特朗普说，国家计划、知识产权盗窃和出口补贴是全球贸易的新武器，并被用于对付美国。

“公平互惠的交易”成了美国的新口头禅。

如果美国政府认为没有得到这样的待遇，总统将采取行动，比如，通过一项行政命令，退出亚太地区伙伴关系协议（TPP）。

互惠互利

这是一个还没有落地的信息。

投资公司贝莱德（BlackRock）首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）对我说：“我不认为重新审视一些不对称的条款是不恰当的。”

“现在有些国家非常强大，非常发达，这将是一场漫长的竞赛。”

他说：“世界正在受益于全球贸易，我们需要找到创造更多贸易的途径，以使全球更多人受益。”

美国仍然是一个贸易国家，其从全球化中得到的经济利益要远远大于从贸易保护主义措施中所获得的利益。

这条基本经济常识使得特朗普只能采取不同的语调——尤其是面对那些能够左右资金投向的商界领袖和投资者时。特朗普不能像面对国内“铁锈地带”的失业工人那样对投资人发表讲话。

所以特朗普说，美国已经准备开展“互利的”双边交易。

他甚至表示可以与TPP重新接触。在贸易领域，这是特朗普2.0版。

过去特朗普可能是愤怒的，但今天，经济现实软化了这位总统。